DETALJI SA SUĐENJA DŽONIĆU: Optužen da je ubio brata i njegovu porodicu, e šta kaže gde je bio u NOĆI ZLOČINA

Džonić se i ovoga puta pred sudom izjasnio da nije kriv.

Branilac Džonića, Biljana Pešić je novinarima rekla da je tražila antropološko veštačenje video snimaka noćnih snimaka vozača i skutera, kako bi se utvrdilo da li je optuženi vozio te noći skuter.

Takođe su predložili veštačenje opšteg zdravstvenog stanja, da bi se videlo da li je Džonić mogao da izvrši ubistvo na način na koji stoji u optužnici.

Pored toga, Pešićeva je rekla da su tražili ukidanje pritvora Džoniću.

"Danas se krenulo sa suđenjem i ovo je treći put da je optuženi počeo da menja svoje iskaze tražeći pogodan način da isključi krivičnu odgovornost za ono što je uradio. Dokazi koji su prikupljeni u pretkrivičnom postupku i svedočenje današnjih svedoka, imajući u vidu i materijalne dokaze, praktično su u potpunosti anulirali novu odbranu optuženog", rekao je jedan od punomoćnika oštećenih Zoran Vitković.

Dodao je i da optuženi preko svog advokata pokušava da dobije novo veštačenje kako bi pokazao da je praktično neuračunljiv, a o čemu, kako navodi, već postoji veštačenje.

"Optuženi se brani time da je slab sa sećanjem, da prosto ne može neke detalje da objasnio iz iskaza koji je ranije davao, ali praktično može sve detalje koji mu idu u prilog. Svaki detalj koji bi ga opteretio vešto izbegava navodeći da je u međuvremenu oboleo, iznoseći neke nebulozne razloge", zaključio je Vitković.

Bio sam na pecanju...

Okrivljeni je u iskazima datim tužilaštvu naveo da su braća Jojke otela Gorana, Gordanu i Lidiju i ubile ih na obali Morave kako bi došle do para sakrivenih u u kolima koje su vozili, a da su njega prisilili da im signalizira dolazak Đokića u Moravac kod Goranove majke i da ih zaustavi na putu. Danas je istakao da je kobne večeri bio u svojoj garaži i da je tek pred zoru legao da spava. „Tog popodneva sam bio na pecanju na Južnoj Moravi sa prijateljem, a kada smo se vratili otišao sam u garažu na placu da popravljam mašine i tu sam proveo celo veče, što mi se inače često dešava, o čemu može da posvedoči moja snaja. Ne znam u koliko sati sam izašao iz garaže, ali znam da sam na ulici, kada sam krenuo kući na spavanje, video kombi koji je dragstoru isporučivao hleb“, rekao je Džonić. Okrivljeni je rekao da se ne seća svojih iskaza zato što su ga policajci nakon hapšenja tri dana tukli u glavu, a i već od ranije je imao zdravstvene tegobe zbog kojih je pre vremena penzionisan. Džonić nije mogao da objasni svoje DNK tragove na novcu koji je pronađen u njegovoj kući i na placu, kao ni to odakle njegov DNK na pištolju bereta kojim su Đokići ubijeni, kao ni DNK trag Lidije Đokić na šaržeru. Rekao je da smatra da mu je sve to neko podmetnuo. Na pitanje sudije Mirka Draškovića zbog čega bi mu neko podmetnuo teško ubistvo, Džonić je rekao da se i sam to pita godinu i po dana. „Ne znam ni ko, ni zašto. Sebe preispitujem i znam da sam uvek činio dobro. Nema kome nisam pomogao. Razmišljam da nije zbog toga što sam pet godina bio u komisiji za polaganje vozačkog ispita pa sam nekog oborio. Ne znam. Nikada nisam bio u sukobu sa Đokićima, jesam uzimao novac od njih ukoliko mi nešto zatreba, ali Goran mi je bio kao „desna ruka““, rekao je Džonić.