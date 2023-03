Legija danas prvi put izašao iz Alkatraza posle 7 godina: Evo šta je izjavio u postupku za ubistvo Ćuruvije

Drugostepeni postupak pred Apelacionim sudom za umešanost u ubistvo novinara "Dnevnog telegrafa" Slavka Ćuruviju 12. aprila 1999. nastavljeno je danas, a u sudnici je bio i Milorad Ulemek Legija koji je prvi put "izašao" iz zatvora posle 7 godina. I dalje je, kako nezvanično saznajemo, u "dobroj formi", ali je vidno oćelavio.

Osim njega, govorila su i braća Miloš i Aleksandar Simović.

Naredno suđenje će biti održano 28. marta.

11:40 Završeno suđenje za danas

Za reč se javio Ratko Romić koji je rekao da "želi da se osvrne na nastupe svedoka" i da ima da iznese primedbe.

- Kada su ovi svedoci 2016. na glavnom pretresu izneli da im s eupućuju pretnje, sud je naložio tužilaštvo sprovođenje istrage o pretnjama .Tužilaštvo je naložilo da se izvrše provere. BIA je dostavila izveštaj tužilaštvu, MUP dostavlja izveštaj, kao i Ministarstvo pravde. Iz izveštaja je očigledno da su svedoci lagali sud da se njima i njihovim porodicama preti da ne svedoče u ovom procesu. Optuženi u procesu nisu svedocima upućivali nikakve pretnje. To sam hteo da kažem jer je tužilac insinuirao da su im upućivane pretnje. Ovo je potpuno nekorektno od strane tužioca - rekao je Romić. Advokat Vladimir Marinkov osvrnuo se na svedoke.

- Videli smo šta se dešava kada se iskazi krunskih svedoka uzimaju na nezakonit način i došli smo do toga da danas ne žele da svedoče i da odstupaju od svojih iskaza. Imamo dokaz da se njihovi iskazi uklone iz spisa predmeta kao nezakonito dobijeni - rekao je branilac.

Advokatica Dobričanin Ninković rekla je da "svedoci ništa ne znaju o neposrednom ubistvu Slavka Ćuruvije", kao i da oni nikada nisu slobodno pričali o tome, već da je na njih vršen pritisak i da su naterani da daju izjave, ali da "to ne smeju da kažu sve dok su u zatvoru".

- Nijedan od Simovića nije ostao pri iskazu koji su dali u Zabeli bez prisustva advokata, a Legija je rekao da ostaje pri onome što je ranije rekao. Neko je pokušao da ih izmanipuliše - rekla je advokatica. Branioci su rekli da su "svedoci trpeli pritisak od onih od kojih zavise u zatvoru".

Okrivljeni Milan Radonjić istakao je da ima primedbu na istinitost iskaza Milorada Ulemeka Legije. - Moja suštinska primedba je na istinitost iskaza Legije. Moram da se branim svojim autoritetom i pravom da se branim, da se traže podaci BIA u vezi sa periodom sastanka, provera da li je mogao da se održi takav sastanak u drugoj upravi. Nije mogao da se održi na načn na koji govori Legija. Molim Vas da tražite od BIA bilo koji podatak o bilo kakvom angažovanju jedinice za specijalne operacije za 1. januar i 4. oktobar 2000. godine. Ponavljam, taj sastanak o kom je čovek pričao je apsolutna izmišljotina. Samim tim, iznesite zaključak dalje - rekao je Radonjić.

Sudija je istakla da su za ispitivanje svedoka planirana dva dana, te da, pošto su danas svi završili, ostatak nedelje neće biti suđenja, a naredno će da bude održan 28. marta.

11:30 Za govornicom Aleksandar Simović

Nakon Miloša Simovića, za sudsku govornicu pristupio je Aleksandar Simović.

- Ostajem pri iskazu koji sam dao na glavnom pretresu, kada sam rekao da ne želim da odgovaram na pitanja suda, tužilaštva i advokata. Nisam želeo da učestvujem u tome - rekao je Simović.

Na pitanja da li ima bilo kakva saznanje o ubistvu Slavka Ćuruvije, Simović je rekao da "ne bi želeo da govori o tome" i ostao je pri svom stavu bez obzira na nova pitanja koja mu je sudija postavljala, a odbio i da odgovara na pitanja tužilaštva. Obrazloženje ko je je dao je da je "to njegov lični stav" i da "jednostavno ne želi da odgovara na pitanja i da učestvuje u procesu".

11:25 Miloš Simović čestitao 8. mart

Nakon Milorada Ulemeka Legije pred sudsku govornicu doveden je Miloš Simović.

- Tekst zakletve je sasvim u redu, ali ja ću da izostavim tekst zakletve jer neću da se zaklinjem. Neću da dajem nikakve iskaze, niti ću da odgovaram na bilo čija pitanja. kada su u pitanju iskazi koje sam ranije dao, to je bilo jako davno i ja se ne sećam ni šta sam rekao. Samim tim što se ne sećam, ne ostajem pri iskazu. Možete da postavite pitanja, ali ja ne bih odgovarao i ne bih izlagao sebe nekoj krivici. Ja optužene ne poznajem, ne mogu da govorim o predmetu, nisam učesnik događaja ubistva Slavka Ćuruvije - rekao je Simović.

Odbio je da odgovori na sudijina pitanja o tome da li je imao neposredna ili posredna saznanja o ubistvu, da li je o njemu razgovarao sa bratom, Dušanom Spasojevićem ili Legijom. Odgovorio je samo na jedno pitanje, kada je rekao da mu nisu upućivane nikakve pretnje. Na pitanje sudije da li on ima nešto da doda, Simović je odgovorio sa "ne, taman posla" i dodao da bi "samo hteo da čestitam Osmi mart".

11:06 Legija za govornicom

Sudija je za sudsku govornicu pozvala prvog svedoka, Milorada Ulemeka Legiju.

- Sve što mogu da izjavim je da ja nemam ništa da dodam ni da oduzmem od onog što sam rekao na prošlom ročištu, kada sam u istoj sudnici, samo pred drugim većem, svedočio o ovom događaju. To je sve što imam da kažem - rekao je Legija.

On nije davao konkretne odgovore na pitanja sudije, već je iznova ponavljao da nema ništa da doda u odnosu na raniju izjavu. Na pitanje da li je došlo do susreta između njega i Radomira Markovića i da li mu je Marković predložio da likvidira lice koje ugrožava državnu bezbednost, Legija je ponovio da je o svemu već govorio. - Ne vidim svrhu ovog ispitivanja. Sve što sam rekao postoji u zapisniku, nemam šta da dodam - dodao je Legija. Na pitanje da li je 2002. godine angažovao lica da uklone Romića i Kuraka, ponovo je odgovorio da nema šta da doda. Tužilac je Legiju pitao o izjavama koje je dao u vezi sa svojom bezbednošću. A sudija je upitala kada je dobijao pretnje i da li su one uticale na njegov iskaz.

- Nisu uticale. Ranije je bilo pretnji, pred moje svedočenje 2016. godine - istakao je Legija.

Advokat Zora Dobričanin Ninković je rekla da tužilac "ne prestaje sa taktikom manipulisanja". - On je nakon svedočenja i Ulemeka i Simovića utvrdio da nije bilo pretnji. Sada insinuira da je nesporno i da je ubđen da je tih pretnji bilo - rekla je branilac.

Advokat Miroslava Kuraka pitao je Legiju da li je ikada rekao tužilaštvu da je na Ćuruviju pucao Kurak, a on je odgovorio da nije.

Advokatica Dobričanin Ninković pitala je da li Legija ima saznanja o tome da je Ratko Romić u glavu udario Branku Prpu. - Ne, niti imam saznanja, niti sam to rekao - odgovorio je Legija. Na pitanje da li je braći Simović rekao da je Kurak ubio Ćuruviju, a da je Romić pomogao, odgovorio je da se ne seća. Legija je rekao da o tome nema nepostedne dokaze, a da je o posrednim već govorio.

10:40 Počeo pretsres, Legija u sudnici

Suđenje je započelo sa oko 20 minuta zakašnjenja, a nakon što je sudija prozvala prisutne, istakla je da sudsko veće o dokaznim predlozima koji su predloženi još nisu odlučili jer postoje nejasnoće u dokaznom predlogu.

Branilac Zora Dobričanin Ninković zatražila je da se dostave informacije o tome šta se nalazi na USB-u koji je tužilac Milenko Mandić predao zameniku BIA, s obzirom na to da ta dokumentacija nije u optužnici.

Zamenik tužioca rekao je da nije siguran da je uopšte u pitanju dokazni predlog i da "ne hvata koji je konkretan predlog oko tog USB-a".

- Od 2005. godine imali smo na hiljade informacija i hiljade razgovora. Sa BIA i drugim bezbednosnim i vojnim službama smo tražili evidencije, arhivu i da li postoji bilo kakav podatak u vezi s ovim događajem zbog pritiska javnosti. Gledalo se da se što pre otkriju počinioci. Jedan od bezbrojnih radnih zadataka je bio i taj USB koji je potpuno minoran i bespredmetan. To je obični mali prenosni uređaj podataka. To nije dokument. Ono što mogu da kažem je da su na tom USB-u tadašnjem zameniku BIA Ivici Petroviću dostavljeni verovatno podaci komunikacije sa lica mesta da bi se utvrdilo ko je počinilac. To je klasičan predistražni rad tužilaštva koji se u svim predmetima obavlja na taj način. Na njemu je ta neka komunikacija, da li je bio listing sa lica mesta, mislim da je inspektor govorio o okolnostima pre nego što se pristupilo čitanju svih čuvenih traka i ostalih podataka koji su bili kod svih operatera. Dostavljen je, ali rezultata nije bilo. Nijednom nije dobijeno konkretno objašnjenje zbog čega odbrana smatra da su ti dokazi nezakoniti. Skupljali smo sve što smo imali, imali smo šeme ko je i kako mogao da bude umešan i ko je koga zvao - rekao je tužilac Mandić.

Advokat Dobričanin Ninković rekla je da je tužilac "izneo svoju odbranu" i da se u dopisu navodi da je predat USB sa telefonskom komunikacijom u vezi sa ubistvom Slavka Ćuruvije, ali da tok materijala nema u spisima predmeta.

Branilac Marinkov ističe da je tužilaštvo pribavilo "kompletne telekomunikacije sa baznih stanica, od svih korisnika mobilnih u tom periodu".

- Kada sam ušao u predmet 2014. godine, našao sam svoj broj telefona i svoje porodice i prijatelja. To je kršenje ljudskih prava koji nisu u vezi sa ovim postupkom. ZKP, Ustav i Evropska kompisija ne priznaju takvo izvođenje dokaza i on samim tim može da se izdvoji kao nezakonit dokaz - rekao je branilac.

Podsetimo, postupak se vodi protiv bivših čelnika Resora Državne bezbednosti Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i pripadnika Službe Miroslava Kuraka, koji su prvostepenom presudom osuđeni na ukupno sto godina zatvora. Pojedinačno, Marković i Radonjić na po 30 godina, a Romić i Kurak na po dve decenije. Ovu presudu ukinula je Apelacija, a nakon održane žalbene sednice, odlučeno je da se otvori pretres u drugostepenom postupku, kako bi se izveli neki dokazi i tako razjasnilo činjenično stanje i donela pravosnažna presuda.

Na suđenju održanom u ponedeljak Radomir Marković je rekao da se tužilac oslonio na Milorada Ulemeka kao svedoka, a da je on izjavio da nema neposredna saznanja o tome ko je ubio Ćuruviju.