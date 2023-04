Bizarno svedočenje Belivukovog pokajnika o zločinima u kući strave: 'MITIĆEVE KOSTI SU MI BILE U KOSI'

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se ispitivanjem okrivljenog-saradnika Bojana Hrvatina nastavlja suđenje pripadnicima organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se potvrđenom optužnicom terete za sedam ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

18.48 - Sudija je odlučila da se suđenje za danas završi.

18.45 - Draganić nastavio ispitivanje o preuzetom novcu od škaljarskog klana u leto 2020.

Draganić je tokom svog govora naveo da su uspeli da im uzmu 700.000 evra.

Draganić: U kakvim su torbama bile te pare?

Hrvatin: Jedna je bila veća, druga manja torba.

Draganić: Da li si imao strah, to su velike pare, da možda da naiđe policija?

Hrvatin: Imao sam strah da nije neka klopka, bio sam obazriv.

Draganić: Kako je izgledao čovek koji ti je dao te pare?

Hrvatin: Bio je mojih godina, imao je crnu kosu. Ja sam mu rekao šifru, otvorio je gepek i izvadio torbe, a ja sam pokušavao da ga snimim.

Draganić: Otkud ti znaš da sam ja učestvovao u planiranju za Lazara Vukićevića i u otmici? Da li sam bio kod Lalića u stanu?

Hrvatin: Nisi bio u stanu, ti si bio u kući da dočekaš Vukićevića.

Draganić: Kojim autom mi idemo da prospemo Zdravka Radojevića?

Hrvatin: Tvojom opel astrom.

Draganić: Rekao si da ti Belivuk nije rekao tačnu cifru za otmicu Lazara Vukićevića, a da su ti posle rekli da ćeš dobiti 20.000 evra?

Hrvatin: Rekao sam to, nisam dobio 20.000 nego 10.000 evra, da bi ostali dobili 10.000 evra.

18.23 - O ubistvu Zdravka Radojevića

Draganić: Prešao bih na Zdravka Radojevića, ko učestvuje u savlađivanju?

Hrvatin: Ja ne znam tačno, jer fizički nisam učestvovao u tome.

Draganić: Ko mu je stavio lisice?

Hrvatin: Ne znam, ja nisam.

Draganić: Ko mu prebacuje lisice od pozadi napred?

Hrvatin: Ne znam, to je kada je prebačen s dvoseda na krevet da ispipa pištolj.

Draganić: Rekao si da su paljene neke stvari od Radojevića u dvorištu?

Hrvatin: Jeste, paljene su one koji si ti rekao da mogu, korita su paljena u dvorištu kuće, neke druge stvari su paljene kod reke, najloni recimo.

Draganić: Zbog čega ti mene pitaš da li da se pale te stvari u dvorištu, kada to nije moja kuća i ja se ništa ne pitam? Rekao je da se ja ništa ne pitam oko kuće.

Hrvatin: Odgovorio sam, nisi se pitao za kuću u smisli da se dovode u kuću ljudi da se ubijaju, da se kasape i melju. Za ostale sitnice oko kuće si se pitao. Peti put ti ponavljam Draganiću, zato sam tebe pitao šta može da se pali u dvorištu kuće. Čitaš ovde Draganiću, hvataš se za svako slovo.

Draganić: Čitam, otkud znam ja šta ti pričaš.

18.05 - Belivukov pokajnik o preuzetom oružju od škaljarskog klana

Draganić: S kim ste iz škaljraskog klana dogovorili preuzimanje oružja kod Ikeje?

Hrvatin: Ne znam, znam da se spominjao Best, Radoje Živković zajedno sa Veljkom i Markom, ali ne znam kako su došli do toga i ko je dogovarao.

Podsećanja radi, svedok saradnik je ranije ispričao da su na prevaru od škaljarskog klana uzeli oružje. Inače, Živković je rođak Radoja Zvicera i trenutno je u pritvoru u Istanbulu, gde mu se sudi zbog likvidacije vođe škaljaraca Jovana Vukotića.

Draganić: Da li je postojala mogućnost da u tim torbama bude GPS da bi se videlo gde je stiglo?

Hrvatin: Ne znam.

Draganić: Lalić je pričao da se strogo vodilo računa da se kuća "ne osvetli", a nije se vodilo računa da šta je u tim torbama, mogla je bomba da bude.

Draganić: Da li je taj navodni Džoker uspeo da snimi tog koji je navodno dovezao oružje kod Ikee?

Hrvatin: Spominjao je da je neki debeli, znam da je nosio sat da ga snimi, rekao je da jeste ali ja te slike nisam gledao.

Draganić: Da li ti je neko pričao odakle ja vozim te navodne delove od mašine?

Hrvatin: Ne znam, nisi mi pričao, rekao sam da si vozio gornji deo, to korito i motor

Draganić: Da li znaš zašto je mašina rastavljena i ko je to radio?

Hrvatin: Rastavljena je da bi mogla da uđe u tajnu prostoriju. Mogu da pretpostavim, siguno si ti to rastavljao.

Draganić: Da li je peskirana?

Hrvatin: Tako je, čišćena je od te sone kiseline, ako je to peskiranje onda jeste, nisam stručnjak.

Draganić: Koliko je delova imala

17.35 - Draganić nastavlja da ispituje Hrvatina

Suđenje se nastavlja, za govornicom su ponovo svedok saradnik Bojan Hrvatin i optuženi Vlade Draganić, koji nastavlja da ga ispituje.

16.39 - Sudsko veće sada je odlučilo da napravi pauzu od pola sata.

16.13 - Draganić ispituje Hrvatina o oružju u sanduku

Draganić: Šta ti tačno pričaju o oružju u sanduku, koje je navodno konzervirano? Je l' moguće da ti ne govore istinu?

Hrvatin: Nije moguće, rečeno mi je da "imamo oružja koliko hoćemo". Naišao je poštar, zatvorio si nas u prostoriju i tada mi je to rečeno da imamo oružje za takve neke situacije

Draganić: Šta si ti navodno video na slikama, koje je to oružje, vrsta i količina?

Hrvatin: Nisam ga video fizički, znam da je bio neki mitraljez, automat veći malo i snajperska puška. Sve vreme boravka mog u ovoj grupi nisam ga video, jedino oružje koje sam video je pištolj koji smo pripremali za lažnu pucnjavu za Zdravka Radojevića

Draganić: Da li sam poznavao te navodne šefove kavačkog klana?

Hrvatin: Nemam saznanja.

Draganić: Šta znaš u vezi kuće, čija je to kuća?

Hrvatin: U razgovoru sa Miljkovićem mi je rečeno da si ostao da se ti vodiš za kuću, da je kupljena od tebe i da ti je dato duplo više para, ako je vredela 80.000 dato ti je 160.000 evra. Pominjao se i neki stan. Dok smo jednom čistili prostoriju, pitao sam te za šta si je pravio, ti si rekao za marihuanu i da si izbacio dve ili tri ture.

Draganić: Jesam li im ustupio ili prodao kuću?

Hrvatin: Ti si isplaćen za tu kuću, ali si ostao da se vodiš kao vlasnik.

16.01 - Belivuk završio ispitivanje, za reč se javlja Draganić

Belivuk je završio sa ispitivanjem Hrvatina i vraćen je u boks za optužene.

Sudija: Kako je došlo do toga da ne učestvujete u ubistvu Aleksandra Gligorijevića?

Hrvatin: Ja sam tada tek izašao iz zatvora.

Za reč se javlja optuženi Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku.

Draganić: Da li znaš Bojane da sam bio pripadnik navijačke grupe iz Principa ili neke druge?

Hrvatin: Ne znam.

Draganić: Da li sam dolazio na Partizanov stadion, u bazu kako ste je zvali?

Hrvatin: Jesi, video sam te jednom.

Draganić: Da li sam dolazio u stan kod Lalića?

Hrvatin: Mislim da ne.

Draganić: Da li imaš saznanja, da li me je ova navodno kriminalna grupa finansirala i koliko je to bilo para?

Hrvatin: Nemam konkretna saznanja, sve što je nađeno kod otetih je ostajalo kod tebe, pare, kod Radojevića sat.

Draganić: Kakav je to bio sat kod Radojevića?

Hrvatin: Ne sećam se, nije bio skupocen. Sećam se da su te stvari i pare, to što je moglo da ima neku vrednost ostavljano tebi. To znam iz naših razgovora, tad smo i za sat komentarisali da to ide tebi.

Draganić: On čovek ne zna koliko je para, kakav je sat, ništa nije video, to je moja primedba. Da li su mi davana finansijska sredstva, ko ti je to rekao?

Hrvatin: Ja to ne znam.

Draganić: Da li znaš zašto sam vršio navodno ta krivična dela, koji je moj motiv bio?

Hrvatin: Ne znam, nisam pričao sa tobom, ali kuću su im ustupio, poznanstvo sa Belivukom i Miljkovićem, ne znam zašto si to radio.

Draganić: Da li je ova navodno kriminalna grupa imala poverenja u mene?

Hrvatin: Naravno.

Draganić: Zašto su svi osim mene dolazili u te štek stanove, ako su imali poverenja?

Hrvatin: Ne znam, nisam pitao "gde je Boske", evo kaži ti što nisi dolazio.

Draganić: Da li sam poznavao ili bio u zavadi sa tim nestalim osobama?

Hrvatin: Ne znam.

Draganić: Odakle ti informacija da sam ja Miljkovićev čovek?

Hrvatin: Od Miljkovića, i za kuću mi je rečeno da su ti dali duplo para od onoga koliko vredi zbog te tajne prostorije. Opisivano je koje se poverenje ima prema tebi

Draganić: Još nisi bio u kući, ali si znao da kuća postoji i to ti je Miljković pričao, kada?

Hrvatin: To su dešavanja pre Gorana Veličkovića, nisam znao da je kuća, znao sam samo za prostoriju za koju mi je rekao da je "kao iz Netfliks filmova", video sam prvi put kod Mitića.

15.50 - Hrvatin priča o Draganiću

Belivuk: Sad mi reci, moram da te pitam, pričao si da Draganić uzima šraf ili letvicu i povlači ta vrata za ulazak u skrivenu prostoriju u Ritopeku?

Hrvatin: Nikada nisam pominjao letvu, moguće da je sklonio tu prvu letvu a šrafom otvara ta vrata

Belivuk: Dok Lalić ne objasni da je u pitanju šraf, on je mislio da je letva. U Tužilaštvu, pored tebe, tužilaštva i advokata da li je još neko bio u prostoriji na saslušanju? Sudija, posle se ljute kada im kažemo da su dobili napisano da nauče.

Hrvatin: Niko više nije bio

Belivuk: Zašto se tek posle Lalićevog svedočenja priseća novih detalja o prostoriji?

Hrvatin: Je l' nemam pravo da se prisećam?

Belivuk: Posle dodaje, vojni sanduk, streč folija, flaša sa tečnošču. To prvi put uopšte nije spomenuo.

Sudija: To je sve vaša primedba.

Belivuk: Jeste, sudija moja poštovana.

Belivuk: Spomenuo si da se najloni i kese posle sakupe i pale. Koliko je to gabaritno, koje je veličine kada se spakuje?

Hrvatin: To se stavi u nove plastične džakove, umota se i stavi.

Belivuk: Ali je gabaritno Bojane, ne može u džep da stane?

Hrvatin: Ne može u džep.

Belivuk: Rekao si da je Draganić nosio neki ranac, jel moglo u ranac da stane?

Hrvatin: Nije, stavljalo se u džak, pa se on nosio

Belivuk: Jel nije problem sudija, zaboravio sam jedan papir, da posle dopunim pitanja. Rekao si da je Boske imao torbu i da je u njoj verovatno nosio benzin, i džakove i najlone. Da li je Draganić u toj svojoj torbi mogao sve da spakuje?

Hrvatin: Ne, rekao sam.

15.33 - O ubistvu Nikole Mitića

Belivuk: Vezano za Nikolu Mitića, rekao si da smo Miljković i ja rekli da se ne ide Humskom?

Hrvatin: Jeste, rekli ste da se ne ide Humskom, iz naše predostrožnosti, da nas ne vide ako ima pratnje.

Belivuk: Pominjao si da smo Miljković i ja posle golfom radili pratnju, koliko smo dugo to radili?

Hrvatin: To je bilo jednom, kada smo pravili lažni izlazak Miljkovića

Belivuk: Da li smo pravili detaljan plan za otmicu Mitića?

Hrvatin: Pravili smo to jutro, konkretno Veljko i Marko su išli kod adokata i donet je plan da vidimo da navatamo pratnju

Hrvatin: Dogovor je bio da se postavimo i da vidimo da li u toj zgradi ima nekoga. Veljko i Marko su odredili gde da budem

Belivuk: Rekao si detaljan plan, imamo kukuruze, Radničku, sve to, policijske značke, a onda krenemo i otmemo čoveka u sred dana pred svedocima?

Hrvatin: Jeste, tako je, terao si da idem da vidim kamere, pa si rekao "braćo, dvojica u sedam dana". Otmica se desila ad hok, moglo je da se desi i da ne bude otet.

Belivuk: To su tvoje tvrdnje.

Hrvatin: Rekao je da radi za Lazara Vukićevića

Belivuk: Bojan Hrvatin je prvi put rekao da crni auto ide direktno iza nas, a kasnije u sledećem izlaganju kaže da ide blindirani Miljkovićev automobil, pa moj blindirani, pa škoda, pa dva auta, šta je tačno?

Hrvatin: Koliko se sećam, honda je išla odmah iza auta obezbeđenja. Evo ispravljam ti nejasnoću.

Belivuk: Nije mi jasno, vi i Lalić u isto vreme krećete ka nama, razlika je dvadesetak metara, i on vidi maltene otmicu a vi vidite kako mi prolazimo sa otetim Mitićem?

Hrvatin: To i jeste dešavanje Belivuče, to je sve u par minuta a ne u 20 sekundi. Nismo preleteli do Belog dvora.

Belivuk: Reci mi sada ovo Bojane, da li smo mi uopšte javili da smo ikoga oteli na Skaj ili motorolu?

Hrvatin: Javljeno je "imamo ovoga, sa nama je" i da se ide ka bazi.

Belivuk: Citiraću te rekao si "idemo braćo, idemo ka bazi"; to si rekao ranije nisu rekao da sam rekao da je neko otet?

Hrvatin: Prisetio sam se, razmišljam o tome.

Belivuk: Citiraću te, rekao si ranije "oni ranije nisu rekli da su oteli nekoga, nego da dođemo do baze".

Hrvatin: Prisetio sam se da ste rekli.

Nikola Mitić, podsetimo, prema optužnici otet je u blizini ambasade SAD, potom prebačen u kancelariju na stadionu FK Partizan a potom u Ritopek gde je i ubijen u avgustu 2020.

15.28 - Hrvatin opisao ubistvo Milana Ljepoje

Belivuk: Prelazimo na Milana Ljepoju, čime dolazi?

Hrvatin: Trebalo je da ga pokupi Dejan Tešić, ne znam čime dolazi, trebalo je da ga pokupi u pasatu.

Belivuk: Do 24.02.2023. ti nisi nikada pominjao kako je Ljepoji slomljena ruka?

Hrvatin: To smo ustanovili tek kada smo mu skidali lisice

Belivuk: Pominješ neku žicu kojom smo kao davili Ljepoju, koliko je bila dugačka?

Hrvatin: Dovoljno.

Belivuk: Koliko, lepo te pitam, nisi ti veštak za žice?

Hrvatin: Metar možda, metar i nešto

Belivuk: Potežemo, ja ti, Janković i Lalić, jel nije gužva malo?

Hrvatin: Ja i ti potežemo, kada posustajemo, oni nam se priključuju.

Belivuk: Je l' sa obe ruke?

Hrvatin: Ja sa obe ruke, za tebe ne znam.

Belivuk: Gde su zapaljene fosne, najloni, noževi, posle Ljepoje?

Hrvatin: Ja se nisam spuštao do vode, ali prošli put za Zdravka Radojevića smo deo palili u kući, a deo se palio dole blizu gde se bacalo u reku. Znam da tada nismo palili u kući, nosilo se sve dole i sigurno je tamo i spaljeno. Ja sam ostao u kući, nisam video.

15.23 - O Aleksandru Gligorijeviću

Belivuk: Sada pitam za Aleksandra Gligorijevića da su hteli da ga ubiju da im ne uzme posao s drogom, šta je gore, da ti neko preti da ti ubije ženu i dete ili da ti uzme posao?

Hrvatin: Ne mogu ja da pričam o tome, zna se u kriminalu. Naravno da je gore da mi neko ubije porodicu, ali je bitan i posao jer on prehranjuje celu tu porodicu. Ko je u kriminalu to razume.

Belivuk: Slažem se, ali je meni mnogo gore da neko hoće da ti ubije brata, ženu i dete a vi nećete da ga ubijete a neko hoće da ti uzme posao s travom i njega hoćete.

Belivuk: Rekli ste da ste za Lazara Vukićevića koristili neke jednokratne skaj aparate? Šta si uradio posle sa njim?

Hrvatin: Moj aparat nije hteo da se uloguje, pa sam koristio aparat Marka Budimira. Ostao je kod Lalića na stanu.

15.20 - Belivuk ispituje Hrvatina o Ljubomiru Kići Markoviću

Belivuk: Ajmo na Ljubomira Kiću Marković, gde je bio Miljković?

Hrvatin: Ja ne znam tačno, znam iz priče Miljkovića. Bio je tu negde u žbunju oko pumpe, i video je kameru za koju se uplašio da ih je snimila.

Belivuk: Znači, Miljković i Marko Budimir prisustvuju likvidaciji da ih snimi kamera, a Srđana Lalića šalju negde da bude pod kamerama da ga policija ne dovede u vezu sa tim?

Hrvatin: Pa rekli su da su sutradan poslali nekoga i da kamere nisu radile.

Belivuk: Ja i Miljković smo ispitivani oko toga kao građani u policiji, ja i on smo bili 200 kilometara od Beograda na slavi, ceo dan.

Belivuk: Rekao si za Zdravka Radojevića da Miloš Budimir neće da ga ubije jer mu je kum?

Hrvatin: Tako je.

15.15 - Hrvatin o bunaru i Goranu Veličkoviću

Belivuk: Jesi li čitao kako je u bunaru nađena glava Gorana Veličkovića?

Hrvatin: Gledao sam sve, ali se ne sećam da li je bilo to.

Belivuk: Govorili ste i ti i Srđan Lalić o nekim problemima sa paljenjem mašine, šta ste mu vi sugerisali?

Hrvatin: Bilo je problema kod Nikole Mitića, Vlade Draganić je uključivao

Belivuk: Znači vi koji ne znate kako se uključuje mašina, sugerišete Draganiću, svađate se i kasnite pola sata, zašto?

Hrvatin: Zašto je on eksperimentisao, pitaj njega, za Mitića je sugerisano, za Milana Ljepoju i Zravka Radojevića je nestajala struja pa mu je sugerisano kako da uključi

Belivuk: Rekao si da je Marko Miljković spasio Spasojeviću život. Ko je hteo da ga ubije?

Hrvatin: Bilo je priče da je slaba karika i da je labilan, Miljković ga je najbolje poznavao jer mu je kum, a ti uz njega. Govorilo se da je labilan i da bi mogao da ode u policiju, a Miljković je govorio "neće, znam ga ja". Govorio je da je bio na Krfu, da je pomagao i za Vlastimira Miloševića.

Pričali smo ti, Miljković, braća Budimir, Lalić i ja. Bili smo zabrinuti za njegovo psihičko stanje, nije konkretno bilo reči kako da ga ubijemo, ali je Miljković rekao da neće.

Belivuk: Ako smo mi takvi zlikovci, komadanje žrtava, vađenje očiju kako se pisalo po novinama, kako smo to dopustili? Jesmo li mi organizovana kriminalna grupa ili ne?

Hrvatin: To je u našoj priči pominjano, da je labilan, ali je Miljković stajao u njegovu odbranu.

Podsetimo, Nikola Spasojević je takođe postao svedok saradnik i on bi svoja saznanja trebalo da iznese pošto Hrvatin završi svedočenje.

Hrvatin: Pa on svedoči protiv vas

Belivuk: To kako svedoči, tek ćemo da vidimo.

Belivuk: Da pređemo na Gorana Veličkovića. Ko ti saopštava putanju i detaljan plan?

Hrvatin: Ja sam pričao o tome, ti mi saopštavaš. Sa tobom sam išao da vidimo put, gde treba da ga dovedemo i sa Miljkovićem sam išao.

Belivuk: Da li si imao obavezu da obezbediš vozilo za Veličkovića ili smo mi to?

Hrvatin: Plan je bio samo da bude naš auto, izabran je smart, vi ste izabrali auto.

Belivuk: Rekao si da je plan bio da se koriste specijalne policijske uniforme za otmicu?

Hrvatin: Rekao sam uniforme specijalnih policijskih snaga, sa fantomkama, koje koriste oni.

Belivuk: SAJ, PTJ, JSO?

Hrvatin: Evo sve si nabrojao, ja ih nisam video.

Belivuk: Jesmo li imali fantomke?

Hrvatin: Svi vi koji ste izleteli iz kukuruza kada smo stigli, imali ste fantomke. Poenta je bila da on misli da je uhapšen, on je to i mislio, to je bila poenta da ne vidi Belivuka, jer je znao Belivuka.

14.57 - Belivuk nastavlja da ispituje Hrvatina

Svedok saradnik Bojan Hrvatin izašao je za sudsku govornicu, a iz boksa za optužene u pratnji šestorice stražara izveden je i optuženi Belivuk.

Belivuk: Poneo sam sve papire pa ćemo poći od početka. Kada gledaš slike sa Skaja na telefonu Miloša Budimira, pa Marka MIljkovića, pominjao si neki šator, spolja ili iznutra?

Hrvatin: To nije šator nego kocka koju smo pravili od najlona da bi zaštitili prostoriju, vidi se iznutra.

Belivuk: Da li znaš šta je volt koji je pominjao Lalić ovde?

Hrvatin: Znam

Belivuk: Kako znaš da li je slika iz volta ili iz telefona?

Hrvatin: Ne znam

Belivuk: Da li je moguće pisati sa nekim na Skaj a da ne znaš ko je to?

Hrvatin: U našoj komunikaciji ne, kada pišem sa tobom znam da si ti, samo kada smo se lažno predstavljali kao "škaljarci".

Belivuk: Rekao si da je Miljković pisao sa nekim Mandićem? Jesi li pisao ti?

Hrvatin: Na dan akcije, Marko Budimir je pisao sa njim, za Lazara Vukićevića. To je aparat koji je Miljković ostavio, on je pisao sa njim, on je bio u kontaktu i sa Kapetanom i kada ste otišli, Budimir i Srđan Lalić su nastavili da pišu sa njim. Ja sam poslao par poruka.

Belivuk: Znači, moguće je obmanuti nekoga?

Hrvatin: Ja se na to neću izjasniti.

Belivuk: Znači, on je obmanut. Sad idemo na fazu razno, sudija, razne stvari a ništa konkretno. Više puta si napomenuo da sam ja rekao Milošu Budimiru, a on ti preneo, da sam ja odložio Trajka dok ne vidimo da li Nebojša Stefanović ostaje ministar ili možemo da pakujemo kofere. Je l' ostao ministar?

Hrvatin: Jeste, ostao je.

Hrvatin: U međuvremenu, do dolaska ministra Vulina, bio si dosta uznemiren, ja sam te smirivao da "imaju nešto uhapsili bi nas", to se odnosilo na objavu rata mafiji.

Belivuk: Jesam li planirao da bežim?

Hrvatin: Ja to ne znam.

Belivuk: Jesmo li bežali?

Hrvatin: S obzirom da ste ovde, uhapšeni, verovatno niste.

Belivuk: Rekao si da nisi pritvoren da ti ne bi bila ugrožena bezbednost? Kako to? Da tražimo i mi da idemo kući.

Hrvatin: Ja sam se od starta odlučio da pričam istinu, i zato su ljudi procenili tako, pitajte njih.

14.55 - Sudija pitala Belivuka kako se oseća, Hrvatin izašao za govornicu

Sudija je pre početka pitala Belivuka da li se dobro oseća.

- Imali ste povredu ramena, je l' tako, možete li da pratite? - pitala je sudija Belivuka, posle čega je on klimnuo glavom da može.

14.49 - Počela prozivka optuženih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih branilaca, kako bi utvrdilo da li su ispunjeni uslovi da se današnje suđenje održi.

Sa klupe za optužene prvi se javio Belivuk, potom Miljković a za njima i ostali optuženi.

14.03 - Optuženi uvedeni u najveću sudnicu Specijalnog suda

Optuženi su već uvedeni u najveću sudnicu Specijalnog suda, u deo za optužene koji je staklom odvojen od sudnice. Između njih sede zatvorski stražari.

13.55 - Pripadnici klana Belivuka i Miljkovića prebačeni u Specijalni sud

U Specijalni sud u Beogradu, u dva odvojena konvoja marica u pratnji policije, u zgradu Specijalnog suda u Beogradu u Ustaničkoj ulici prebačeni su optuženi pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su u pritvoru Centralnog zatvora.

Ustanička ulica tokom sprovođenja optuženih brujala je od sirena a saobraćaj je povremeno obustavljen.

Početak suđenja zakazan je za 14.30 sati, a na pitanja optuženog Belivuka nastavlja da odgovara svedok saradnik Bojan Hrvatin.

Belivuk je najavio da će za danas pripremiti brojna pitanja i doneti papire koji su mu neophodni za ispitivanje a koje na prethodno ročište nije poneo.

Podsetimo, tokom svog izlaganja, Bojan Hrvatin je ispričao da je on namamio Gorana Veličkovića Goksija da se sastane sa pripadnicima ove grupe, nakon čega su ga oni oteli, a potom i ubili u kući u Ritopeku.

Bojan Hrvatin tada je otkrio i veze između vođa ovog klana sa vođom "kavačkog klana" Radojem Zvicerom i vođom "Vračaraca" Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara.

Hrvatin je tokom Miljkovićevog ispitivanja, koje je trajalo tri ročišta, rekao da su vođe ovog klana bile glavni distributeri kokaina "južnoj tribini" na stadionu FK Partizan, a tada je rekao i da se time više bavio Veljko Belivuk, jer je Miljkovića samo zanimalo planiranje i ubistva pripadnika škaljarskog klana.

Hrvatin je ispričao svoja saznanja o ubistvima koja nisu obuhvaćena optužnicom, te je rekao da su Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini ubili Milinko Brašnjević i Ljubomir Lainović.

Naveo je da iza ubistva vođe škaljarskog klana Alana Kožara i Damira Hodžića na Krfu takođe stoji ovaj klan, kao i da je kasnije saznao da je trebalo da učestvuje u ubistvu, ali da je bio sprečen zbog povrede ruke.

Okrivljeni-saradnik Hrvatin se nagodio sa tužilaštvom da za kaznu zatvora od 15 godina priča o zločinima za koje se tereti ova grupa.

Sa tužilaštvom su se takođe nagodili Srđan Lalić i Nikola Spasojević da svedoče protiv klana za kaznu zatvora od 18 i 14 godina.

Optužnicom se između ostalog pripadnici ove grupe terete za ubistva Aleksandra Gligorijevića, Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje, Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.

