MILJKOVIĆ IZ ZATVORA HRVATINU POSLAO PORUKU: Evo šta je napisao a tiče se MAŠINE ZA MLEVENJE

Bojan Hrvatin, svedok-saradnik u postupku protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je za sada optužen za sedam ubistava počinjenih u Srbiji, danas je nastavio svedočenje pred Specijalnim sudom u Beogradu.

On je detaljno pričao o zločinima klana koji nisu na optužnici. Otkrio je ko je ubio škaljarce na Krfu, kao i kako su likvidirani Dedović i Stamatović u Atini.

Pored toga, govorio je i koliko je plaćen za ubistva, kao i koji mu je bio motiv da prizna zločine.

18.15 - Suđenje se nastavlja sutra

Za reč se javio advokat Dalibor Katančević, koji je ponovo zatražio ukidanje pritvora za optuženog Nemanju Lakićevića.

- Ja vas molim, Nemanja Lakićević nema nikakve veze sa izvršenjem krivičnog dela, da citiram svedoka saradnika, Nemanja Lakićević ovde "pije tuđu frku" - rekao je Katančević, a zamenik tužioca se usprotivio ovom zahtevu.

Suđenje se nastavlja sutra, a o ovom predlogu će naknadno biti odlučeno.

18.00 - Miljković ispituje Hrvatina do detalja

Miljković: Da li smatraš sebe ispravnim čovekom?

Hrvatin: U ovom slučaju ispravnim.

Miljković: Da li se neko tvoj bavio baštama u Zrenjaninu?

Hrvatin: Ne moram da odgovorim.

Sudija: Optuženi Miljkoviću on priča o delima iz optužnice, to nije u optužnici. Odbija se pitanje.

Miljković: Da li si se meni, Veljku, Budimirima i Laliću žalio da si izgubio puno novca zbog te bašte?

Hrvatin: Nikada

Miljković: Kakvo mišljenje imaš o Nikoli Spasojeviću?

Hrvatin: Tada sam imao loše, da bi mogao da se preda i da ispriča sve, ali ti si ga spasao jer si garantovao za njega. Ti si kum sa njim, sada imam dobro mišljenje jer postupa ovako kako postupa.

Nikola Spasojević, Miljkovićev kum, inače je treći svedok saradnik.

Miljković: S kim si se tukao kada si uboden nožem?

Hrvatin: To je nešto bilo vezano za Radovu tribinu, nije bila moja frka

Miljković: Da li imaš vozačku?

Hrvatin: Imam od februara 2021.

Miljković: Kada sam bio u bolnici zbog korone?

Hrvatin: U vreme kada sam bio ja na operaciji zbog ruke.

Sudija je za danas prekinula Miljkovića i pitala ga još koliko ima pitanja da postavi, odnosno koliko će još trajati ispitivanje, na šta je on odgovorio "tri dana".

17.31 - Miljković postavlja pitanja

Marko Miljković se javio za reč i počinje da postavlja pitanja svedoku saradiniku.

Miljković: Bojane, reci mi, od kada počinješ da ideš na Radove utakmice?

Hrvatin: Od 1998.

Miljković: Da li tada upoznaješ Lalića?

Hrvatin: Upoznajem Lalića u tom periodu, družio se s ljudima s Banjice ali nije pripadao istoj grupi kao ja, ja sam bio u Rendžersima koju je osnovao Dragan Supurović

Miljković: Da li se ta grupa bavila prodajom narkotika?

Hrvatin: Grupa ne, ali pojedinci jesu.

Miljković: Da li si ti prodavao narkotike tada?

Hrvatin: Jesam, i kokain i travu i eksere

Miljković: Da li si konzumirao tada narkotike?

Hrvatin: Jesam, do 2007. godine, kada sam već bio u bekstvu za moje prethodno delo. Koristio sam travu, i tinejdžerski na žurkama kokain i heroin

Miljković: Da li si vršio druga krivična dela osim ubistva za koje si osuđen?

Hrvatin: Navijačke tuče jesam.

Miljković: Jeste li se družili?

Hrvatin: Ne aktivno, poznavali smo se

Miljković: Jel ti pomagao posle ubistva Majića dok si se krio?

Hrvatin: Ne, samo me pozdravio dok sam bio u zatvoru preko Miloša Budimira.

Miljković: Kada si uhapšen za ubistvo Bojana Majića kako si se branio?

Hrvatin: Ćutanjem u policiji, nisam hteo da odgovaram na pitanja, u sudu sam se ceo proces branio ćutanjem.

Miljković: Da li si izvršio to krivično delo za koje si osuđen?

Hrvatin: Ne želim da odgovorim na to pitanje, za to sam osuđen.

Sudija je odbila pitanje.

Miljković: Ima poentu pitanje, dobro. Zašto si se tada branio ćutanjem a sada si priznao?

Hrvatin: Nemam odgovor. Na sebe gledam kao na magarca najvećeg, da nisam to bio ne bih bio sada u prilici da stojim ovde i da me ti ispituješ.

Miljković: Šta si planirao kada izađeš?

Hrvatin: Razmišljao sam o uličnim poslovima

Miljković: Kako je izgledalo tvoje hapšenje?

Hrvatin: Bio sam u prodavnici, da kupim namirnice. Kao na televiziji kada se gleda hapšenje, kada sam izašao bili su tu policajci sa štitovima.

Miljković: Da li si pre toga bio sa suprugom u parku i detetom i primetio da te prate?

Hrvatin: Informacije, informacije, ja sam primećivao 20 dana sigurno da me prate. Ja sam mogao da se sklonim, nisam hteo da se sklonim

Miljković: Kada smo uhapšeni, jesi li se plašio da ćeš biti uhapšen?

Hrvatin: Jesam, sklonio sam se na sedam dana, ali porodica i životne okolnosti su me vratile.

Miljković: Kada si odlučio posle hapšenja da sarađuješ?

Hrvatin: Billi su inspektori, Nemanja i Nevenko i neki Dragan, zvali su se po imenu.

Miljković: Da li si bio u SBPOK pre našeg hapšenja i zbog čega?

Hrvatin: Jesam, zvao me inspektor posle ubistva Milana Ljepoje i tražio da dovezem automobil da pregledaju i da mi čak ne treba advokat. Pisao sam sa tobom i sa Milošem, ti si mi rekao da je SBPOK, onda mi je Veljko rekao da uzmem advokata, Lalić mi je našao. Otišao sam tamo, nismo se zadržali 10 minuta, utvrdili su da moj auto nema veze sa tim i pustio me. Posle se nisam viđao sa njima, jer su u kratkom vremenskom periodu bili i Ljepoja i Mladen Lazarević, a Lazarević je dobio informaciju da mu se sprema ubistvo

Miljković: Odakle ti sveska koju si imao u SBPOK?

Hrvatin: To je opaska, nikakvu svesku nisam imao i nisam čitao

Miljković: Da li si imao svesku u Tužilaštvu?

Hrvatin: Nisam imao svesku. Posle svog usmenog izjašnjavanja imao sam obavezu da napišem sve o čemu sam se izjašnjavao i o čemu se nisam izjašnjavao

Miljković: Ko ti je doneo?

Hrvatin: Pera Mitić, iz knjižare mi je doneo

Miljković: Kakva je sveska?

Hrvatin: Jedna je na linije, druga na kocke, jedna žuta druga sa teget motivima. Uvek pišem štampano

Miljković: Iz kojih si beleški čitao u tužilaštvu?

Hrvatin: Nisu postojale beleške, samo podsetnik. Meni se tada srušio svet na glavu, žena trudna, ja izašao sa operacije, imao sam težak psihološki momenat, nisam se ni pozivao na taj podsetnik.

Miljković: Reci mi Bojane, možeš li da mi kažeš šta si operisao?

Hrvatin: Početkom jula sam operisao rak štitne žlezde i limfnih žlezda, još uvek se lečim, ali mogu da pratim

Miljković: Kog advokata si imao u policiji?

Hrvatin: Prvo je žena moja angažovala nekog advokata, posle toga sam zvao jednu adokaticu, ona je odbila iz straha i onda mi je polilcija našla jednu ženu.

Miljković: Zašto si odbio advokata kog ti je našla žena?

Hrvatin: Hteo sam da me brani moja drugarica advokatica, ali ona je odbila

Miljković: Po čijem savetu uzimaš Gorana Petronijevića?

Hrvatin: Mi smo komšije sa Ceraka, njegova ćerka i ja smo išli u isti vrtić, a bio je kolega sa pokojnim tastom, ocem od moje žene

Miljković: Da li ti je poznato da je tvoja supruga angažovala Nikolu Ristovića?

Hrvatin: Nije mi poznato, znam da se angažovala da nađe advokata.

Miljković: Da li si posle iskaza u tužilaštvu, pošto ti nije predložen pritvor, koristio telefon i zvao suprugu?

Hrvatin: Ne, preko ljudi koji su zaduženi za mene

Miljković: Tvoja supruga je rekla "evo sad me zvao i rekao da spremim stvari". Ko je bio zadužen za tebe?

Hrvatin: Policija

Miljković: Šta ti je sve oduzeto prilikom pretresa?

Hrvatin: Lap-top, dečiji telefon, rolex koji si mi ti poklonio, moj telefon, dečiji tablet i papir da sam isplatio auto

Miljković: Da li je taj auto koji ti nije oduzet motiv za ovo što radiš sada?

Hrvatin: Ne

Sudija: Koliko košta taj rolex?

Hrvatin: Pa oko 8.000 evra, ali to je bila kopija, oko 300 ili 400 evra.

Miljković: Da li je oduzeto nešto od tvoje supruge, majke, brata?

Hrvatin: Ne

Miljković: Kojim si se poslovima bavio od našeg hapšena u februaru do jula kada si ti uhapšen?

Hrvatin: Nisam se ni sa čim bavio, nisam čak ni drogu prodavao jer sam smatrao da je sve vrelo oko mene, da ne bih izlagao te ljude kojima prodajem da budu uhapšeni. Preko posrednika je bilo priča, pomagao sam da se proda zaostala trava braći Budimir, preko Alekse Stošića. Na kraju, za deo te robe nisu ni date pare, pa sam ja dao da se ispoštuju braća Budimir, sve je bilo preko vozača

Miljković: Od kojih para si se tada izdržavao?

Hrvatin: Imao sam pare od prodaje porodičnog stana, žena je radila

Miljković: Da li ti je tužilac rekao da neće da traži pritvor ako daš ovu izjavu?

Hrvatin: Ni jedan, ja kada sam odlučio da sarađujem, bio sam prvi, odlučilil su da iz bezbedonosnih razloga ne idem u pritvor

Miljković: Da li si izvršio neko krivično delo posle našeg hapšenja?

Hrvatin: Ako može da se svrsta to posredovanje za drogu

Miljković: Šta su ti rekli kada su te uhapsili?

Hrvatin: Odmah su mi pustili snimak mene i Veličkovića, pustio mi je jednu glasovnu poruku sa skaja za Veličkovića

Miljković: Da li smo ti nešto poručivali iz zatvora?

Hrvatin: Ja, Brašnjović i Roganović smo te preko advokata pitali oko mašine kada je nađena, ti si poslao poruku "ne brinite braćo, kuća je kao apoteka", na papiriću je bilo

Miljković: Da li mrziš nekoga od nas?

Hrvatin: Ne

Miljković: Da li si imao problem nekada sa nama?

Hrvatin: Ne

Miljković: Da li ti se našao neko kada si izašao kao Miloš Budimir?

Hrvatin: Jeste, Goran Veličković, dao mi je travu ispod cene i rešio mi problem kod lekara

Miljković: Kako si se revanširao prijatelju?

Hrvatin: Najgore, nismo bili prijatelji, ali mi jeste pomogao.

Miljković: Kakav ti je odnos bio sa Budimirom?

Hrvatin: Bratski, kao brat.

17.15 - Advokati posavljaju pitanja

Pitalja postavlja advokat Slavice Ljepoje.

Advokat: Da li ste poznavali Ljepoju i šta je bio vaš motiv da učestvujete u ubistvu?

Hrvatin: Nisam ga poznavao, ali je motiv bio pripadnost grupi, navodno jer je on poslao dvojicu ljudi za učestvuju u ubistvu Zvicera i bio je blizak drugom klanu.

Advokat: Da li ste imali neku još satisfakciju?

Hrvatin: Saznao sam ovde, da je Zvicer isplatio za Ljepoju, jer je ispalo ovde da nisu bile vođe iskrene za isplate. Ovde sam saznao da je Belivuk isplaćivao u drogi

Zastupnik porodice ubijenog Lazara Vukićevića sledeći se javio za reč i pitao da li zna gde je živeo Vukićević.

Hrvatin: Na Vračaru, za njega sam čuo ranije, znao sam da mu je tu dignut porše.

Advokat: Rekli ste da je Miljković bio opsednut Vukićevićem?

Hrvatin: Slikovito sam rekao da je Belivuk bio više opsednut Šarcem, a Miljković Vukićevićem, jer su oni bili suprotni klan, hteli su da ubiju njih i nas sve sa njima.

Advokat: Učestvovali ste u ukanjanju ostataka Mitića, da li ga je neko slikao?

Hrvatin: Živog ne, Miloš Budimir ga je posle slikao. Nisam gledao slike, gledao sam uživo.

Ivan Ninić, zastupnik oštećene Sanje Mihajlović.

Advokat: Da li ste znali nešto o ubistvu Gorana Mihajlovića?

Hrvatin: Znam da se pominjao smart, da se pominjao neki NN koji je bio opasan i da je imao nekoliko ubistava već za škaljarce

Advokat: Pomenuli ste Aleksandra Papića, da li je imao neke benefite od grupe ili grupa od njega?

Hrvatin: U početku sam znao samo da je Papić, konkretno ja ne znam ko je koje benefite imao. Video sam ga četiri ili pet puta na stadionu, uglavnom su Belivuk i Miljković pričali sa njim. Moj zaključak je bio da je imao jake veze sa policijom, da li kao zaposleni ili tako što nekoga poznaje. Mislio sam da je njego nik nejm bio Šerif. Nekih dva meseca posle ubistva Veličkovića, Miljković je pričao sa Šerifom i on mu je dao informaciju da je neki momak uhapšen i da se sumnja da je on vozio Gorana smartom ka Dunavu. Mi smo tada sumirali, bilo je slično. Sutradan se video sa šerifom i Miljković je sumnjao da ga šerif provocira da vidi da li imamo neke veze sa tim, jer su posle ubistva Veličkovića Belivuk i Miljković pozivani na informativni razgovor.

Hrvatin: Drugi put kada zaključujem, kada smo radili Vukićevića, nisu nosili svoje telefone, Papić je kontaktirao Vladimira Greka, a Grek Budimira. Papić se raspitivao da ne može da nađe Veljka i Marka i da se priča po policiji da je otet

Advokat: Kada se odvija komunikacija sa Šerifom?

Hrvatin: Septembar 2020. Ja sam bio šest meseci u grupi, od Ljepoje se više u decembru nisam viđao sa njima.

Advokat: Da li su znali da će biti uhapšeni?

Hrvatin: Dopisivao sam se sa Veljkom, mislio sam da zna, pisao je "vidiš šta se dešava, šta se dešava po medijima". Kada radite posao na ovom nivou imate mogućnost ili da vas ubiju ili da budete uhapšeni.

16.58 - Hrvatin nastavlja da odgovara na pitanja

Sudsko veće vratilo se u sudnicu i na pitanja nastavlja da odgovara svedok saradnik Bojan Hrvatin.

Advokat Vesna Golubović, koja zastupa suprugu pokojnog Gorana Veličkovića prva mu postavlja pitanja.

Advokat: Zbog čega je ova grupa bila toliko značajna za vas?

Hrvatin: Prvo je bio novac, sa Goranom nije bilo toliko para. Sa njim sam samo jednom odradio posao, a sa ovom grupom prvo prijateljstvo i drugarstvo, prvenstveno sa Milošem Budimirom, a onda i veća ambicija.

Advokat: Pa Belivuka i Miljkovića ste kasnije upoznali, kakvo drugarstvo?

Hrvatin: Sa Milošem Budimirom sam bio u zatvoru i bio je za mene tu, Marka Budimira sam poznavao, samo sam Belivuka tek kasnije upoznao. Bili su bolje kotirani od pokojnog Gorana.

Advokat: Rekli ste da su imali ambiciju da uspostave kontrolu na Južnoj tribini i da su to skockali kada su ubili LJubomira Markovića Kiću? Čiji je to interes bio da se uspostavi apsolutna tribina na tribini, od kada je sveta i veka na tribinama postoje različite navijačke grupe?

Hrvatin: Na prvi deo ne mogu da odgovorim, ja nisam bio deo navijačke Partizanove grupe. Pravi navijači su oni koje interesuju samo tribina, navijanje, ovde su Belivuk i Marko Budimir bili navijači, Miljkovića to nije zanimalo, a Miloš je ranije bio navijač Zvezde. To navijanje pre 2000. godine i sad su nebo i zemlja, nekad su se navijači tukli štanglama i motkama a sad se ubijaju pištoljima, sad su svi pripadnici nekih klanova, navijanje više nije u prvom redu, sad je bitno da imaš što više ljudi da distribuiraš drogu.

Advokat: Čemu onda mirenje, zašto je bilo bitno da se spomire?

Hrvatin: Nikome ne odgovara rat na tribini, onda ne mogu pare da se prave, a ta Partizanova tribina je deceniju razjedinjena

Advokat: Ko je odlučio da se svi stave pod kontrolu Belivuka i Miljkovića?

Hrvatin: To je ulica, to su preduzeli ubistvom Markovića, neće ljudi da se priklone Kimijevcima.

Advokat: Rekli ste, kada ste pravili plan ubistva Veličkovića da ste hteli da ga sačekate u policijskim uniformama, odakle vam?

Hrvatin: Ne znam odakle policijske uniforme, to je bila ideja, da se predstavi kao hapšenje ako naiđe neko od građana.

Advokat: Da li ste od Veljka i Marka čuli da imaju podršku policije?

Hrvatin: Pominjan je ovde Papić, ne znam da li je policajac ili neko ko poznaje policajce i Purković, iz Miljkovićevog kraja, kada sam saznao za njega radio je kao inspektor u Milana Rakića.

Advokat: Jel Goran imao novac kod sebe u trenutku kada ste ga sproveli do mesta gde je trebalo da kupi pištolje?

Hrvatin: Nisam video novac, ali je išao da kupi dva pištolja za 1.200 evra.

Advokat: Rekli ste da ste grupi prišli preko Miloša Budimira, da li postoji vama još neko blisko lice?

Hrvatin: To je Srđan Lalić

Advokat: Kako je moguće da ne znate identitet osoba čiji pseudonim Čikago pominjete i kažete kupujete drogu od njega?

Hrvatin: Za Čikaga nisam znao, nisam ga pitao kako se zove i preziva. Ljudi koji su koristili skaj uglavnom su se zvali nadimcima sa skaja

Advokat: Šta je bio vaš motiv da priznate izvršenje krivičnih dela.

Hrvatin: Pratio sam, nisam uhapšen odmah, posle nekih tek šest meseci. Kada sam uhapšen i kada sam odmah u policiji video šta ima priznao sam, bio sam loše zdravstveno, trudna žena. Prvi motiv je opstanak, ali kasnije kako vreme prolazi, mogu da kažem, radio sam loše stvari ali nisam loš čovek

Advokat: A nešto vezano za Belivuka?

Hrvatin: Posle hapšenja Belivuka, od Radoja Zvicera, preko Radoja Živkovića....

Međutim, Hrvatin nije dovršio odgovor, jer su se umešali advokati.

16.11 - Pauza

Sudsko veće sada je odlučilo da napravi pauzu.

15.46: Hrvatin odgovara na pitanja

Zamenik tužioca: Vezano za ubistvo Gorana Veličkovića, rekli ste da ste očekivali da ćete dobiti keš, a da ste izgubili novac od zajedničkih prihoda sa drogom sa Veličkovićem. Šta vas je opredelilio da učestvujete u likvidaciji?

Hrvatin: Na prvom mestu, pripadnost grupi i moje druženje sa njima. Velljko Belivuk i Marko Miljković su me pitali da učestvujem.

Zamenik tužioca: Zašto je Miljković bio posebno zainteresovan za to ubistvo?

Hrvatin: On je mislio da je dupljak, da možda čak planira da ih ubije, posle je potvrđeno da je na vezi sa Filipom Koraćem i škaljarcima

Zamenik tužioca: Vezano za Nikolu Mitića, rekli ste da ste učestvovali u pratnji, jeste li imali oružje?

Hrvatin: Ne

Zamenik tužioca: Posle hapšenja kriminalne grupe, jeste li imali kontakt sa nekim?

Hrvatin: Jesam, sa Dušanom Roganovićem, posle sam se preko Brašnjovića spojio sa Radojem Živkovićem koji je rođak Radoja Zvicera. Kada je skaj pao, kontaktirali smo preko wiker aplikacije, a pred hapšenje Živković mi je rekao da odem da uzmem tri kriptovana aparata, za mene i žene Belivuka i Miljkovića. Dušan Jovanović je naparavio grupu, kao pomoć, tada sam se spojio sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara.

Zamenik tužioca: Pominjali ste da ste videli sliku pokojnog Gorana Veličkovića?

Hrvatin: Jesam, pisalo je na telu "Korać p*čka"

Hrvatin: Video sam fotografije na aparatu Marka Miljkovića, sve slike sam i video sa njegovog aparata.

Zamenik tužioca: Opišite.

Hrvatin: Video sam da su isečeni stopala i šake, na leđima krvlju "Korać p*čka", ona čuvena slika na kojoj su sa njim Belivuk i Lalić. To su slike pre potpunog uništenja tela. Ja sam video slike samo pokojnog Gorana i Gligorijevića, ostale i nisam video.

U reč je više puta svedoku saradniku upao advokat Marka Miljkovića, Vladimir Petrović, protestvujući što svedok saradnik priča o fotografijama sa skaja, za koji još nije odlučeno da li će biti korišćeni, ali mu je sudija rekla da sedne jer se ne govori o skaju već o fotografijama koje je video.

Zamenik tužioca: Šta vidite na slikama Gligorijevića?

Hrvatin: Na gluteusu je pisalo Trajko, na telu izdaja, bilo je još slika kako su ga sekli i pripremali telo.Video se pod, korito, najloni koji su okolo, to je bilo iz prostora u Ritopeku

Zamenik tužioca: Pominjete da je za Mitića u škodi bilo obezbeđenje, ko je u obezbeđenju?

Hrvatin: U obezbeđenju Belivuka i Miljkovića su bila dva brata, Aleksa i njegov blizanac, Vladimir Grek i Senad Rešović.

Zamenik tužioca: Ko je javio "imamo ovog što je pratio"?

Hrvatin: Veljko ili Marko, ne mogu da se setim koji je od njih na motoroli javio.

Zamenik tužioca: Šta tačno vidite kada ste došli na stadion?

Hrvatin: Ušli smo na ulaz sportskog društva unutra u restoran, pa u baštu i u toj prostoriji sam zatekao sve koji smo bili u pratnji. Nikola Mitić je sedeo, Senad Rešović ga je čuvao, svi smo bili tu. Mitić je sedeo na garnituri, licem ka televizoru, Rešović okrenut leđima vratima. Bio je prebijen, Mitić, bio je naduven, imao je šljive, cureo mu je nos, bio je zbunjen.

Zamenik tužioca: Odakle curi krv?

Hrvatin: Iz nosa, ja sam ga pitao za koga prati, što prati i koliko je dobio para.

Zamenik tužioca: Da li znate nešto o otmici I. S.?

Hrvatin: Nemam nikakva saznanja, osim što sam dva puta prisustvovao kada su ljudi zadržavani i ispitivani prisilno na stadionu

Zamenik tužioca: Ko je učestvovao u uništavanju tela Lazara Vukićevića?

Hrvatin: Ja nisam bio, ali jesu braća Budimir, Lalić i Draganić. Budimir mi je pisao da nabavim neke stvari, da dođem da zamenim nekoga i da idem u prosipanje ostataka, ali ja nisam mogao.

Advokat Vladimir Petrović: Po dogovoru sa Miljkovićem, prvo će on da postavlja pitanja, pa onda mi.

Sudija: Mislite da mi nemamo pravo da postavljamo pitanja?

Advokat: Ne ali je nezakonito.

Sudija: Ko je uništavao telo Mitića?

Hrvatin: Ja, Lalić, Miloš Budimir i Draganić. Ja sam tada prvi put učestvovao. Nikola Mitić je dan ranije bio preklan po vratu, da bi krv iscurela da ne bi prskala, ali mi smo za Ljepoju i Zdravka Radojevića to odmah i nije mnogo curelo.

Sudija: Da li poznajete Nemanju Lakićevića?

Hrvatin: Ne, posle ubistva Radojevića čuo sam da se pominje Čipi, ali ne znam u kom kontekstu. Ne poznajem ni Marka Andrića, ali ako je Kuzman, Veljko i Marko su ga pominjali da će da pomogne oko Ljepoje ali nisu mu nešto verovali, pominjali su da je debil

Sudija: A Milovana Tadića?

Hrvatin: Znam ga kao Miksu sa stadiona.

Advokat Vladimir Petrović: Da li su on i Miljković inače pokazivali jedan drugom fotografije sa mobilnih telefona?

Hrvatin: Ja njemu nisam, jer nisam imao fotografije. On je meni pokazivao za pokojnog Veličkovića, čak sam mu rekao da ih obriše. Pokazao mi je i slike jednog momka sa odsečenom glavom, rekao je da ga je Šarac ubio, i slike Kožara i Hadžića sa plaže, rekao je "vidi kako su opušteni, a ne znaju šta ih čeka". Posle par dana su ubijeni.

Advokat Vladimir Petrović: Koliko ukupno fotografija ste videli u Miljkovićevom telefonu?

Hrvatin: Nekoliko, ne znam tačno. Kožara i Hadžića sam na slikama video na plaži, nisam ja otišao u galeriju da gledam slike. Video sam slike na plaži, u šorcevima.

Advokat Vladimir Petrović: Opišite, koje boje šorcevi, objasnite kako ste jedne pamtili druge niste?

Hrvatin: Veći efekat su imale na mene ove iskasapljene, nego sa plaže. To veče kada je slao slike Filipu Koraću sam video te slike Veličkovića. Sedeo sam sa njim i gledao kome šalje. Pisao mu je "tik, tak, tik, tak i ti ćeš ovako da završiš".

Advokat Vladimir Petrović: Jel bilo nekih komentara?

Hrvatin: Jeste, smejali smo se, pisao je i Isakoviću i Kimiju. Pisao je te iste poruke i meni da bi mi dao alibi. Pisao je poruke s njegovog telefona, kao da je poludeo, ja sam to komentarisao s Goranovim poslovnim partnerom Čikagom. Miloš Budimir mi je pokazao slike Aleksandra Gligorijevića.

Advokat Vladimir Petrović: Što vam je MIljković pokazivao slike Kožara?

Hrvatin: Ja mu nisam tražio, pitajte njega.

Advokat Vladimir Petrović: Iz kog razloga, s kojim objašnjenjem vam je pokazivao? Osim ovih slika, da li vam se desilo da vam pokaže Miljković još neke slike?

Hrvatin: Ne sećam se.

15.23 - Likvidacija u Atini i slučaj Mladena Lazarevića

- Što se tiče Atine, Milinko Brašnjović koji je bio jedan od direktnih izvršilaca mi je ispričao da su bili uhapšeni par dana ranije i da je Veljko bio ljut, da su nosili maske i da su se dvoumili da li da ulaze u restoran jer je bilo kamera. On je objasnio da je ušao i rekao "kalispera". Video je da nisu za stolom za kojim je trebalo da sede Dedović i Stamatović, ali da ih je video za drugim stolom i da nisu obraćali pažnju, da je on pucao u Dedovića, a da je Lainović prišao i pucao u Stamatovića koji je skočio na pištolj. Rekao mi je da su bili pred odustajanjem, jer im je javljeno samo da su u Atini, ali da ih je Veljko snimio i da su tada realizovali. Milinko Brašnjović je u tom trenutku bio u šteku od škaljarskog klana, jer su Veljko i Mrako lažirali njegovu smrt i da je on za škaljarski klan mrtav - otkrio je svedok saradnik.

Posle povratka sa mora Belivuk mu je ponudio posao "Mladen Lazarević koji je učestvovao u pljački u Dubaiju sa Ljepojom".

- Pristao sam, dao mi je sliku kola, moj zadatak je bio da iznajmim stan u West 65 gde je živeo, da pratim auto i da krenemo pripreme. Dobili smo zadatak od Belivuka i Miljkovića da na Bežanijsku kosu dođemo ja, Lalić, Kosta ne znam mu prezime, i da u odemo u kafić i probamo da se nakačimo na video nadzor, jer je bila informacija da Mladen Lazarević provodi vreme tu, pa da tu treba da proba da se radi. Marko Budimir i ja smo sedeli u bašti, Lalić i Kosta unutra i uspeli su da se priključe, Radoje Zvicer je bio zadovoljan, čak je i on gledao snimke iz kafića. To je trajalo oko desetak dana, posle su menjali šifre u kafiću. Tog dana kada sam pristao na posao, odlazim kod Lalića, on mi je rekao kako da se upoznam sa naseljem, pre nego što odem da iznajmim stan - naveo je i rekao da je potom zvao agencije koje iznajmljuju stanove.

Kada je našao stan, išao je u kafić Ritual i gledao izlaz ulaza.

- Video sam da izlazi sada pokojni Luka Perenčević, iznenadio se prišao i pitao me šta radim tu, rekao sam mu da jurim da iznajmim stan. Žena koja mi je pokazala stan bio je baš u zgradi Mladena Lazarevića, na petom spratu - ispričao je kako je tekla potraga za Pink Panterom.

- Dobro je išlo, imao sam i parking mesto. Sledeće je bilo da lociram BMW koji je vozio. Imao je dva parking mesta, na jednom je bio beli mercedes njegove žene, a na drugom njegov. Otišao sam kod Koste i u auto servisu na Banjici kod njegovog brata ugradio kamere na moj auto, tako da snimaju i ulaz i izlaz iz garaže. Stavio je dve kamere ispred prednje tablice mog automobila, u gepeku kola su bila dva velika akumulatora, resiver, kartica i podešeno je da uživo možemo da gledamo dešavanja. Ali pošto je nivo bio minus jedan, nismo mogli uživo, nego smo snimali i gledali naknadno - opisao je detaljno pratnju Mladena Lazarevića.

Sudija: U kraćim crtama samo.

Hrvatin: Ali ovo je bitno, ja imam obavezu da kažem sve što znam.

- Videli smo njegove navike, imao je obezbeđenje, trenirao je, izlazio je uglavnom sa sportskom torbom, odlučili smo da ga radimo kada uđe u zgradu, u tom prostoru gde je ulaz od lifta i jedan prostor na ge. Dva bosanca su trebala da ga ubiju, sa jednim sam se spojio, ne mogu da se setim kako se zvao na skaju. Našli smo se na Novom Beogradu, dao sam im 2.000 evra da imaju za život i rekao sam da ću im pokazati mesto gde treba da ga rade. Snimio sam to mesto satom, međutim, to mesto je otpalo jer mu navika nije bila konstantna, onda smo odlučili pošto je blinda izlazila bez njega, ja sam sedeo i gledao i primetili smo da dete izvodi u vrtić, pa je rešeno da tu bude ubijen. Bilo je par pokušaja, ali su propali jer je ispalo da je taj jedan od ubica rođak škaljarca a mi smo to provalili i oni su zbrisali sa štek stana - ispričao je tvrdeći da je Radoje Zvicer rukovodio tom akcijom.

- Radoje Zvicer je rukovodio, on je našao te Bosance preko Bosanca iz zatvora. Veljko mi je rekao da bi za taj posao dobio 25.000 evra. Kada nam je taj Bosanac prvi pobegao, Zvicer je ostao kategoričan da zna kako će i šta da bude. Dobio sam tih 25.000 evra, Veljko je uzeo 5.000 za troškove iznajmljivanje stana, a ja 20.000 - naveo je.

Potom je rekao da zna o pripremama likvidacije Veljka Banovića.

- Ne morate o tome ako niste učestvovali - prekinula ga je sudija, potom se prešlo na pitanja.

Zamenik tužioca: Koliko ste novca dobili za poslove?

Hrvatin: Za Veličkovića 10.000, za Lazarevića 20.000, za primopredaju oružja 10.000, za jedno zadržavanje na stadionu 300 evra. I za Zdravka Radojevića 10.000 evra

Zamenik tužioca: Da li ste imali finansijsku pomoć od lišenja slobode grupe, do vašeg hapšenja?

Hrvatin: Nikakvu pomoć

Zamenik tužioca: Od koga ste dobili skaj?

Hrvatin: Od Miloša Budimira i Miljkovića, za prvi su oni platili, posle sam ja plaćao Laliću.

14.54 - Hrvatin nastavlja svedočenje

Sudija je pozvala Bojana Hrvatina da izađe za govornicu.

- Što se tiče optužnice sam završio, sada bih pričao o dešavanjima u kojima sam učestvovao, a nisu u optužnici. U julu, nekoliko dana pre atetnta na Krfu, sa braćom Budimirom i njihova dva druga sam od strane Marka Budimira pitan da li hoću da učestvujem u poslu i da je u pitanju 250.000 evra. Rekao je da će trebati neke ograde da se preskaču i pitao kako mi je ruka, jer je pre toga operisana. Odbio sam jer nisam mogao. Posle par dana sam pročitao u medijima za Krf, posle mi je potvrđno da je to to - rekao je Hrvatin.

On je naveo da je potom u septembru Dušan Jovanović, kog poznaje iz Centralnog zatvora, sa Markom Miljkovićem u bazi bio desetak minuta.

- Mijković mi je rekao da je Dušan Jovanović jedan od egzekutora Kožara i Hadžića. Posle nekog vremena smo opet sedeli u bazi, Miljković mu je rekao "zamisli kakvo bi iznenađenje bilo da si se sa Hrvatinom sreo na Krfu", i da nisam ja tada mogao. Na skaju je imao nadimak DOM, rekao mi je i da bi iznenađenje bilo da sam sreo Vladu Vojinovića, koji je isto tada tamo učestvovao. Ja sam se posle hapšenja ove grupe viđao sa Vladom i Dušanom i ispričao mi je da je treći svedok saradnik Nikola Spasojević imao zadatak da im donosi hranu i sve što treba, i rekli su mu da su bili zabrinuti da će ih odati. Rekao bih, Dušan mi je rekao, da je bio i njihov drugar Dijaz, rođak visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana - otkrio je sve detalje ubistva na Krfu.

Potom je naveo da ga je posle ubistva Nikole Mitića, u avgustu, Belivuk kontaktirao i rekao mu da treba da treba da ide da preuzme 300.000 evra.

- Veljko i Marko su bili van zemlje, Miloš sa porodicom na moru i trebalo je Marko Budimir i ja da odredimo mesto da se nađemo, ja sam odredio park kod mostarske petlje, Srđan Lalić je trebalo da slika primopredaju. Belivuk mi je pisao posle par dana i rekao da će ovi koji treba da nam daju novac odrediti mesto i vreme, ali je ostalo da treba da uslikamo čoveka. Tog dana kada smo trebali da se nađemo da uzmemo novac, kamera i slikanje su otpali, pa smo se našli u stanu kod Lalića. Lalić je predložio da uzmem kameru naočare i sat kameru. Odlučili smo da nosim košulju, otišli smo do Novog Beograda, kupili sat i naočare u jednom stanu, otišli smo do Ušća da kupim košulju, odlučio sam da budem u teget varijanti, nosio sam svetlo plave patike i kačket. Stavili smo i kameru dugme, u drugo dugme, a sat je bila druga varijanta - nastavio je Bojan Hrvatin.

Kako je naveo, Belivuk je trebalo da mu javi kada je sastanak, kao i da su Marko Budimir i Srđan Lalić trebali da mu budu pratnja.

- Mesto gde smo trebali da se nađemo je Vero u Milutina Milankovića, auto kojim je trebao čovek da dođe je beli punto. Ja sam došao pola sata ranije, kada je došlo vreme da se vidim sa njim, okrenuo sam sat, kamera je bila na 12 časova, šetao sam da vidim da li je čovek došao. Dok sam šetao oko Vera, video sam tog belog punta sa crnim krovom, bila je i šifra koju sam trebao da mu kažem, bilo je ime nekog grada. Rekao sam mu šifru, izašao je iz kola, predao mi je dve sportske torbe. Veljko mi je toga dana, da napomenem, rekao da će biti 600.000 a ne 300.000 evra. Odatle sam po nalogu Veljka, taksijem trebao da odem do menjačnice u Cara Dušana, preko puta škole - nastavio je Hrvatin.

14.50 - Marko Miljković za govornicom

- Imam dve procesne stvari, prva je advokatica Mia Todorić, šta će ona ovde kada joj klijent Lalić nije tu. A druga je da predočite Hrvatinu izjavu koju je dao u istrazi i da li ostaje pri njoj. Mislim na izjavu koju je dao kao osumnjičeni 18. jula 2021. godine - zatražio je Miljković koji je potom u pratnji šestorice zatvorskih stražara vraćen u boks za optužene.

Sudija je potom navela da je Bojan Hrvatin okrivljeni saradnik i da mu je predočen iskaz koji je dao u tom statusu 16. novembra iste godine.

14.38 - Sudsko veće u sudnici

U sudnicu je ušlo i sudsko veće i počelo prozivnku optuženih, kako bi utvrdilo da li su svi prisutni kako bi suđenje moglo da se održi. Prvi je prozvan Veljko Belivuk, koji se javio sa optuženičke klupe, potom Marko Miljković a onda i ostali optuženi redom jedan za drugim.

Suđenju ne prisustvuje svedok saradnik Srđan Lalić, koji je završio svoje svedočenje i neće biti dovođen osim ukoliko bude potrebe da se ponovo ispita.

Sudija je pre odluke o nastavku navela da je veće izvršilo uvid u snimke sa sigurnosnih kamera.

- Veće nije uočilo da je Veljko Belivuk uputio uvredljive gestikulacije advokatu Vesni Golubović - obavestila je sudija, posle čega se za reč javila i adokatica Golubović, koja zastupa suprugu ubijenog Gorana Veličkovića.

- Ja ne znam kakav je položaj kamera i da li one mogu u svakom trenutku da snime okrivljenog Belivuka, ali mi je veoma važno da ponovim da ja nisam neko ko bi izmislio događaja. Ovo je nešto što je mene vrlo uznemirilo, važno mi je bez obzira da li je snimljeno, to se dogodilo. Ne samo Belivuk, već i ostali, upućivali su neprijatne konkludentne radnje i poruke, nama ali i svedocima saradnicima. Važno je da se zna da to nećemo tolerisati. Ja razumem Beliuvkovu poziciju, ponavljam, ono što sam rekla da se desilo, desilo se - rekla je Vesna Golubović.

Podsetimo, na prethodnom suđenju ona je izjavila da joj Belivuk upućuje poruke neprimerene sadržine sa optuženičke klupe, zbog čega je plakala u sudnici.

14.33 - Optuženi u sudnici

Optuženi su uvedeni u najveću sudnicu Specijalnog suda u Beogradu, kao i njihovi branioci.

13.52 - Stigao i drugi konvoj marica

Upravo je pod rotacijama, u pratnji policije stigao i drugi konvoj marica sa optuženim pripadniocima klana.

13.44 - Oputženi pripadnici klana stigli u sud

Prvi konvoj optuženih pripadnika krominalne grupe Veljka Belivuka, koji borave u Centralnom zatvoru stigao je u Specijalni sud u Ustaničkoj ulici. Suđenje se nastavlja u 14.30 sati.

