Bojan Hrvatin na suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića spomenuo ženu, za koju se veruje da je M.R., a koja je, navodno, bila ljubavnica vođe surove kriminalne grupe.

Svedok-saradnik Bojan Hrvatin, prvi put je juče na suđenju pomenuo ženu, za koju se veruje da je bila na početku istrage protiv Belivukovog klana označena kao pripadnica te kriminalne grupe!

On je pomenuo izvesnu Miru Poštarku, za koju je rekao da je Belivukova prijateljica, koja je dolazila na stadion Partizana u Humskoj ulici u Beogradu. Miljković: Koliko je dnevno ljudi prolazilo kroz restoran (na stadionu Partizana prim. aut.)?

Hrvatin: To je bio kao fan klub, dolazili su i ljudi koji nisu navijači, vi ste se izdvajali i pričali sa njima, bili su neki bilderi iz Sombora, bio je Sandokan sa svojim bratom koji je kum Mladena Lazarevića, odvajao si se kada je dolazila Mira Poštarka, odvajao si se kada je dolazio Papić, Purković.

Sudija: Ko je Mira?

Hrvatin: To je Belivukova prijateljica.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, u telefonu izvesne M.R. pronađene su slike koje imaju veze sa izvršenjem krivičnog dela. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, postupak protiv nje odvojeno je pokrenut i ona je sklopila sporazum o priznanju krivice.

- Da li je M.R. zapravo Mira Poštarka nije sa sigurnošću utvrđeno, ali sve ukazuje na to da jeste - objašnjava naš dobro obavešten izvor.

On je podsetio da je policija u februaru 2021, kada su uhapšeni Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihove kriminalne grupe, od M.R. zaplenila brojne uređaje.

- Od nje je policija zaplenila pet telefona, laptop računare i oni su poslati na veštačenje. Među zaplenjenim telefonima bio je i jedan kriptovani, za tajnu komunikaciju. Ona nije učestvovala u likvidacijama, ali je imala određenu uluogu u kriminalnoj grupi. I sam nadimak Mira Poštarka, može da ukazuje na to da je i prenosila određene poruke - objašnjava izvor.

M.R. i Belivuk, navodno su, po rečima našeg izvora, pre hapšenja mnogo vremena provodili zajedno i bila je upućena u sve što je radio, gde se kretao i s kim se viđao.

- Odlazila je u bunker na stadionu Partizana, ali i na druga mesta na kojima su se viđali - otkrio je ranije izvor Kurira i dodaje: - Odmah po hapšenju 2021. ona je pristala na saradnju sa istražiteljima. Priznala je u kakvom je odnosu bila s Belivukom i pokazala spremnost da govori o svemu što zna.

Cena kokaina

"Belivuk se ugrađivao i delio popuste"

Svedok-saradnik na jučerašnjem ročištu je, odgovarajući na pitanja Marka Miljkovića, desne ruke Veljka Belivuka, ispičao i da je Belivuk prodavao kokain i da se ugrađivao u cenu po kilogramu, pa čak i kod svojih ljudi.

Miljković: Jesmo li ja i Veljko imali kontakt sa ljudima kojima si prodavao drogu?

Hrvatin: Ja sam prodavao marihuanu na sitno, niste se mešali u to niti ste tražili da vam se daju pare, čak mi je jednom Veljko rekao "ti sa braćom Budimir možeš da uzmeš 100.000 evra godišnje". Belivuk je prodavao za 42.000 evra kilogram kokaina a meni je spustio za 1.000 evra, a onda sam saznao da ste ga vi imali za 34.000, Best mi je to rekao, maksimalno se i meni ugradio

Miljković: Poznaješ Besta?

Hrvatin: Ne, on mi je pisao jer je bio u šteku u Turskoj sa Milinkom Brašnjovićem, poznavao sam Duška Roganovića, povezali smo se i zajedno komentarisali dešavanja kada ste vi uhapšeni

Best je, inače, Skaj nadimak Radoja Živkovića, rođaka Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana, uhapšenog zbog ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića.

Saradnja

Miljković pregovarao sa Stojketom

Hrvatin je izjavio i da je Nebojša Stojković Stojke, nekadašnji vođa rakovačkog klana, komunicirao sa Belivukom i Miljkovićem, a zbog Slavoljuba Trajkovića Trajka sa kojim je i Hrvatin imao sukob.

Miljković: Što se pripremao Veličković ako čekamo Trajka, što bi stali sa Trajkom?

Hrvatin: Ja sam sa Trajkom imao neprijateljstvo, pričao je po ulici da će da me isecka i prišao sam grupi i zbog Trajka i zbog Miloša zbog prijateljstva, tu nije bilo govora o parama

Miljković: Ko je trebalo da bude izvršilac ubistva Trajka?

Hrvatin: Pa sa Stojketom iz rakovičkog klana si pričao o tome, to je njegov čovek, on ti se izvinjavao kleo se da nema veze s tim.

Inače, Stojke je posredovao i garantovao Belivuku da Trajko, koji je trenutno u pritvoru zbog pokušaja ubistva u klubu "Stefan Braun", ne priprema likvidaciju Belivuka.

Stojković je inače teško ranjen u pucnjavi u Barseloni, ali je ipak preživeo ovaj pokušaj atentata na njega, iako se jedno vreme verovalo da je mrtav.

