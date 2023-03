Na suđenju pripadnicima Belivukove grupe Hrvatin propevao i otkrio kako su Goksija namamili u kukuruz

Svedok saradnik Bojan Hrvatin koji je detaljno govorio o zločinima pripadnika kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića danas je pred sudom nastavio da svedoči i odgovara na Miljkovićeva pitanja.

Miljković je juče najavio da će Hrvatina ispitivati tri dana. Hrvatin je danas govorio o ubistvu Ljubomira Markovića Kiće, kao i o tome kako je pridobio Gorana Veličkovića i namamio ga u kukuruz.

15.20 - O Veličkoviću i zbog čega je namamljen u kukuruz

Miljković: Rekli ste da je restoran Partizan bio fan klub, reklli ste da je svako svašta tu radio, ko je petljao, šta je petljao?

Hrvatin: Ja mogu da kažem šta sam ja radio, navijanje je ulica, navijanje više nije pravo navijanje to sam juče rekao. Mene navijanje nije interesovalo. Bilo je tu i slika, one vaše kosturske glave, bio je tu i koncert, bila je i proslava, nisam hteo da prisustvujem jer je bila navijačka proslava

Miljković: Jel tu mogao svako da dođe?

Hrvatin: Nije mogao svako da dođe, bila je kolska kapija, ti i Veljko ste dolazili blindiranim kolima, posle i braća Budimir, Milovan Tadić Miksa je parkirao svoja kola, Srđan Lalić svojim. Tu su kapiju otvarali ljudi koji su radili tu. U restoranu je uvek bilo ljudi, Aleksa Šejić je recimo spavao tu. Koliko znam moglo je i u dva sata ujutru da se dođe. Na pešačkoj kapiji je bio interfon, sa video nadzorom. Unutra je bio šank i gledala se kapija. Kada sam u početku dolazio, dok me još ljudi nisu znali, nisu mi odmah otvarali. Znači, nije mogao svako da uđe

Miljković: Narano, nisu mogli navijači Zvezde da dođu

Hrvatin: Nisu mogli, kako ste ti i Belivuk ovde predstavljali da uđu roditelji koji dovode decu, mi smo bili u ratu sa škaljarcima

Miljković: Znači, nisu mogli roditelji da se slikaju tu?

Hrvatin: Ja sam se nadovezao na ono što ste pričali da su tu mogli da sede roditelji kada dovedu decu na sport. Tu su striktno sedeli ljudi navijačkih grupa koji su poznavali Principe. Uglavnom je neko bio tamo, Marko Miljković je bio od jutra do mraka tamo kada nije imao druge obaveze.

Miljković: Da li se dešavalo kada nema nas da ima ljudi iz drugih navijačkih frakcija?

Hrvatin: Jesu, dolazili su i drugi, ne znam ni koliko je bilo Principa

Miljković: Oko 750

Miljković: A jel mi proveravamo ko je tamo kada dolazimo?

Hrvatin: Ne znam, verovalo se ljudima koji su radili tamo. Tu su provodili vreme ljudi kojima se verovalo

Miljković: Kad je pljuvao Goran Principe, koga je pominjao?

Hrvatin: Nije bio zadovoljan ko je vodio tribinu, znam te priče i pre nego što sam došao sa vama, da su Principi u talu sa policijom

Miljković: Da li se Veličković i ja poznajemo lično?

Hrvatin: Shvatio sam da se poznajete, jer si pričao da je dupljak i da je hteo da postavi bombu pod auto, Veljko je presekao i rekao "nema šanse", pa ga je samo oterao s tribine, posle ste posumnjali da je s Filipom Koraćem na vezi, što se posle ispostavilo kao tačno

Miljković: Ja ga nikada nisam video. Kako kažeš da ga ja najviše mrzim?

Hrvatin: Mrzeo si ga, bio si najsrećniji kada sam pristao da ga navučem, bilo ti je drago. I najviše si se ti obradovao, to je moj utisak

Miljković: To je samo tvoj utisak. Kada si uboden u ruku, koliko nisi mogao da je koristiš?

Hrvatin: To je leva ruka, četiri nedelje sam morao da nosim longentu, išao sam na terapije. Ali, bio sam za Mitića ali nisam imao dovoljno snage da udarim sekirom i da zasečem, od septembra sam tako da kažem, mogao. Dva meseca sam išao na terapije, slušao sam savete terapeuta

Miljković: Kog datuma si izašao iz bolnice? A kada ja?

Hrvatin: U julu mesecu, ti si možda par dana posle mene

Miljković: Pominjao si sastanak kada smo te pitali za Žutog? (Goran Veličković prim.aut)

Hrvatin: To je bio jul

Miljković: Da li je Lalić učestvovao i šta je rekao?

Hrvatin: Jeste, ali ništa nije rekao, ja sam pričao o našim navikama o parkingu na kom se sastajemo, pa ste otišli ti i Veljko to veče da vidite parking i da vas je Interventna legitimisala

Miljković: Ko ti je rekao ako se okrvimo ulaziš u grupu?

Hrvatin: Niko, slagali smo se ti i ja da poštovanje postoji, pa sam ja rekao kao u navijčakom svetu, kada nemaš deset tuča nema poštovanja, tako je bilo i za ovo. Pominjao si mi već za Kiću, rekao si da računaš na mene za buduća ubistva, pričao si već za Krf. Složili smo se pre Gorana, dok ne uradimo tako nešto ozbiljno zajedno nema potpunog poverenja.

Miljković: Jel to znači samo ko se okrvi može da bude deo grupe?

Hrvatin: Ne znači, ali eto pitao si me za Krf, a pre toga sam pristao za Gorana. Da nisam pristao za Gorana, možda me ne bi pitao za Krf

Miljković: Goran je nestao u avgustu, a Krf je bio u junu ili julu?

Hrvatin: Dao sam primer, da nisam pristao da navučem Gorana ne bi me pitao za Gorana. Krf je bio pre, ali imali smo prvi plan koji je bio pasivan za Gorana, a posle Krfa smo promenili plan

Miljković: Zbog čega si posumnjao da je parking u Radničkoj loša solucija za Gorana?

Hrvatin: Zato što sam se družio sa njim, znao sam da se pazi i da u 17 sati ide kući, da ne ostaje do kasno, nije izlazio uveče trudio se da sve poslove završi tokom dana

Miljković: Otkud ti baš Radnička 32?

Hrvatin: To su moji krajevi, nisam bio siguran za broj

Miljković: Posumnjao si da je parking loš, a kukuruznjak je manje sumnjiv?

Hrvatin: Rekao sam da bi možda bilo sumnjivo i da ne bi došao, a kukuruznjak nije znao. Vidi, on je znao da sam iznajmio stan u centru, nije znao da je Višegradska i ostavljao me je par puta u Kneza Miloša. Ja sam mu rekao da idemo u njivu kod čoveka kog znam iz zatvora, čak kad smo došli tamo rekao je "top što nije u centru"

Miljković: Rekao si da si kupio 100 grama kokaina od Veličkovića i da je njegova žena bila tu sa njim?

Hrvatin: Tu sam mu dao pare

Miljković: Odakle Goranu ideja da trži pištolj od tebe kada ne radiš sa oružjem?

Hrvatin: Imao je poverenja, da se ne ugradim. Imali smo i zajedničkog prijatelja Betmena od kog smo gledali bazuke da kupimo

Miljković: Kako se sećaš kako si bio obučen, kako ćeš biti obučen kada budeš preuzimao nekih navodnih 600.000 evra?

Hrvatin: Zato što mi je Veljko rekao da moram da javim kako ću biti obučen

Miljković: Koje sam naloge koristio na skaju?

Hrvatin: Bio si Kratos, pa si koristio nalog Gokua, pa si koristio Matori, imao si Leona pomenuo si mi to u vreme Ljepoje i sa Veljkom Banovićem Votkom si pisao, njega smo zvali Srna jer je imao Srnu kao što smo Koraća zvali Zalizani. Za Vukićevića niste nosili aparate u Crnu Goru, pa si bio Komodor. Sa Stefanom Mandićem si pisao, bio si Sonik

Miljković: Šta ti je pomogao Goran?

Hrvatin: Da radim i da idem na terapije

Miljković: Znači, ko god ti pomogne ti mu se zahvališ tako

Hrvatin: Na žalost

Miljković: Koje boje je bio smart kojim si vozio Gorana?

Hrvatin: Crne, bilo je priče da se uništi, ali nije uništen

Miljković: Jel isti korišćen i za Aleksandra Gligorijevića?

Hrvatin: Ne znam, nisam učestvovao u Gligorijeviću

Miljković: BMW blindirani koji je vozio Lalić, jel bio njegov?

Hrvatin: Ne znam, znam da je jedno dve nedelje stajao unutar baze. Taj auto je korišćen da se navuče Ljepoja da kupi blindirani auto

17.11 - Miljković ispituje Hrvatina o Veličkoviću

Suđenje se nastavlja, Bojan Hrvatin je ponovo za govornicom.

Miljković: Bojane, da krenemo od Gorana Veličkovića? Koja je to mušterija koja je htela da uzme veću količinu kokaina?

Hrvatin: Ne sećam se, to je bila mušterija iz inostranstva, preko druga. Ne bih pominjao tog druga, to je bilo informisanje da li postoji mogućnost, tako sam se spojio sa Goranom

Miljković: Ne razumem što ne možeš da pomeneš druga?

Hrvatin: Pa eto, ne mogu.

Miljković: Sudija, pričao je o nekim ljudima, zato pitam ko su, ja mogu ovde da pričam o Peri, Žiki, Miki. Kako se zove tvoj i Veličkovićev drug iz detinjstva?

Hrvatin: Čovek je civil, nema veze sa kriminalom

Miljković: Interesuje me zašto pitaš Veličkovića za kokain iz Holandije, a ne pitaš nas?

Hrvatin: Tako se namestila situacija

Miljković: Koga znaš pre, nas ili njega?

Hrvatin: Njega, znam od pre odlaska u zatvor, ali nismo bili drugari

Miljković: Interesuje me konkretno, ako mi radimo s kokainom i imamo jake veze, zašto prvo pitaš njega?

Hrvatin: Pa to je na samom početku, kada sam dobio skaj, da ga pitam.

Miljković: Da li se nekada dešavalo da pitaš više lica za drogu?

Hrvatin: Jeste, tad kad sam pitao nije bilo interesovanja od tog druga i mušterije da uzmu preko nas

Miljković: Ko je Bojanov partner koji ima bašte i radi marihuanu?

Hrvatin: Čigako, Ćira ili Madagaskar kog sam pominjao. Goran nije imao bašte, on je radio samo sa kokainom, ovaj njegov partner je radio sa marihuanom. Čikago je prvo delio zaradu sa Goranom, posle smo delili svi zajedno, ja sam se približio Goranu jer smo već spremali akciju za njega

Miljković: Ti si nastavio posle saradnju sa njim?

Hrvatin: Jesam, kada nisu imala travu braća Budimir. Uzimao sam od njega par kila, uvek smo radili, on je imao vozača, nosio je mušterijama. I ja sam preko braće Budimir imao vozača Nemanju Đurića. On je naplaćivao po 100 evra da odveze ljudima robu na noge, pošto je imao auto sa skrivenom prostorijom, štekom

16.10 - O Ljubomiru Markoviću Kići

Miljković: Pošto si pričao o Ljubomiru Markoviću Kići, da mi razgraničiš nešto, kojim kolima i s kim sam bio kada smo pričali?

Hrvatin: To je bio oktobar 2019. Miloš Budimir mi je iznad Slavije iznajmio stan na dan, nisam znao da ćeš ti doći, braća Budimir su došli sa X6, tada sam te fizički video prvi put, a Miloš mi je pre toga rekao da hoćeš da me upoznaš

Miljković: Gde smo se uputili?

Hrvatin: Otišli smo do stana, pa do jednog bara na Vračaru. Tada dok sam bio na vikendima i u februaru 2020. godine na rođendanu kod Miloševe dece nismo pričali o tim stvarima, prvi put smo pričali kod tebe u kući

Miljković: Kako si komunicirao s Milošem?

Hrvatin: Dok sam bio u zatvoru, zvao sam njegovu ženu na telefon

Miljković: Rekao si da sam ti rekao da funkcionišemo kao braća, a ne po hijerarhiji, kad se stvorila?

Hrvatin: Rekao si da ti, braća Budimir i Veljko tako funkcionišete. Još pre nego što sam došao vi ste vršili dela, Kića Marković, Atina..

15.50 - Hrvatin o resursima kriminalne grupe, o Trajku i Zviceru

Miljković: Da li si u životu nekada radio pošten posao?

Hrvatin: Jesam u mladosti, moleraj, sklapanje nameštaja

Miljković: Jeste li ranije sarađivali sa policijom?

Hrvatin: Nisam

Miljković: Zašto sada jeste?

Hrvatin: Čovek sa životom menja stav

Miljković: Da li je to da ne bi otišao u pritvor?

Hrvatin: Ja sam dao izjavu, u pritvoru sam

Miljković: Nisi u pritvoru, zanima me, kada budeš stvarno u pritvoru da li ćeš promeniti izjavu?

Sudija je odbila ovo pitanje.

Miljković: Rekao si tužilaštvu da si postao član grupe 28.05.2020. godine?

Hrvatin: Nisam tada postao, tad sam izašao na uslovni otpust, to je bilo oko 10. juna, tad sam bio na dečijem rođendanu, dali ste mi skaj, pričali smo o Trajku

Miljković: Kakav mi problem imamo s tim Trajkom?

Hrvatin: On je bio označen da sa Gligorijevićem planira atentat na Veljka, pa si ti dao informaciju da je sa Šarcem učestvovao u ubistvu momka kom je odsečena glava. Pričalo se da je to Laki, ali ja nisam siguran. Pokazao si tu sliku njegovom ocu, savetovao si mu da ide u policiju da prijavi jer se toga dana poslednji put video sa Šarcem. Pričalo se da se očekivalo da će Šarac, Trajko, Salvatore i još jedan biti uhapšeni. Video sam tog Salvatore na slici, sumnjali smo da je on čovek u stanu koji gleda, prati, čak smo za njega dok ste bili na moru išli na Banovo brdo, živi preko puta hotela Šumadija da vidimo kakve su gradske kamere da ga navatamo i ometlamo. Bio je plan da ga ubica ubije ispred zgrade, a ne da ga otimamo

Miljković: Da li je to Lalić znao?

Hrvatin: Ne znam, ja sam dan ranije saznao za to

Miljković: Da li mi to pričamo uživo ili u grupi?

Hrvatin: Napravio je grupu Soprano posao, posle se zvala Kovid, Veljko je napravio. Mi komuniciramo između sebe i tada pominjemo da je taj Salvatore u stanu. Ja sam sa Milošem i Lalićem gledao snimke u stanu, dogovarali smo za sutra da se namestimo, to je u vreme kada je bio Mitić

Miljković: Rekao si za rođendan moje dece, a kada si drugom nogom zgazio u grupu?

Hrvatin: Konkretno vezano za krivična dela, Goran Veličković

Miljković: Da li si koristio resurse grupe?

Hrvatin: Jesam oko Mladena Lazarevića, posle je Veljko uzeo 5.000 evra od tih 25.000 za stan, za ubice. Jesam tako što stam iznajmio renta kar koji su držali Stuja i Veljko Belivuk, Belivuk je platio

Miljković: Da li znaš kada sam se ja video sa Zvicerom i gde?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Kako zaključuješ da pišem sa njim?

Hrvatin:Kada sam radio Mladena Lazarevića i kada su se ubice uplašile, pričao sam s njim na tvoj telefon, pričali smo mu ja, ti i Veljko da Bosanci nisu kompetentni, on nas je ubeđivao da će da odrade

Miljković: Kako si znao da je on, jesi li ga upoznao?

Hrvatin: Ti si mi rekao da je Born, crnogorac, ako si slagao da je on, lagao si sam sebe

Miljković: Zašto ti policija nije oduzela insigniju?

Hrvatin: Taj auto nije bio u krivičnim delima, nisam ja sarađivao sa policijom samo na vašu, nego i na moju štetu

Miljković: Da li si gledao spise predmeta?

Hrvatin: Do optužnice ništa, optužnicu imam

Miljković: Kada si uhapšen, da li su ti policajci predočili krivičnu prijavu?

Hrvatin: Kada sam uhapšen, pustili su mi glasovnu poruku sa tobom, moj snimak sa Goranom Veličkovićem i rekli su da ima još dosta toga. Mnogo voliš da lažeš, evo za Zvicera sada pričaš da možda nije, a onda si lagao sam sebe

Miljković: Ko je prvi tužilac koji je pričao sa tobom?

Hrvatin: Prvo sam pričao sa policijom, istog dana sam ih odveo na mesto gde smo prosipali tela, za Zdravka Radojevića, onda sam dao iskaz i u tužilaštvu

15.32 - Hrvatin odogvara na Miljkovićeva pitanja o zaradi, odnosima u kriminalnoj grupi

Miljković: Reci mi, rekao si da su motivi bili finansijski i drugarski odnosi, šta je više bilo?

Hrvatin: Na prvom mestu finansije, pa drugarstvo

Miljković: U kakvim si odnosima bio sa mnom i Belivukom?

Hrvatin: Drugarski, sa Nebojšom Jankovićem sam se upoznao na moru, kao drugarski. Ti Veljko, braća Budimir bratski nivo, svi ostali drugarski

Miljković: Rekao si da si zaradio 50.300 evra od svih poslova. Gde si potrošio taj novac?

Hrvatin: Usput se trošilo, ne sećam se

Miljković: Da li smo održavali sastanke?

Hrvatin: Da, kada treba da se radi posao. Konkretno, za Gorana Veličkovića sam učestvovao, za Mladena Lazarevića. Uglavnom u bazi ili u kući u Lisičjem potoku.

Miljković: Još negde?

Hrvatin: U Lalićevom stanu smo provodili vreme, za Lazara Vukićevića i za Aleksandra Šarca, isti dan, samo što je Šarac odustao.

Miljković: Rekao si da smo pregledali neke snimke u Lalićevom stanu?

Hrvatin: Pričali smo i o škaljarcima, ja pričam konkretno.

Miljković: Da li smo tada konstatovali da si postao član kriminalne grupe?

Hrvatin: Nismo bili toliko zvanični

Miljković: Da li smo izglasali i izabrali vođe?

Hrvatin: Marko Miljković mi je u junu 2020. godine u njegovoj kući objasnio da oni funkcionišu kao ekipa, da ga tribina ne interesuje, da je bratski fazon i da nije hijerarhijski ustrojeno i da su Miljković i Belivuk uvek iznosili plan, ali uvek smo postupali po njihovom planu. Praktično, oni su bili vođe, oni su imali kontakt, preko njih smo dobijali pare. Kada je bio Mitić, njihova je bila priča da ima grupa oko stadiona koja ih radi, to je išlo u hodu.

Miljković: Kad smo na tom terenu, jesi li nas prihvatao kao vođe?

Hrvatin: Jesam, vi ste se pitali. Tebi sam rekao da si mag za navlačenje i da navučeš škaljarce i tebi i njemu sam priznao da ste dobri i da to funkcioniše i kao što sam rekao vi ste imali kontakt ja nisam imao kontakt, razumeš?

Miljković: Jesmo li ja i Veljko imali kontakt sa ljudima kojima si prodavao drogu?

Hrvatin: Ja sam prodavao marihuanu na sitno, niste se mešali u to niti ste tražili da vam se daju pare, čak mi je jednom Veljko rekao "ti sa braćom Budimir možeš da uzmeš 100.000 evra godišnje". Belivuk je prodavao za 42.000 evra kilogram kokaina, a meni je spustio za 1.000 evra, a onda sam saznao da ste ga vi imali za 34.000, Best mi je to rekao, maksimalno se i meni ugradio

Miljković: Poznaješ Besta?

Hrvatin: Ne, on mi je pisao jer je bio u šteku u Turskoj sa Milinkom Brašnjovićem, poznavao sam Duška Roganovića, povezali smo se i zajedno komentarisali dešavanja kada ste vi uhapšeni

Miljković: Jel Nikola Spasojević prisustvovao sastancima?

Hrvatin: Video sam ga za Mitića, nije bio nisam ga viđao, ne znam kakve ste mu uloge dodeljlivali.Znam ti si mi rekao da je čistio posle Veličkovića

Miljković: A Srđan Lalić?

Hrvatin: Svim, to nisu sastanci, nego smo se viđali. U prvom delu on nije učestvovao, mislim da je bio pasivan zbog Krfa

Miljković: Znaš li ti ECC tvog naloga?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Koliko je dnevno ljudi prolazilo kroz restoran?

Hrvatin: To je bio kao fan klub, dolazili su i ljudi koji nisu navijači, vi ste se izdvajali i pričali sa njima, bili su neki bilderi iz Sombora, bio je Sandokan sa svojim bratom koji je kum Mladena Lazarevića, odvajao si se kada je dolazila Mira Poštarka odvajao si se, kada je dolazio Papić, Purković

Sudija: Ko je Mira?

Hrvatin: To je Belivukova prijateljica

15.15 - Hrvatin za govornicom, Miljković nastavlja da ga ispituje

Advokat Goran Petronijević, koji brani Bojana Hrvatina prvi se javio za reč i napomenuo da je neophodno da branioci svedoka saradnika prisustvuju u sudnici i kada oni završe sa davanjem svog iskaza.

- Oni su u pritvoru, u uslovima u kojma jesu, mi smo branioci u postupku, a krivična dela za koja se terete su teška - rekao je Petronijević.

Za govornicu je izašao svedok saradnik Bojan Hrvatin, a u pratnji šestorice zatvorskih stražara uveden je u istu prostoriju i Marko Miljković koji nastavlja da ga ispituje.

Miljković: Pre nego što krenemo na tačku 1, moram da te pitam, pratio si medije kada smo uhapšeni, da li si pratio slike sa nezakonite skaj aplikacije?

Hrvatin: Neke da, neke ne, video sam čuvenu sliku Lalića sa Belivukom.

Miljković: Interesuje me da li si izbo nekoga u navijačkoj tuči?

Hrvatin: Jesam.

Miljković: Jel bilo krvi?

Hrvatin: Nisam ostao da vidim da li ima krvi

Miljković: Kada smo Velljko i ja oformili grupu?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Kako se zvala?

Hrvatin: Ne znam.

Miljković: Kako si postao član grupe?

Hrvatin: Prvi sastanak je bio kod tebe u kući, posle sam dobio skaj, to je bilo jednom nogom. Sa obe sam ušao kada ste me pitali da namamim Goksija.

Miljković: Koliko je grupa imala članova?

Hrvatin: Ja sam sva dela radio sa tobom, Belivukom, braćom Budimir, Lalićem, Draganićem, Aleksom Stošićem, Vladimirom Grekom. Bilo je tu još dosta naših drugara.

Miljković: Kada smo oformili organizovanu kriminalnu grupu?

Hravtin: Ja sam smatrao da sam u ekipi koja vrši kriminalna dela, formulacija tužilaštva je organizovana kriminalna grupa.

Miljković: Kada si saznao koji su tvoji zadaci?

Hrvatin: Ja nisam mislio da sam došao u Branko kockica grupu

Miljković: Šta si imao kao ulogu u ekipi Branka kockice?

Hrvatin: Moja uloga se pretpostavlja, nisam došao da budem navijač Principa, nego da vršim kriminalna dela. Sa braćom Budimir sam se dogovorio da uđem u posao oko droge. Miljković mi se poverio za neke stvari, sa ulice sam već znao neke priče, a oko priče o ubistvima ulazim sa Goranom Veličkovićem. Znao sam da su deo kavačkog klana, ja sam sa svoje strane tražio, od Miljkovića, kada bude neko ubistvo sa suprotne strane, nekoga iz škaljaraskog klana da učestvujem.

Umešao se i advokat Marka Miljkovića, Vladimir Petrović, tražeći da Hrvatin konkretno odgovori i da ne priča "ono što ga niko ne pita".

Za reč se javio i Hrvatinov advokat Goran Petronijević tražeći da veće reaguje i da ne dozvoli advokatu Petroviću da skače i prekida.

Miljković: Da ti definišem pitanje, kada si pristupio grupi, da li ti je neko unapred odredio uloge?

Hrvatin: Taj dan kada smo sedeli nije mi rečeno "ti ćeš da ideš da radiš ovo ili ono", kada je bio Goran Veličković imao sam zadatak oko logistike, pričao sam vam da se pazi, pravili smo plan gde da ga dovedem, tada smo dogovarali koja mi je uloga. Nije mi pričano "za mesec dana ćemo da radimo to, pa ćeš ti da radiš to".

Sudija: Jel postojala organizacija ko će šta da radi?

Hrvatin: Belivuk i Miljković su bili na vezi sa Zvicerom i sa njim se dogovarali kada će ko iz škaljarskog klana da se uklanja. Nije se pričalo unapred ko će na kom delu da bude, znači to je bilo malo jezgro koje je izvodilo krivična dela u kojima sam učestvovao. Recimo, kada sam uzimao drogu od braće Budimir za marihuanu, dogovarao sam se sa njima, sa Belivukom za kokain

Miljković: Kada si se dogovarao sa mnom?

Hrvatin: Tebe droga nije interesovala, tebe su zanimala samo ubistva ljudi iz škaljarskog klana.

Miljković: Odakle ti saznanja da sam ja radio sa kokainom?

Hrvatin: Ti i Veljko Belivuk ste više puta pominjali "samo da stigne tovar braćo, na konju smo", vi ste to dogovarali sa Zvicerom i kavačkim klanom

Miljković: Kako se zvala ta grupa?

Hrvatin: Kavački klan

Miljković: Kada si pozvan da se priključiš ovoj organizovanoj kriminalnoj grupi?

Tužilac: Već je odgovorio

Miljković: Lalića ste uspeli da naučite, a Hrvatina niste. Ja ne sporim da postoji navijačka grupa, ali sporim da postoji organizovana kriminalna grupa, a tužilaštvo me optužuje. Ta grupa o kojoj priča ne postoji.

Hrvatin: Ja sam odgvorio

Miljković: Nisam ga ja na rođendanu svoje dece pozvao da pristupi organizovanoj grupi, to je glupost

Hrvatin: Rekao sam, kada sam pozvan da učestvujem oko Gorana Veličkovića

Miljković: Koji datum?

Hrvatin: Ne znam tačne datume

Oni koji su dovezeni se nalaze u Okružnom zatvoru, a dovedeni su u dva navrata u polcijskoj koloni sa policijskim automobilima i vozilima Žandarmerije.

Očekuju se i dolasci optuženih koji se brane sa slobode među kojima su Boris Karapandžić, Slađana Sekulić, Miloš Lukić Selak, Mijat Simeunovic i drugi..

Danas bi okrivljeni-saradnik Bojan Hrvatin trebalo da nastavi da odgovara na pitanja optuženog Miljkovića, sto je započeto na jučerašnjem suđenju.

Pre Hrvatina svoja saznanja o krivičnim delima za koja se grupa sumnjiči je ispričao okrivljeni-sarađik Srđan Lalić.

Nakon Hrvatina očekuju se izlaganja okrivljenog-sarađuka Nikole Spasojevića.

Svedoci okrivljeni su pristali da za kazne zatvora od 14,15 i 18 godina govore o zločinima koje je grupa počinila.