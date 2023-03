INSTRUKTOR JAHANJA OPTUŽEN ZA SILOVANJE! Miša Konj 11 godina POLNO UZNEMIRAVAO I ZLOSTAVLJAO 10 devojčica u svojoj školi!

Tužilaštvo je završilo istragu protiv instruktora jahanja Miloša Đ. iz Beograda.

Podignuta optužnica protiv instruktora jahanja Miloša Đ. (68), kojom se tereti za silovanje i polno uznemiravanje polaznica njegove škole jahanja, prenosi Informer pisanje Tanjuga.

Prošla sam pakao

Da se punih 11 godina na ergeli u Barajevu odvijao horor, saznalo se kada su devojčice jedna drugoj počele da se poveravaju i pričaju „da ih Miša pipka, štipka, ljubi, ima vulgarne komentare, ali i da je nasilan“. Osumnjičeni je u ponedeljak uhapšen, a K. Š. jedna od žrtava uhapšenog instruktora jahanja, koji je bio i kaskader i sa svojim konjima se pojavljivao u domaćim filmovima i serijama kao što su „Bitka na Neretvi“ i „Nemanjići“, odlučila je da javno ispriča kroz kakav je pakao prošla.

- Upoznala sam trenera M. Ð. kad sam imala 15 godina - rekla je ova devojka za Blic i dodala da je 2009. prvi put nasrnuo na nju.

- Ostali smo sami i tada me je iznenada napao gurnuvši me, zatim je legao preko mene. Uspela sam da pobegnem. Posle toga se pravio kao da se ništa nije dogodilo - priča ona i dodaje da je posle toga nastavila s treninzima.

- „Moraš da svršiš na konju ako hoćeš dobro da jašeš“, govorio mi je. Stalno mi je upućivao rečenice seksualne konotacije, odvratne stvari je izgovarao - rekla je i dodala da je M. Ð. to govorio svim devojkama.

Prema njenim rečima, silovana je krajem 2010, kada je imala 17 godina, nakon večernjeg treninga, pošto je ostala da prespava u klubu.

- Došao je, počeo da me masira, pa da me primorava na užasne stvari. Pokušala sam da se izmigoljim, ali on me je držao. U tom trenutku shvatila sam da sam ostala potpuno sama s njim u Lipovačkoj šumi, usred noći, i da nema ko da mi pomogne, da nemam koga da zovem niti kuda da bežim - rekla je devojka.

Komšije Preke naravi Komšije M. Ð. znaju kao neprijatnog i prekog. - On već godinama ne živi sa svojom porodicom. Preke je naravi, mada nije bilo nekih velikih problema s njim. Nismo videli da je ovde dolazila policija, mada nije ni imala razloga, oni ljudi nemaju ništa s njim - objašnjavaju komšije i dodaju da ih je šokiralo saznanje da je M. Ð., navodno silovao i zlostavljao devojčice jer se znalo da on ima decu, pa čak i unuke.

- Uplašila sam se da ću ga razbesneti i da će me još više povređivati. Utrnula sam i samo sam želela da se završi, da prođe. Kad je prošlo, pravila sam se da spavam u nadi da je to sve i da me tokom noći više neće dirati.

Ona je navela i da su ga 2011. dve učenice prijavile za seksualno uznemiravanje, ali da je ona ćutala o tome, a kako je navela, iz kluba je otišla 2016, nakon njegove opaske „da se napalio dok je gledao kako jaše“.

Posle svega, ova devojka kaže da je silovanje na nju ostavilo užasne posledice, kao i da od prošle godine ide na terapiju.

- Sad sam OK - završila je ispovest.

Autor: