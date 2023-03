UZNEMIRUJUĆI PRIZOR NAKON POŽARA U KONJEVIĆIMA: Vatra progutala štala, pobegao bik od 400 kilograma

Na imanju Blagojevića u Konjevićima kod Čačka nakon što je vatrena stihija opustošila štalu ostalo je samo zgarište i mrtve životinje.

Domaćini koji već godinama žive od prodaje mleka još uvek ne mogu da veruju šta ih je snašlo.

- Išla sam da pomuzem krave i samo sam videla dim, nisam znala šta da radim, odmah sam izašla, čujem kukaju, zovu vatrogasce. Kad sam izašla sina nema, on muka ostao unutra da spase nešto, ali nije imao šta, sve je ostalo unutra. Počela sam da kukam, samo da mi on izadje, da mu se nešto ne desi. Od ovoga smo živeli, svaki dan sam bila tamo sa njima, po 30 litara mleka su davale, to nije malo - rekla je za agenciju RINA, Dragica Blagojević.

Usled ogromne vatre jedan bik je pobegao iz štale i njega domaćini još uvek nisu pronašli.

- Tražimo tog bika čitavu noć i jutro, samo da nam neko javi ako ga vide, ima preko 400 kila. Ovde je 1996. godine uloženo sve što smo imali, sad je sve uništeno. Šta ćemo sad, obnovićemo... samo da smo živi i zdravi - rekao je Zoran brat Milovana Blagojevića.

U požaru je pričinjena ogromna materijalna šteta, a na teren su odmah po prijavi došli vatrogasci sa tri vozila koji su uspeli da lokalizuju plamen.

- Katastrofa je izgledalo, od zapaljene bale je sve krenulo, znam da nije instalacija, jer na toj strani objekta nema struja uopšte. Bio sam u štali kad je krenula vatra, sve je otišlo, dve krave, telad... Nismo stoku izvodili zato nisam sad mogao ni da ih isteram napolje, dve krave su same pobegle, bik isto. Dok se malo saberemo pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo, ali je baš teško, rekao je domaćin Milovan.

