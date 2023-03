OVO JE UBIJENA BAKA IZ APATINA: Ubio je školski drug njene unuke, a policija došla do saznanja koji baca NOVU MISTERIJU na istragu

Apatinca P.B. (28) koji je uhapšen sinoć zbog svirepog ubistva starice Bosiljke Miljanović (83) u njenoj porodičnoj u Apatinu, odao je nož kojim se zverski iživljavao nad nesrećnom staricom a i krvava odeća koja je pronađena kod njega u kući. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao "Blic", na dršci noža izrezbaren je pentagram a isti ima na telu istetoviran i osumnjičeni P.B.

- Kod uhapšenog u kući pronađeni su krvav duks, farmerke i obuća koje je imao na sebi prilikom zločina. Nož kojim je ubio staricu nađen je na mestu zločina i to je bio krucijalni trag nakon detaljnog veštačenja oružja koji je doveo do hapšenja svirepog mladića - priča za "Blic" izvor upoznat sa tokom istrage.

Dodaje da je krug osumnjičenih sužen nakon što je otkriveno da je ubica na mesto zločina došao crvenim puntom, a da je DNK analiza oružja kojim je počinjen zločin potvrdila sumnje policije da je reč o P.B. koji je inače poznanik iz škole unuke pokojnice.

- Ta činjenica i činjenica da osumnjičeni živi nedaleko od kuće u kojoj je živela Bosiljkina unuka pre nego što je prodala tu kuću nakon majčine smrti i preselila se kod bake navela je policiju da posumnja da je P.B. izvršio ovo krivično delo jer je dobro poznavao unuku ubijene žene još iz školskih dana. Čitav slučaj preuzelo je Više javno tužilaštvo u Somboru kome će osumnjičeni biti predat na saslušanje u zakonskom roku a tereti se za krivično delo teško ubistvo. Prve informacije koje su se pojavile u javnosti da je zločin počinjen iz koristoljublja izgleda da nisu tačne. Tačno je da je nestala izvesna količina novca iz kuće ali je to ubica uradio verovatno samo da zavara trag da bi se pomislilo da je u pitanju pljačka jer je on solidno situiran i novac mu nije potreban. Sada je na tužilaštvu da utvrdi pravi motiv - objašnjava naš sagovornik.

Komšije osumnjičenog P.B. su u šoku nakon što su čuli vest da je uhapšen i osumnjičen da je počinio zverski zločin.



- Nikada na njega ne bi posumnjali. Prvo se pojavila informacija da je neko opljačkao Bosu ali da se prešao jer nije našao puno novca. Sada kada smo ovo čuli, zanemeli smo. P.B. nije nikada bio nešto preterano komunikativan, pogotovo sa nama starijima. Javljao se pristojno i delovao je kao normalan momak. Završio je Hemijski fakultet i radio kao tehnolog u jednoj lokalnoj firmi. Roditelji su mu penzioneri ali nije to neka sirotinja pa da je on bio prinuđen da krade. Naprotiv, žive lepo i normalno tako da novac nije motiv. A šta je bio motiv, to nas plaši jer se izgleda moglo desiti bilo kome od nas jer to samo bolestan čovek može da počini takav zločin - priča za "Blic" komšinica P.B.

Podsetimo, P.B. se sumnjiči da je u ponedeljak ujutro svirepo ubio staricu Bosiljku Miljanović (83), u njenoj porodičnoj kući u Apatinu.

Prva komšinica pronašla je masakriranu Bosiljku u dnevnoj sobi prekrivenu ćebetom i skroz ispremetanu kuću te je odmah pozvala policiju.

Ukoliko se dokaže da je kriv, P.B. preti kazna do 40 godina zatvora a Apatinci su konačno odahnuli jer je svirepi ubica iza rešetaka a nesrećna Bosiljka biće sahranjena danas u 15 časova na gradskom groblju.

