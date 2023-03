(UŽIVO) Tihi RAT Miljkovića i Hrvatina, posle IZJAVE O ZAMAHU SEKIRE u Ritopeku HAOS

Pripadnici organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića dovedeni su u Specijalni sud u Beogradu, gde im se nastavlja suđenje za sedam ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmicu i silovanje.

Pitanja okrivljenom svedoku, Bojanu Hrvatinu i danas postavlja Miljković. Posle drugooptuženog, pitanja će moći da postave i ostali optuženi.

16.50 - Sudija opomenula Miljkovića

Miljković nastavlja sa ispitivanjem svedoka saradnika Bojana Hrvatina.

Sudija: Jeste li se Miljkoviću malo odmorili i sredili, ne možete ovako da postavljate pitalja. Najlakše je da vas udaljim ili kaznim, ne možete da mu govorite da laže. Ja razumem kako se osećate, ali tako ne može.

Sudija Vinka Beraha je potom MIljkoviću pročitala deo iskaza Bojana Hrvatina u kom govori o mašini i tome kako je ona uneta u tajnu prostoriju.

Miljković: Nikada nije rekao po sredini zavarena, kao što sada kaže. Bojane, još na Mitiću imam par pitanja. Da li možeš reći ko je na kojoj lokaciji bio od tri ekipe koje su radile opservaciju? Od naših ekipa?

Hrvatin: Tešić i ja smo bili kod Cecine kuće, jedna kod blagajne i jedna gore

Miljković: Ko je vozio kombi kada je stavljen Mitić?

Hrvatin: Tešić

Miljković: Ti si vozio kola da se prospu ostaci?

Hrvatin: Mene su poštedeli tog dana pošto sam učestvovao i u komdanju i u uništavanju tragova i u čišćenju prostorije. Draganić je vozio, ja sam bio suvozač da bolje zapamtim put, to je oko kilometa i po. Kada smo sišli na makadamski put, došli smo do tog paltoa

Miljković: Jel ima tu kuća kod platoa?

Hrvatin: Nisam obraćao pažnju, bio je mrak, tu su neki voćnjaci

Sudija: Vezano za Nikolu Mitića prvi put ste učestvovali u uništavanju tela? Kako ste se osećali, da li vam je pozlilo?

Hrvatin: Nisam imao osećaj da će da mi pozli, telo je moralo da bude uništeno

Sudija: Nikakav utisak to da sečete nije ostavilo na vas?

Hrvatin: Nije, lagao bih kada bih rekao da jeste

16.04 - Pauza

Sudija je posle upozorenja Miljkoviću odlučila da napravi pauzu u trajanju od pola sata.

14.52 - Belivuk sumnjao da Džoni sa Vračara hoće da ga ubije

Miljković: Da pređemo na Mitića. Odakle nam informacija da nas neko prati?

Hrvatin: Čuo sam da je izvesni Zema zaslužan što su Belivuk, MIljković i Janković uspeli da otmu Mileta Kapetana, mislim da su informacije stizale od Zema.

Miljković: Da li isti ljudi nas opserviraju koji treba da nas likvidiraju?

Hrvatin: Što se tiče Mitića, mi smo sumnjali, a i potvrdili sa njim, da su oni opservirali i trebali da dojave ljudima. Dan ili dva posle, pohapšena je grupa neka ljudi u Velikom ili Malom mokrom lugu i tada je Belivuk rekao da su oni čekali da ubiju. Belivuk je tada posumnjao da je to Nikola Vušović, malo je falilo da krenemo i na njega, Veljko je smatrao da je on umešan i da je našao neke ljude da pucaju na vas. Radoje Zvicer je to ispeglao.

Miljković: Kako je to Zvicer ispeglao?

Hrvatin: To ne znam.

Miljković: Ko je vođa Aleksandar Šarac ili Lazar Vukićević te grupe koja hoće da nas ubije?

Hrvatin: Kapetan im je bio vođa, tako si mi ti pričao

Miljković: Ja to nisam pričao.

Hrvatin. Jesi li ti uopšte Marko Miljković

Miljković: Na koji način je trebalo da nas likvidiraju?

Hrvatin: Ja to ne znam, vi ste izrazili sumnju

Miljković: Da li mi poznajemo Nikolu Mitića?

Hrvatin: Ne, kada smo ga oteli, tada smo potvrdili sumnje da je pratio

Miljković: Po hijerarhiji u toj grupi, ko je Mitić?

Hrvatin: Ne znam, Šarca nije poznavao, bio je od Lazara Vukićevića. Znam da smo Šarcu opservirali stan i da je postojala varijanta da ga likvidiramo ispred, ali se to nije desilo.

Miljković: Salvatore, koju je ulogu imao?

Hrvatin: Sumnjalo se da je on neko ko iz tog stana kod Humske dojavljuje ostalim pripadnicima kuda se krećete. To se potvrdilo posle hapšenja, odnsono otmice Nikole Mitića.

Miljković: Da li smo znali kako izgleda Salvatore?

Hrvatin: Imali smo sliku, crn momak, on i Šarac su imali selfi, videli smo sliku

Miljković: Da li smo još neku akciju sprovodili ili smo samo gledali kamere 9. avgusta 2020.?

Hrvatin: Iz priče sa Milošem Budimirom i Srđanom Lalićem znam da su gledali da li će da uhvate još nekoga ko nas nadgleda iz tog stana.

Miljković: Ko im je rekao to da rade?

Hrvatin: Verovatno, ti ili Veljko

Miljković: Rekao si da sam ja sumnjao da je u belom zatamljenom autu Lazar Vukićević.

Hrvatin: Ti si rekao, znao sam za Šarca, ali sam tada čuo da sumnjate da vas opservira i Vukićević

Miljković: Kako smo razdvajali koja su kola sumnjiva, to je prometna ulica?

Hrvatin: Ne znam, taj je izdvojen kao sumnjiv jer se velikom brzinom spuštao. Dokazalo se da je postojala pratnja oko stadiona, imali ste dan ili dva pre informaciju da se taj auto brzo kretao. Vodili smo računa i gledali tog 10. avgusta da vidimo da li ćemo da vidimo taj auto.

Hrvatin: Tih dana smo dobili i slike Salvatorea, i troje ili četvoro Vukićevićevih ljudi. Jednog ste zvali Mongol, tamo je iz Pančeva, bila je slika sa manjim psom ili mačkom leži. Sećam se da mu je posle ubistva Mitića upaljen stan i da je on na putu za Rašku uhapšen sa pištoljem i manjom količinom kokaina pa smo pričali da se sam uhapsio. Bio je i jedan Crnogorac, ličio je na nekog ultimat fajtera po ušima

Miljković: Jesmo li videli nekoga od njih?

Hrvatin: Nismo, bilo je dosta pozitivne paranoje, svi muškarci u kolima su nam bili sumnjivi

Miljković: Zašto su hteli da nas ubiju Šarac i Vukićević?

Hrvatin: Tada nisam znao, sada znam, jer su sarađivali sa škaljarcima i Kapetanom i hteli su da ubiju vas

Miljković: Za šta?

Hrvatin: Za pare

Miljković: Znači, plaćene ubice. Kako si to zaključio?

Hrvatin: Iz priča sa vama

Miljković: Gde su trebali da nas likvidiraju?

Hrvatin: Pominjalo se da su kod Mitića bile slike tvoje kuće, da je znao gde živiš

Miljković: Ako je znao gde živim što bi me prtio kod stadiona?

Hrvatin: To je bio njegov zadatak, da te opservira.

Miljković: Kada smo se tog 10. avgusta okupili na stadionu?

Hrvatin: Mi smo došli i obraćali pažnju na automobile pre nego što si ti trebao da stigneš.

Miljković: Čime smo došli?

Hrvatin: Ti si došao svojom blindom

Miljković: Da li si video mene i Veljka toga dana?

Hrvatin: Jesam.

Miljković: Kako smo bili obučeni?

Hrvatin: Ne znam, nije mi ostalo u sećanju

Miljković: Kako ti je ostalo kako je Aleksa Stošić bio obučen?

Hrvatin: Jer je došao u japankama. Prošlo je dosta vremena, ovo mi je sada imeperativ u životu pa se nekih detalja prisećam

Miljković: Koje su bile tablice kola u kojima smo bili?

Hrvatin: Ne sećam se

Miljković: Reci mi, da li je bio Lalić?

Hrvatin: Nisam ga video tada. Bio je u autu sa svojim drugom Frozenom. Kod mene je bila jedna motorola, kod Budimira, jedna kod Lalića i jedna kod Budimira

Miljković: Rekao si da smo Veljko i ja izašli jednim golfom i radili opseraciju. U koliko je sati to bilo?

Hrvatin: Posle prve opservacije, bio je dogovor da kao fora vi izađete i da ste seli u zatamljenog golfa, da je dogovor bio da izađe i blinda pa da se opservira da li neko prati

Miljković: Kažeš da nam je falila ekipa da pokrijemo što više jer je bilo previše paranoje ali ne i informacija?

Hrvatin: Već sam pominjao da smo špartali i peške, širili smo pretragu na pet solitera, na Titov grob

Miljković: Ispalo je Zemo nam je dao neke informacije, a mi špartamo peške i tražimo?

Hrvatin: Ispalo je da je informacija tačna kada smo uhvatili Mitića

Miljković: Rekao si da je Tešić išao po novi aparat skaj, zašto kada smo imali motorole?

Hrvatin: Kasnije je doneta odluka da se koriste motorole, da bi komunikacija bila brža jer je skaj na ajfonu bagovao

Miljković: Kako se koristi motorola?

Hrvatin: Bio je podešen kanal, samo se stisne dugme i ja pričam. Mislim da je bila crna sa sivim detaljima. Lalić nam je motorole dao na parkingu, kada smo krenuli iz restorana Milošev konak, tu smo na ručku bili ja Nemanja Đurić, Frozen, Lalić, Miloš Budimir, Aleksa Stošić, Dejan Tešić. Ja sam sa Tešićem ušao u auto

Miljković: Gde je Lalić doneo vama motorole?

Hrvatin: Stajale su u kancelariji, samo vam je pokazao kako da ih koristite

Miljković: Za Nemanju Đurića si rekao da nije bio u pratnji, a dve godine je ovde zbog tebe, zašto si promenio izjavu?

Hrvatin: Ja se prisećam stvari, vidiš da ovde nisam samo da govorim protiv svih. Ovo mi je prioritet u životu, prisetio sam se. On jeste bio sa nama na ručku, u obavezi sam po zakonu bio da napišem izjavu. Ovde ja pričam istinu, čak i za optuženog kada je dobro za njega, nije bio u pratnji sa nama

Miljković: Da li si se prisetio šta ste ručali?

Hrvatin: Ne znam, ne sećam se

Miljković: Ko je javio da crni auto u pratnji?

Hrvatin: Ne znam ko je javio, ali je neko tamo kod Cecine kuće javio da je crna honda u pratnji

Miljković: Jesi li čuo koje su tablice?

Hrvatin. Ja sam izdiktirao tablice

Miljković: Da li smo ja i Veljko sami u kolima ili je još neko sa nama?

Hrvatin: Ti si bio u svojim, Veljko u svojim kolima. Ne znam da je još neko bio sa vama. Ti si išao prvi, Veljko drugi, obezeđenje treće

Miljković: Da li si video otmicu?

Hrvatin: Ne, to si mi ti ispričao

Miljković: Koga si video u unutrašnjem delu restorana?

Hrvatin: Bilo je ljudi, ali ne sećam se koliko. Nisam se obazirao koliko ljudi ima u bašti, skoncentirsao sam se da vidim čovek koji je uhvaćen.

Miljković: Kako si znao da je taj čovek u kancelariji?

Hrvatin: Tamo ste bili, mislim da si ti bio ispred, već si imao Mitićev skaj, gledao si koga je imao na skaju, utvrdio si da je imao Lazara Vukićevića, čuo sam da je nadimak njegov bio Sven ali ne znam da li je na tom aparatu bio Sven

14.47 - Miljković nastavlja da postavlja pitanja Hrvatinu

Za govornicu je izašao svedok saradnik Bojan Hrvatin, kog nastavlja da ispituje optuženi Marko Miljković.

Miljkovića je iz boksa za optužene u sudnicu uvelo šest zatvorskih stražara, koji su prisutni u sudnici i dok on ispituje svedoka saradnika, koji stoji za govornicom u sredini najveće sudnice Specijalnog suda u Beogradu.

Miljković: Ti si rekao da si vodio policiju do kukuruznjaka vezano za Gorana Veličkovića?

Hrvatin: Nikada, išao sam sa policijom da im pokažem mesto gde smo prosipali ostatke. Vodio sam ih odmah dan pošto sam uhapšen.

Podsetimo, Hrvatin je uhapšen nekoliko meseci posle Belivuka, Miljkovića i ostalih pripadnika grupe.

Miljković: Da li ste išli u kuću u Ritopeku?

Hrvatin: Nismo, prošli smo pored.

Miljković: Da li i dalje ideš na hemioterapije?

Hrvatin: Nisam nikada išao na hemioterapije

Miljković: Da li bi ti pritvor narušio zdravstveno stanje?

Hrvatin: Mislim da bi uprava za izvršenje izašla u susret da sam dostavio lekarsku dokumentaciju

Oni koji su dovezeni se nalaze u Okružnom zatvoru, a dovedeni su u dva navrata u policiijskoj koloni sa policijskim automobilima i vozilima Žandarmerije.

Očekuju se i dolasci optuženih koji se brane sa slobode među kojima su Boris Karapandžić, Slađana Sekulić, Miloš Lukić Selak, Mijat Simeunovic i drugi..

Danas bi okrivljeni-saradnik Bojan Hrvatin trebalo da nastavi da odgovara na pitanja optuženog Miljkovića, ssto je započeo na suđenju u ponedeljak.

Pre Hrvatina svoja saznanja o krivičnim delima za koja se grupa sumnjiči je ispričao okrivljeni-saradnik Srđan Lalić.

Nakon Hrvatina očekuju se izlaganja okrivljenog-saradnika Nikole Spasojevića.

Svedoci okrivljeni su pristali da za kazne zatvora od 14,15 i 18 godina govore o zločinima koje je grupa počinila.