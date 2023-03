JEDNO MESTO U SRBIJI POVEZUJE 3 MAFIJAŠKE LIKVIDACIJE: Nikome nije jasno o čemu se radi - da li je ovo REGRUTNI CENTAR ZA PLAĆENE UBICE

Juče, 11. marta, lisice na ruke su stavljene Luki V. (26) i Stefanu Z. (28) ali i maloletnici (17) zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Ranka Radoševića zvanog Eskobar.

Luka i Stefan su u četvrtak, 9. marta, kako se sumnja, maskirani sa kapuljačama ubili Radoševića. Sve se odigralo u jednom kafiću na pumpi u Rušnju, a napadač je Radoševiću prišao i pucao u njega, nakon čega je žrtva pala. Napadač se tu nije zaustavio te se svojoj žrtvi dodatno približio i "overio" ga pucnjem u glavu.

Oni su se potom dali u beg, međutim, uhapšeni su nakon dva dana u štek stanu na Novom Beogradu.

Ono što je zanimljivo jeste da je Luka Z. poreklom iz Kraljeva.

Ubistvo Luke Žižića

Još jedno ubistvo koje je izvršio Kraljevčanin dogodilo se prošle godine, odnosno 28. aprila oko 19 sati, kada je likvidiran Luka Žižić. Kraljevčanin Stefan Milašinović ušao je u kafić na Novom Beogradu prerušen u radnika i ispalio kišu metaka na Luku Žižića.

Milašinović se potom sa lica mesta pobegao na električnom trotinetu.

Nepunih nedelju dana kasnije, napadaču su lisice stavljene u Kraljevu.

Međutim, policajci nisu očekivali da će nekoliko nedelja kasnije, na osnovu bioloških tragova, utvrditi da je Milašinović izvršio i likvidaciju Nikole Zečevića Zeke (38) 12. februara 2021. godine u Kragujevcu! On se, srećom, uveliko nalazi iza rešetaka, ali sve ukazuje na to da je on izvršio obe likvidacije koje su uznemirile javnost.

Zečeviću je naočigled desetak prolaznika prišao s leđa i pucao u njega. Na jednom od snimaka vidi se kako muškarac koji nosi masku prilazi Zečeviću i odmah ispaljuje kišu hitaca, prvo četiri, a onda posle par sekundi još tri. Kobni je zadat dok je ovaj već ležao na trotoaru, a kako je obdukcija Zeka je "overen" metkom u vrat. Milašinović je i tada, sumnja se, imao pomagača koji ga je čekao da ga brzo odveze sa mesta zločina.

Mladi Kraljevčaninu ranije je terećen za krađu, neovlašćeni proizvodnji i stavljanje u promet opojnih droga, tešku telesnu povredu, ugrožavanje sigurnosti, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, ugrožavanje javnog saobraćaja, nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Ubistvo Aleksandra Šarca

Aleksandar Šarac (35) izrešetan je u podzemnoj garaži TC "Ušće" 17. oktobra 2020. godine.

Njega je kobnog dana ubio Kraljevčanin Lazar Ilić koji je identifikovan na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera. Kako je kasnije utvrđeno, on je bio deo kriminalne grupe "Vračarci" koja je u sprezi sa kavčanima.

Ilić je u Kraljevu poznat po sigrnim krivičnim delima, a nakon likvidacije Šarca oružje je ostavio ispred tržnog centra gde ga je policija i pronašla.

Inače, i u Crnoj Gori je protiv Ilića podignuta optužnica, prema kojoj je, po nalogu Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara, trebalo da likvidira Marka Ljubišu Kana, visokopozicioniranog pripadnika "škaljarskog klana" i bliskog saradnika Luke Bojovića.

- Nekoliko dana pre ubistva Šarca otac Lazara Ilića prijavio je u Kraljevu njegov nestanak. Pretpostavlja se da je Ilić "nestao" prema nalogu Belivuka i Miljkovića, a posle zločina je prebačen u Crnu Goru, gde je trebalo da ubije Kana - kažu policijski izvori.

Policijska potraga je trajala tri meseca, pa je Ilić lociran i uhapšen 22. januara u Budvi, u trenutku dok su u Kotoru, kao gosti vođe "kavčana" Radoja Zvicera, boravili Mare i Nevolja. Kod Kraljevčanina je tada u stanu pronađen pištolj za koji se sumnja da je pripremljen za Kanovu likvidaciju u jednom ugostiteljskom objektu, njegova fotografija, kao i kriptovani telefon, koji mu je služio za komunikaciju s drugim pripadnicima kriminalne organizacije i za dobijanje uputstava.

Autor: