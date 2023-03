UROŠ PAŠAJLIĆ PREBAČEN U CENTRALNI ZATVOR! Evo kako se osumnjičeni za zlostavljanje ćerke PONAŠA!

On je u CZ-u u sobi sa više pritvorenika.

Uroš Pašajlić (38), koji se tereti za Nasilje u porodici i Zlostavljanje i mučenje devojčice (8) koja je nađena u zaključanom WC-u u kadi u stanu na Zvezdari, kako saznajemo, prebačen je u pritvorsku jedinicu Okružnog zatvora, poznatijeg kao CZ.

"On je u sobi sa više pritvorenika, ponaša se normalno i apsolutno nema nikakvih problema kada je reč o njemu i njegovim cimerima", rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Pašajlić je saslušan juče u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u kojem se, podsetimo, branio se ćutanjem, a naveo je da se duže vreme drogira i da pije.

"Pritvor mu je određen s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i da su način izvršenja krivičnog dela i težina njegove posledice doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti pravično i nesmetano vođenje krivičnog postupka", rečeno je.

Potraga za njim je bila raspisana 24. marta, uhapšen je 4 dana kasnije na Karaburmi pomoću baznih stanica mobilnog telefona. Njega je prijavila Ivana L. (47) koja je bila u emotivnoj vezi sa njim.

Ona je ušla u stanicu policije na Paliluli sa vidnim povredama na licu i prijavila ga da ju je tukao i da drži dete zaključano u stanu na Zvezdari u Mirijevu, takođe je bila zatočena, ali u drugom stanu, u Borči, a gde ju je držao možete pogledati OVDE.

"Prema njenim rečima on ju je pretukao 19. marta, a ona je skupila snagu da pobegne 5 dana kasnije i prijavi ga. Rekla je da nije smela da izađe iz stana u Borči jer ga se plašila i da joj je glavom polomio nos. Takođe je navela da je saznala da ima ćerku koju drži zaključanu u stanu na Zvezdari i koja tamo sama živi, ima 8 godina i on je ponekad obilazi i donosi hranu", rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Tokom istrage ovog slučaja sa Zvezdare, pojavili su se novi stravični detalji.

"Devojčica (8) je živela sama u tom stanu, on je ponekad dolazio i obilazio. Živela je u kupatilu, zaključana. Ključ je bio sa spoljne strane brave. Kada je otključano, ona je nađena u kadi, obučena. Nije imala vidljive povrede, ali je bila u katastrofalnom stanju. Ceo stan je bio pun smeća", rekao nam je sagovornik.

Međutim, ono što je sve zabrinulo jeste činjenica da su ulazna vrata od stana bila bez brave.

- Policija pokušava da sazna zbog čega je Uroš držao otključan stan i da li je još neko znao za dete koje je gajio u kadi. Kao i to da li je neko ulazio u stan i povremeno detetu davao hranu. Sumnjamo da je neko od komšija znao za dete, ali iz straha slučaj nije prijavio policiji. Ulazna vrata nisu imala bravu. Misterija je zašto je dete držao zaključanu u toaletu, a stan otključan - kaže naš sagovornik blizak istrazi.

Podsetimo, kako su u Ministarstvu prosvete objasnili ona nikada nije ni bila upisana u školu, a zato škola i nije mogla da reaguje na zanemarivanje niti da obavesti nadležne. Preciziraju i da evidenciji o deci koja treba da krenu u prvi razred po zakonu vodi opština.

U Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju obećali su da će utvrditi ko je napravio propust.

"Ono što ćemo uraditi u narednom periodu je da ćemo izvršiti nadzor nad stručnim radom gradskog centra za socijalni rad u Beogradu u postupku koji su ranije vodili u odnosu na ovu porodicu koja je bila na njihovoj evidenciji, a takođe ćemo izvršiti nadzor i u odnosu na postupanje gradskog centra za specijalni rad u odnosu na postupanje nakon ovog događaja", ističe Vukota Vlahović, Ministarstvo za brigu o porodici.

Do sada je Prvo osnovno javno tužilaštvo došlo do saznanja da je devojčica - dete (2015) odlukom suda povereno na staranje ocu, s obzirom na to da je majka ranije bila zavisnik, a da je utvrđeno da je otac podoban roditelj.

U Prvom osnovnom sudu, međutim, kažu da presudom dete nije povereno ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava.

Tužbom Gradskog centra za socijalni rad Odeljenje Palilula od 5.aprila 2016. godine traženo je da se N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a Uroš Pašajlić delimično u odnosu na maloletno dete L.P. Prvi osnovni sud u Beogradu je dana 15.05.2018. godine doneo pravnosnažnu presudu kojom je delimično lišio roditeljskog prava tuženu N.T, i to prava na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, upravljanje i raspolaganje imovinom maloletnog deteta, dok je u preostalom delu kojom je traženo da se tužena N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a tuženi Uroš delimično liši roditeljskog prava tužbeni zahtev odbijen, a ujedno je odbijen i predlog tuženog U.P. kojim je tražio da sud odredi privremenu meru kojom bi do pravnosnažnog okončanja postupka maloletno dete poverio ocu radi samostalnog vršenja roditeljskog prava.

Odluka je doneta na osnovu nalaza i mišljenja Komisije sudskih veštaka Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” od 31.05.2017. godine iz kog proizlazi da kod N.T. nema namere zanemarivanja roditeljskih dužnosti, dok je tuženi Uroš Pa ocenjen kao adekvatan roditelj koji ima psihološke i materijalne dispozicije za preuzimanje samostalne brige nad maloletnom L.P, kao i da poseduje uslove za život maloletnog deteta u svom domaćinstvu i da je sposoban da stvori materijalna sredstva za odgajanje deteta.

Napominjemo, navedenom presudom maloletno dete nije povereno ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava, a iz obrazloženja presude proizilazi da je rešenjem Gradskog centara za socijalni rad-Odeljenje Palilula od 13.07.2016. godine maloletnoj L.P. priznato pravo na smeštaj u ustanovu za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Ovo je jedini postupak koji je vođen za vršenje roditeljskog prava nad maloletnom L.P. pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

