U Specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo nastavljeno je ispitivanje svedoka saradnika u postupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih optuženih za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i silovanje, Bojana Hrvatina.

14.50 - O ubistvu Ljepoje

Miljković: Prelazimo na Ljepoju. Odakle tebi saznanja o Manceu ili Zvoncetu, jel to ista osoba?

Hrvatin: U kući u Lisičjem potoku su se pominjali nadimci Mance i Zvnoce, a posle sam saznao da je to Ljepoja.

Miljković: Ko je pisao na skaju sa njim?

Hrvatin: Ne znam, verovatno ti, ti si pisao sa svima

Miljković: Reci mi ovako, ko ti je spomenuo i ko je učestvovao sve u razgovoru za Mancea ili Zvonceta?

Hrvatin: Bili ste tu ti, Veljko, Lalić, braća Budimir. Od tebe sam čuo

Miljković: Rekao si da je Lalićeva blinda određena da on kao dođe da je kupi?

Hrvatin: Ona je postavljena da je LJepoja pogleda

Miljković: Kog dana je trebalo i za koliko para da je kupi?

Hrvatin: 9. decembra, to je bilo navlačenje, bilo je bitno da dođe da je kupi, nisu bile bitne pare. Ja nisam ni planirao da ga otmem, to ste planirali Belivuk i ti

Miljković: Koliko je Ljepoja imao para kod sebe?

Hrvatin. Ne znam.

Miljković: Lalić je rekao pet ili šest hiljada dinara

Hrvatin: Ne znam, znam samo da su sve pare koje nađemo kod otetih ostavljane Vladu Draganiću (optuženi, vlasnik kuće u Ritopeku, prim.aut)

Miljković: Reci mi,molim te, jesmo li imali pripremljen plan?

Hrvatin: Jesmo

Miljković: Kako onda nismo javili tablice kojim dolazi?

Hrvatin: Nisam učestvovao u razrađivanju plana, Belivuk mi je rekao samo "radimo sve isto"

Miljković: Ko sve čeka u kući u Ritopeku?

Hrvatin: Nisam bio u kući

Miljković: Kako su bili obučeni?

Hrvatin: Ne sećam se

Miljković: A Ljepoja?

Hrvatin: Kada sam ga video prvi put imao je sivi duks s kapuljačom preko nogu, pantalone su mu možda bile iscepane

Miljković: A što smo mu prebacili duks, da se ne stidi?

Hrvatin: Bilo je hladno

Miljković: Pa šta smo brinuli da se ne prehladi, nije mi jasno

Hrvatin: Puno stvari tebi nije jasno

Miljković: Jedini folirant si ovde ti

Miljković: Kako si zaključio da je u bocama koje si preuzeo benzin?

Hrvatin: Pa Belivuk mi je rekao da idem da preuzmem dve boce benzina

Miljković: Kako ti zaključuješ da Veljko i ja imamo Ljepojin aparat?

Hrvatin: Ljepojin aparat? Slike sa njega si mi pokazivao, to je bio gogle piksel 5. Rekao si mi da se spustim dole i da sa jedne slike na kojoj je bila žena i dva čoveka, jedan je nosio naočare, otišao sam, raspitivali ste se da li je to Zvicerov kum. Kod Veljka je bio aparat, komentarisali smo, to je bio novi model aparata, tad je izašao google 5, rekao je "ako hoćeš eto ti ga"

Miljković: Ko je ubio Ljepoju?

Hrvatin: Belivuk i ja, pomagali su nam Lalić i Janković. Kada smo ga davili žicom

Miljković: Ko je naneo smrtnu posledicu?

Hrvatin: Belivuk mu je na kraju prerezao vrat. Bio je pri kraju dok smo ga davili, na 10 sekundi kao da je udisaj pravio

Miljković: Šta smo mi ostali radili?

Hrvatin: Bio si tu, stajao si u skrivenoj prostoriji

Miljković: Šta smo imali obučeno?

Hrvatin: Belivuk je imao kombinezon koji sam doneo od Dimitrijevića, ja i Marko Budimir smo imali bele kombinezone, vi ostali ste bili u civilnom

Miljković: Nismo se plašili da ne ostavimo trag?

Hrvatin: Pa ti si mi posle hapšenja poslao poruku da ne brinemo, da je prostorija kao apoteka

Miljković: Gde je sedeo Ljepoja?

Hrvatin: Na stolici, ruke su mu bile vezane, imao je duks preko nogu, gore neku majicu

Hrvatin: NIje mi poznato, sigurno je zapaljeno

Miljković: Rekao si da ja i Lalić ostajemo u kući, zašto nismo pomogli da sameljete Ljepoju?

Hrvatin: To su radili Draganić i Janković, isto kao za Radojevića

Miljković: Moram da te pitam još neke stvari, jel Lalić priustan kada je Belivuk presekao vrat Ljepoji?

Hrvatin: Jeste

Miljković: Jel niste mogli na lakši način nego da ga davite?

Hrvatin: Belivuk je pitao kako ćemo, ja sam rekao kesom, ali nije išlo, pa je Lalić sugerisao kablove pa smo prihvatili

Miljković: Možeš li mi reći kojim autom se išlo da se navodno prospe Ljepoja?

Hrvatin: Draganićevim autom ste išli svi osim Belivuka i mene, Janković je vozio

Miljković: Jel Lalić otišao da prospe?

Hrvatin: Svi ste otišli

Miljković: Lalić kaže da se on vratio, ne poklapaju vam se iskazi

Hrvatin: To si trebao da pitaš njega ne mene

Sudija: Jeste li videli da je neko u tajnoj prostoriji naoružan?

Hrvatin: Ne, nikada nisam video da je neko naoružan, osim kod Zdravka Radojevića kada smo u kući tražili da ispipa oružje

Miljković: Da li ste rekli da se nikada niste interesovali za oružje?

Hrvatin: Tako je, znao sam da ga ima, ali me nije interesovao. Baš za Nikolu Mitića, neki poštar je bio, pa je Draganić komentarisao samo da ne dođe policija jer ima puno oružja u Ritopeku

Miljković: Zašto nisi rekao tužilaštvu sve što znaš?

Hrvatin: Na kraju će da ispadne da ti nisi Marko Miljković

Miljković: Šta se desilo sa fosnom, koritima?

Hrvatin: Kada smo pripremili telo za mlevenje, Belivuk i ja smo izašli, sigurno je uništeno, uvek se uništavalo

Miljković: Koji je tvoj motiv da ubiješ Ljepoju?

Hrvatin: Pripadnost, našoj, vošoj grupi

Miljković: Jesi li pitao koliko keša?

Hrvatin: Posle, kada ste vi uhapšeni, preko Radoja Živkovića je Born pitao da li sam isplaćen, rekao sam da nisam ali da sam dobio kola

Miljković: Za svako ubistvo si isplaćen navodno, zašto za ovo nisi?

Hrvatin: Nikada pre nego što smo radili Ljepoju nije bilo rečeno da ću dobiti pare, kao što je bilo za Gorana Veličkovića, a evidentno ih je bilo jer sam pitan

14.43 - Hrvatin za govornicom

Svedok saradnik Bojan Hrvatin stao je za sudsku govornicu, a iz boksa za optužene koji je staklom odvojen iz sudnice zatvorski stražari izveli su Marka Miljkovića.

Miljković: Ovako Bojane, pre nego što pređem na Ljepoju, rekao si da je Aleksadar Vučeljić Struja brisao kamere sa stadiona?

Hrvatin: Ne znam tačno gde se nalazi prostorija, ali za otmicu Nikole Mitića smo primetili jednu kameru za koju nismo znali, a koja je mogla da snimi sve što se dešavalo u bašti restorana na stadionu.

14.35 - Prozivka optuženih

Sudsko veće je u sudnici i proziva optužene i njihove branioce, jer je uslov da se suđenje održi da svi budu prisutni. Suđenju prisustvuju i dva zamenika specijalnog tužioca, kao i treći svedok saradnik Nikola Spasojević, kum Marka Miljkovića, koji će svedočiti kada Hrvatin završi odgovaranje na pitanja.

Optuženi koji su u pritvoru Centralnog zatvora prebačeni su u pratnji policije, uz sirene koje su odzvanjale Ustaničkom ulicom.

Pitanja bi danas Hrvatinu trebalo da nastavi da postavlja Miljković, pošto je sudija sinoć prekinula ročište u trenutku kada je najavio da će Hrvatina ispitivati o ubistvu Pink Pantera Milana Ljepoje.

Ljepoja je, po optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal, poslednja žrtva zloglasnog klana koji je uhapšen 4. februrara 2021. Pink panter i Ništa, namamnjem je tako što su mu preko lažnog naloga na skaju navodno ponudilli blindirani automobil na prodaju, i kada je otišao na mesto sastanka 8. decembra 2020. izgubio mu se svaki trag. Ispostavilo se da je brutalno mučen a potom ubijen, isečen i samleven u kući u Ritopeku.

Navodno, motiv ubistva Milana Ljepoje bio je to što su pripadnici kavačkog klana sumnjali da je on jedan od organizatora neuspelog atentata na Radoja Zvicera, vođu klana, u Ukrajini 26. maja 2020. godine.

Inače, svedoku saradniku kog policija čuva i dovodi na suđenja ovo je šesti dan svedočenja. Do sada je govorio o ubistvima Zdravka Radojevića, Nikole Mitića, Lazara Vukićevića i Gorana Veličkovića, koja su obuhvaćena optužnicom, kao i likvidacijama škaljaraca u Atini i Krfu, zatim ubistvima Mila Radulovića Kapetana, Damira Hodžića i Adisa Spahića, zatim likvidaciji Ljubomira Markovića Kiće, Ljubomira Lainovića kao i pripremama ubistva kuma Milana Ljepoje, Mladena Lazarevića, koja nisu obuhvaćena optužnicom.

Autor: