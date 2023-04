Akcija Armagedon pokrenuta je 2010. godine, ona je stalna akcija koja se sprovodi u MUP-u, rekao je za PINK bivši pomoćnik načelnika UKP Dejan Radenković.

U Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušava se 12 uhapšenih u akciji MUP-a "Armagedon".

Privedeni su osumnjičenih za pribavljanje, prikazivanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i polno uznemiravanje.

Osumnjičeni su juče uhapšeni u sklopu akcije "Armagedon", dok će, kako je tada saopšteno iz MUP-a protiv jedne osobe biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za ista krivična dela.

Radenković je rekao da je nosilac posla jeste odeljenje za visoko-tehnološki kriminal i Više javno tužilaštvo, koje postupa po tome.

- To uopšte nije lak posao, izrazio bih veliku pohvalu za MUP, koji je uspeo da razotkrije još jednu u nizu, od postojećih, preko 200 krivičnih prijava koje su podnete za ovaj period, a što se tiče pre svega posedovanja, pribavljanja i emitovanja, distribuciju tih pornografskih snimaka - rekao je Radenković.

Kako kaže, zaista je strašno kada se dođe do saznanja da je neko potencionalni izvršilac i kada se izuzmu ti kompjuteri i uređaji koji sadrže te materijale i kada se vidi šta sve na njima ima.

- Ja sam imao slučaj gde je čovek veoma ugledan finansijski stručnjak, koji je dolazio u 5 sati na posao, pre svih, a na kraju se ispostavilo da je on to vreme koristio za distribuciju tih sadržaja. Zbog toga je posle i uhapšen, i svi su bili zaprepašćeni - rekao je Radenković.

Novinar Mladen Radulović, rekao je da su ti ljudi koji koriste maloletnu decu za profit i zadovoljenje najnižih strasti u najmanju ruku monstrumi.

- Očigledo su mislili da su se dobro obezbedili i napravili tajne grupe i da im niko ništa ne može. Dark internet služi da se razmene ti sadržaji i donese profit. Ova akcija je pravi pokazatelj da je borba protiv tih manijaka tek počela i da će svima koji su ova dela izvršili, biti izrečene maksimalne kazne - rekao je Radulović.

Kako kaže, među njima ima i povratnika, dodaje da se nada da će još njih 50-ak biti uhapšeno.

- Ako neko na taj način rastura i zarađuje novac, to je strašno. Taj čovek ima 60 godina, on vrbuje decu kako bi snimao takve video snimke, i to su uglavnom deca iz sredina koja su u teškom materijalnom stanju. To je nešto što je nedopustivo - rekao je Radulović.

