Mesec dana od ubistva Nevene, majka otkrila sve detalje jezivog zločina: Moja Nena nije htela da prijavi Đorđa da ne izgubi posao

Pre tačno mesec dana, 10. februara u Grockoj desio se stravičan zločin kada je policajac Đorđe P. (28) ubio je svoju suprugu Nevenu B. (20), a potom pucao u sebe.

Majka nesrećne devojke, Ivana Bekić za "Blic u najpotresnijoj ispovesti do sada otkriva sve detalje gnusnog zločina, kako bi, kako kaže, bar na neki način podigla svest o problemu nasilja nad ženama i možda spasila nečije dete.

- Prođe najduži mesec u mom životu. Čini se da je svaki dan sve teži, a srce se skamenilo. Znam da sam najsrećnija žena na planeti jer si baš ti bila moja ćerka. Toliko uspomena si ostavila da ću celog života samo o njima misliti, kako bi mi bila blizu. Iz mojih misli ne izlaziš ni danju ni noću. Bila si mi sve i ostaćeš mi sve na svetu. A ti mi budi spokojna i ne brini zbog majkinih suza. Teške su ko kamnje, ali, znaš da sam jaka i da će moje srce pregurati sve ovo. Ostajem da brojim dane, sate, i minute do ponovnog zagrljaja, najlepšeg na svetu - napisala je Ivanina majka povodom mesec dana od smrti ćerke.

Neutešna majka i dalje ne može da dođe sebi zbog gubitka svoje prve ćerke, ali je skupila snagu i ispričala kako su tekli poslednji dani života njene mezimice Nevene.

- Đorđe i Nena upoznali su se preko njene najbolje drugarice koja je, takođe, u vezi sa policajcem. Zabavljali su se i vrlo brzo stupili u zajednički život. Kod njih se sve nekako brzo dešavalo, ali ja sam je podržavala. Nikada se nisam mešala u njen izbor. Pričala sam joj da je mlada, da nema potrebe da žuri ali ona je bila mnogo zaljubljena - počinje svoju ispovest skrhana majka ubijene devojke.

Ističe da je dan žena jedva preživela. Pre godinu dana, baš 8. marta, Nevenu je Đorđe zaprosio. Kako kaže njena majka, bila je srećna dok se nije verila, ali opet, mislila je da će biti bolje kada se budu venčali.

- Na početku njihovog braka nije bilo problema, bar mi ona nije pričala. Nije se žalila, sve je teklo normalnim tokom. Činio nam se kao dobar dečko, poznajemo mu oca dugo, divan čovek. Samim tim, nikada ne bi pomisli da bi Đorđe naudio mojoj Neni - dodaje majka.

Venčali su se 22. marta, međutim, nije prošlo ni godinu dana, Nevena ga je ostavila 20. januara i otišla kod svog oca.

- Htela je da se razvede zbog čestih svađa, ja to tada nisam ni znala. Sve su mi njene drugarice naknadno ispričale. Pričala mi je da na sve svađe zaboravi, kada krene da je vređa. Jednom prilikom mi je i rekla da nikada u životu nije čula takve psovke. Bio je bolesno ljubomoran. Nije htela to više da trpi, otišla je kod oca, a ja sam poslednja čula za to. Mislim da nije želela da čuje onu čuvenu rečenicu "Majka je bila upravu". Ali opet sam je podržala - kaže Ivana.

Naime, 23. januara, Nevena je otišla da pokupi stvari i tada joj je njen suprug pretio da će ubiti sebe a potom i nju.

- Tog dana, ja sam je terala da ode tamo i reši sve sa njim. Nije znala šta će, nije bila sigurna da li hoće da ga ostavi ili ne. Tu noć, radio je do 11 uveče, čekala ga je u stanu i htela je da mu kaže da ne želi više da bude sa njim. Tada je izvadio pištolj i pretio joj je da će se ubiti, a zatim je pištolj uperio i u nju. Bila je u šoku. Krišom mi je pustila poruku da pozovem njegovog oca - priča majka skrhana bolom.

Kako kaže, on je još tada pokušao da naudi sebi, a i njenoj Neni.

- Brzo sam pozvala njegovog oca, tada nisam ni znala šta se dešava. Potegao je pištolj na nju i u tom trenutku došao je njegov otac i razoružao ga je. Pričala mi je da mu je rekao "Šta radiš, da li si normalan" i da ga je pribio uza zid. Ne znam zašto njegov otac nije grublje reagovao, da je moje dete to uradilo, prvo bih ga poslala na lečenje. To nije osoba za život - priča neutešna majka.

Kako kaže, Nevena joj je zapretila da nikome ne kaže, jer ne bi volela da Đorđe ostane bez posla.

Ivana ističe i da se nakon tog dana njena ćerka vratila kod oca, ali da je Đorđe nastavio da je proganja.

- Pričao joj je da će se ubiti, stalno je zvao. Ona je bila mnogo ljuta, nije želela da ga vidi - priča kroz suze majka nastradale Nevene.

Kako kaže, 25. januara je zajedno sa ćerkom otišla po stvari, a Nevena je bila histerična i besna.

- Nisam znala šta se dešava, nije htela da mi kaže. Nikada se nisam mešala u njihov odnos, ali naknadno sam saznala da je njemu smetalo da ja bilo šta znam - dodaje ona.

Neutešna majka prisetila se 10. februara kada je njena prva ćerka nađena mrtva u kući zajedno sa Đorđem.

- Tog kobnog dana Nevena je bila kod mene, pričale smo. Nije htela da ide tamo, jednostavno nije želela. Ja sam bila za to da ode i da reše sve što imaju, plašila sam se. Najviše me boli to što me je pozvala kada je stigla, i onako tiho prošaputala da će me pozvati kasnije. Možda je tada već tražila pomoć, a ja to nisam shvatila - drhtavim glasom priča Ivana.

Ističe i da je osetila da se Neveni nešto desilo.

- Slala sam joj poruke, nije odgovarala. Zatim sam je pitala "Je l' sve u redu, što se ne javljaš", međutim, nikada nisam dobila odgovor. Prvo sam zvala njenu kumu, ni njoj se nije javila. Zatim sam pozvala bivšeg muža, njenog oca. I on je zatekao jezivu scenu. Naša Nena ležala je mrtva - drhtavim glasom priča skrhana majka.

Ona dodaje da je Đorđe par dana pre stravičnog zločina zvao Nevenu, te da je ona prokomentarisala kako zvuči čudno, a glas kao da nije njegov.

Ivana se prisetila i kakva je njena ćerka bila, te ističe da će njoj i njenim sekama zauvek ostati u srcu.

- Moja Nena bila je mnogo jaka ličnost, išla je glavom kroz zid da dođe do cilja. Nije ga se plašila, jer mu je verovala - priča potresena majka.

Napominje i da su roditelji ubice njenog deteta, na dan sahrane hteli da dođu, te da su se dogovorili da ih puste, ali se oni nisu pojavili.