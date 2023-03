'BUDUO ME ČUPANJEM ZA KOSU' Žrtva nasilja opisala pakao koji je prošla sa bivšim dečkom: Bila sam ljubičasta, zelena i plava od udaraca!

Nasilje u porodici, ali i svako drugo je u porastu. Skoro da ne prođe dan da u medijima ne osvane naslov o tome kako je neko pretučen, maltretiran i šikaniran.

Sagovornica portala Standard, koja iz razumljivih razloga ne želi da otkriva identitet, priča o tome kako je sve počelo i kako je prošla kroz agoniju, sve sa ciljem da upozori druge, potencijalne žrtve, da na vreme prepoznaju i reaguju u slučajevima nasilja.

- U vezi sam bila godinu i šest meseci. Prvi vid fizičkog kontakta je bio nakon 7 meseci, ali jako bezazlen. Nakon jedne svađe u kući me uhvatio za vrat, stegao malo jače i rekao šta ima, potom odgurnuo od sebe. Našla sam opravdanje za ovo njegovo ponašanje budući da mu je period bio jako loš i imao je grozan dan na poslu. Kada je video da mu prolazi postalo je sve učestalije a bol je bio sve veći. Počeo je jako da me udara, toliko da sam morala na visokim temperaturama da nosim odeću koja bi mi prikrivala celo telo, koje je bilo i ljubičasto, plavo i zeleno od udaraca. Ne znam zašto, ali ja sam ga opravdavala u svemu, valjda i zbog njegovog zdravstvenog stanja… - kazala je ona.

Na pitanje novinarke da li je nekada pokušao sebe da opravda ili je imao momenat kajanja, ona navodi da je tu bilo raznih situacija.

- Počevši od toga da kada me prebije i izađe iz kuće krene sa porukama tipa ”Ti mene ne zaslužuješ…”, ”Ljubavi, ne mogu da verujem šta sam uradio, ja sam mislio da je to sve bio moj san” i slično. Najurezanija će mi ostati situacija kada je izgovorio ”Idi od mene, izuzetna si devojka koja ne zaslužuje da se na njoj testiraju ničije granice ludila”. Iako bolesno zvuči, ja sam i dalje verovala da će se promeniti, da sam ja zapravo upoznala pravog njega a ovo je samo trenutno stanje - objašnjava ona.

Ona navodi da je ključan problem nastao za Novu godinu kada ju je pod dejstvom alkohola isprebijao do neprepoznatljivosti.

- Imao je običaj da malo popije, ali ništa strašno, samo što bi to dodatno podsticalo njegovu ljubomoru. Bio je jako ljubomoran. Na toj proslavi me jedan mladić s vremena na vreme pogledao, toliko je to nebitno bilo da ja nisam primetila, ali moj tadašnji dečko jeste. Kada smo izašli sa žurke i čim smo ušli u automobil odvezao me do jedne lokacije van grada i potom me prebio. Toliko su ti bolovi bili jaki da ne znam kako sam ostala svesna i na prvim semaforima u gradu sam iskočila iz auta, zaustavila prvi taksi i odvezla se kući - objašnjava.

Dodaje da je bila jako ljuta na sebe, više nego na njega.

- Kako sam mogla provesti toliko vremena sa takvom osobom i takvim nasilnikom - navodi.

Prema njenim rečima, njihova priča se tu ne završava.

- Nakon tri meseca ja sam i dalje razmišljala o njemu, pitala se da li je dobro da bi jednog dana usledio poziv od zajedničkog jako dobrog prijatelja koji nas je pozvao na večeru u cilju da makar popričamo o svemu. Potajno je hteo i da se pomirimo, što se na kraju i desilo… Najgluplja odluka u mom životu, ali ima ih još… - navodi ona.

Kako navodi, oni su potom otpočeli zajednički život, a u planu je bilo i venčanje.

- Ovoga puta sam mislila da je stvarno to to, da ga je prošla ta mračna faza i da ćemo napokon uživati kao nekada. I tako je bilo celih dva i po meseca… Krenule su pripreme za venčanje, a moja iluzija o promeni na bolje nije dugo potrajala. Usred noći me je probudio snažnim čupanjem za kosu nakon čega je usledilo višesatno premlaćivanje. Ovo je bio poslednji okidač, nakon čega sam otišla zauvek - ispričala je ona.

Ona objašnjava da nije imala snage da ga viđa po sudovima, ali se sa druge strane plašila da je ne povredi na neki drugi način.

- Drugarica koja je znala celu priču me ohrabrila na korak da ga prijavim i celo vreme je bila uz mene. On je na kraju dobio malu kaznu zatvora koju je odležao, ali zabrana prilaska je i dalje tu - rekla je ona.

Ona za kraj navodi da joj je trebalo jako dugo vremena da se oporavi od traume.

- Napokon mogu reći da sam dobro. Od tada je prošlo tačno godinu i četiri meseca, od tada nisam imala partnera, a i mislim da ću morati prvo jako dobro i dugo da upoznajem osobu da bih se upustila u nešto, jer ipak i dalje mi kroz glavu prolaze scene i siutacije koje sam doživela - kazala je ona.

