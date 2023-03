Odbio sam jer nisam mogao: Hrvatinu nuđeno da učestvuje u ubistvu na Krfu, rekao imena izvršilaca

Ukoliko su tačne Hrvatinove tvrdnje da je okrivljeni saradnik Nikola Spasojević učestvovao u logistici ubistva na Krfu, njegovo svedočenje moglo bi da na svetlo iznese još informacija.

Okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin je tokom svog svedočenja i odgovaranja na pitanja u Specijalnom sudu govorio o ubistvu na Krfu tokom kod su života lišeni Alan Kožar i Damir Hodzić.

Pripadnici Belivukove kriminalne grupe učestvovali su u lociranju Kožara, ali su pred samu likvidaciju odustali od dalje akcije.

Hrvatin je na ročištu u ponedeljak izjavio da je bio pozvan da bude deo likvidacije na Krfu.

- U julu, nekoliko dana pre atentata na Krfu, Marko Budimir me je pitao da li hoću da učestvujem u poslu i da je u pitanju 250.000 evra. Rekao je da će trebati neke ograde da se preskaču i pitao kako mi je ruka, jer je pre toga operisana. Odbio sam jer nisam mogao. Posle par dana sam pročitao u medijima za Krf, posle mi je potvrđeno da je to to - rekao je Hrvatin.

On je naveo da je u septembru sa Markom Miljkovićem u "bazi" desetak minuta bio Dušan Jovanović, kog poznaje iz Centralnog zatvora. Istakao je da mu je Miljković ispričao da je Jovanović jedan od egzekutora Kožara i Hodžića.

- Posle nekog vremena smo opet sedeli u bazi, Miljković mu je rekao "zamisli kakvo bi iznenađenje bilo da si se sa Hrvatinom sreo na Krfu". Rekao mi je i da bi iznenađenje bilo da sam sreo Vladu Vojinovića, koji je isto tada tamo učestvovao. Ja sam se posle hapšenja ove grupe viđao sa Vladom i Dušanom i ispričao mi je da je treći svedok saradnik Nikola Spasojević imao zadatak da im donosi hranu i sve što treba i rekli su mu da su bili zabrinuti da će ih odati, ali mu se verovalo jer je Miljkovićev kum. Rekao bih, Dušan mi je rekao, da je bio i njihov drugar Dijaz, rođak visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana - otkrio je Hrvatin.

Bojan Hrvatin je naveo da je pored Jovanovića u toj likvidaciji učestvovao i muškarac čiji je nadimak "Giba, Šuškavi", dok je Vlada Vojinović vozio egzekutore na Krfu i "sređivao" im dokumenta.

Optuženi Marko Miljković na ročištu koje je odužano juče pokušao je da poljulja Hrvatina.

- Ako bih ti rekao da je Goran bio posle Krfa, šta bi ti rekao? Da si se zbunio, ili da je lapsus linguae? - upitao je Miljković.

Hrvatin je odgovorio da on nije ni rekao da je ubistvo Gorana Veličkovića usledilo posle ubistva na Krfu, već da ga je Miljković prethodno pitao da li je okrvavljenje, odnosno ubistvo, bilo uslov da se pristupi kriminalnoj grupi i da je zato govorio o Veličkoviću.

- Ja pričam o okrvavljenju, pitao si da li je uslov. Rekao sam da za nas ne mora da znači, ali da u ovakvim stvarima jeste. Rekao sam "da nisam pristao da namamim Veličkovića, možda ne bih bio pitan za Krf". Naravno da je Goran bio posle Krfa - istakao je Hrvatin.

On je u više navrata spominjao i da su planovi za ubistvo Gorana Veličkovića bili usporeni upravo zbog ubistva na Krfu.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić govorio je o ubistvu Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, o čemu je govorio i Hrvatin, ali nije iznosio detalje ubistva na Krfu. Ukoliko su tačne Hrvatinove tvrdnje da je okrivljeni saradnik Nikola Spasojević učestvovao u logistici ubistva na Krfu, njegovo svedočenje moglo bi da na svetlo iznese još informacija.

Podsetimo, tela Kožara i Hodžića pronađena su na parkingu jedne vile na Krfu 23. jula 2020. godine. Oni su tu boravili duže vreme pre ubistva.

Kožar je svojevremeno hapšen sa grupom optuženom za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića i potom osuđen na šest godina i deset meseci zatvora, zbog podmetanja tri eksplozije na gradilište hotela "Splendid" u Bečićima i pokušaja reketiranja suvlasnika hotela Žarka Radulovića.

Hadžić je pre ubistva bio na poternici zbog sumnje da je likvidirao člana kavačkog klana Davorina Baltića u Beogradu, prvog dana 2018. godine.