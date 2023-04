'AKO MALI NEŠTO PROBA, PUCAJ' Miljkovićev kum prvi put 'oči u oči' sa Belivukom

U zgradi Specijalnog suda u Beogradu, danas je nastavljeno suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženim pripadndicima njihove kriminalne grupe za sedam ubistava u Srbiji, otmice, trgovinu drogom i oružjem.

Svedok saradnik saradnik Bojan Hrvatin prvenstveno je odgovarao na pitanja koja mu je postavljao bivši specijalac Nebojša Janković, potom su ispitivali i branioci, a za reč se u jednom momentu javio i Marko Miljković.

19.00 - Sudsko veče odbilo predloge odbrane i zakazalo nova suđenja

Sledeće suđenje na kom će izlaganje nastavit svedok saradnik Nikola Spasojević zakazano je za 24., 25. i 26 april.

Za reč se javio Marko Miljković i zatražio da mu se dostave transkripti sa suđenja.

18.45 - Sudsko veće napravilo je pauzu od 10 minuta da bi odlučilo o predlozim

18.35 - Branioci traže ukidanje pritvora

Advokat Stefan Jokić potom se javio za reč i naveo da "nema ni obraza ni časti" da posle ovakvog izlaganja u 18. 30 sati traži ukidanje pritvora za Aleksu Stošića.

Branilac Milovana Tadića, potom je zatražio ukidanje pritvora.

Advokat Dalibor Katančević zatražio je da pritvor bude ukinut optuženom Nemanji Lakićeviću.

Branilac Vladimira Greka, advokat Dragan Malović zatražio je da veće i njemu ukine pritvor.

Zamenik tužioca za organizovani kriminal usprotivio se ovom predlogu, smatrajući da i dalje stoje razlozi da oni budu iza rešetaka.

17.45 - Spasojević o kući strave u Surduku i Ritopeku

Spasojević je do detalja opisao kako izgleda plac u Surduku, kao i kuća koja je na njemu. Inače, tokom suđenja je otkriveno da je vlasnik kuće u Surduku bivša supruga Radoja Živkovića, rođaka Radoja Zvicera, koji je uhapšen u Istanbulu zbog organizova ubistvo vođe "škaljarskog klana" Jovana Vukotića.

- Nisam ništa smeo da pitam, čemu to služi, ali nisam znao da će tu neko da bude ubijen ili spaljen. Posle nekog vremena, niko mi ništa nije pričao o otmici ili ubistvu, možda je prošlo dvadesetak dana, ja sam bio na stadionu Partizana sa Nenadom Đeneralom, pominje se ovde kao Deda, bio sam sa njim na sastanku navijača i odatle smo krenuli u restoran Mala Zvezdara kod Cvetkove pijace. U jednom momentu, dok smo vozili,on je istrčao iz svojih kola, došao do mojih i rekao evo Veljko ti šalje poruku, tada sam prvi put čuo za skaj. Veljko je bio Soprano. Poruka je glasila da trebam njemu i Marku, na jednu noć, da im nešto pomognem. Poručio je da dođem preko puta njegove zgrade i da će me tu čekati njegov drug - nastavio je detaljno izlaganje. Kada je otišao do zgrade, sačekao ga je optuženi Miloš Budimir, kog je tada prvi put video.

- Pratio sam ga kolima, pre toga je tražio da isključim svoj telefon i da mu predam. Opet sam se vratio u strahove za sopstveni život, razmišljao sam što bih ostavljao svoj telefon ako idem da im pomognem. Pomirio sam se stim, idem pa šta mi bude. Vozio sam za njim Smederevskim putem, u jednom momentu, nisam znao da je to Ritopek, on se zaustavio. Video sam tu Veljka Belivuka koji je stajao na raskrsnici, Miloš se okrenuo i vratio za Beograd, ja sam stao, Veljko je ušao na mesto suvozača i rekao da vozim pravo. Posle 200 ili 300 metara rekao je da stanem. Pomoću daljinskog je otvorio kapiju, rekao je da uparkiram auto u garažu. Sve mi je to bilo stresno, rekao mi je da dođem gore - opisao je svoj prvi dolazak u kuću u Ritopeku.

- Seli smo, objasnio mi je da je tu neki momak i da treba da ga pričuvam sa Draganićem celu noć. Ja sam rekao "dobro". Pokazao mi je slike na svom skaju nekog vezanog momka. Imao sam opciju da odustanem, ali se znalo kako bi se to završilo. Sišli smo opet u garažu i rekao "da počnemo". Pitao me, da li vidim neka vrata, s desne strane je bio kao radni sto sa alatom, napred je bio frižider, bila je neka dečija kao kućica, bile su police na tom čeonom zidu i neke gume sa leve strane. Rekao sam "nemam pojma", zagledao sam ali nisam mogao ni da pretpostavim da postoji tajna prostorija. Veljko je tada sklonio kućicu za decu i u donjem desnom uglu skinuo metalni okvir police, uzeo šraf, ušrafio u zid i povukao jako udesno, tada sam video da se otvara film. Bilo mi je neverovatno, kao iz filmova, to mi je bio prvi utisak - opisao je Spasojević.

Kako je naveo, Veljko Belivuk je prvi ušao i to tako što se savio, jer je otvor bio mali. Iza betonske kocke, kako je naveo, bio je međuprostor u kom je već mogao normalno da se uspravi.

- Iza su bila metalna vrata, Veljko je pokucao i otvori. On je ušao, a posle par minuta je izašao Marko Miljković iz te tajne prostorije. Rekli su da je taj momak tu i da treba da ga pričuvamo ja i Vlade Draganić. Uveli su me u prostoriju rekli su da ćutim i da ne progovaram. Momak je bio svezan sivom armiranom trakom, ruke su mu bile svezane od zglobova do lakta, spojene skoro, čak i šake su mu bile obmotane trakom. Noge su mu isto bile svezane trakom, od zglobova do kolena. Ležao je na pločicama, na najlonima, zeleni pa providni najlon. Ispod glave mu je bio džak sa zemlljom za cveće - opisao je svedok saradnik.

Prema njegovim rečima, rekli su mu da je momak opasan, da je ubica i da planiraju da ga likvidiraju. Objasnili su mu, kako je dodao, da su gume, ćumur i sve ostalo što je kupio za to da bude spaljen.

- Pitali su me da obezbednim kamion da telo pokojnog Gorana, tada mi nisu rekli da je Goran Mihajlović, oslovljavali su ga sa NN. Objasnili su mi da ćemo Draganić i ja da budemo tu celu noć. Veljko i Marko su otišli kući i rekli da će doći ujutru a da ja tada odem po kamion i da nabavim i pesak da bi kada eliminišu Mihajlovića, ako slučajno naiđemo na policiju ne primete telo, tome je služio pesak koji su mi rekli da kupim - naveo je on.

Tu noć je ostao u kući i kako je rekao, pokušao da razgovara sa otetim Goranom Mihajlovićem.

- U toj prostoriji su bile dve rešetkaste metalne stolice. Draganić mi je dao pištolj, a Veljko i Marko su mi rekli pre nego što su otišli "ako mali nešto proba, pucaj". Držao sam pištolj pored sebe. Probao sam da razgovaram sa njim, pitao sam kako se zove rekao je da ne sme da mi kaže jer će da ga puste sutra, pitao sam ga kako je došao u ovu situaciju rekao je "drugari su me namestili", rekao je i da se bavi prodajom skanka, da ima ćerkicu, da ima oko 20 godina i da mu je Marko obećao da će ga sutra pustiti. Ja nisam smeo da mu kažem da neće biti oslobođen. Pitao sam ga da li je žedan ili gladan, rekao je da neće da jede ni pije. Povremeno je zaspao, na pet ili 10 minuta. Rečeno mu je da ne sme da se pomera a da ne pita, u jednom momentu me pitao da ide do toaleta, ja sam rekao Draganiću "Boske molim te, ide se momku u toalet", nisam imao srca da ga pustim da izvrši nuždu u gaće, ali on mi je rekao "ma pusti ga". Ipak smo ga podigli od zemlje, jer nije mogao sam da ustane tako svezan. I glava mu je bila oblepljena od nosa do čela, da ne bi video nas koji smo ga čuvali. Podigli smo ga, ja sam mu spustio trenerku i donji veš, Draganić ga je pridržavao jer nije tako svezan mogao da održava ravnotežu. Prineo sam mu kofu, izvršio je nuždu, navukao sam mu veš i trenerku - opisao je u sudnici Specijalnog suda poslednje trenutke života Gorana MIhajlovića.

U kući je, kako je naveo, bio nameštaj a u dvorištu i pas, rase kane korso.

- Do jutra smo se smenjivali Draganić i ja. Pričali smo, rekao mi je da je primarna namena te prostorija bila da uzgaja skank. Ujutru, Veljko i Marko dolaze sivim golfom 6 i ja sam tada otišao iz kuće, po kamion i pesak. Rekli su mi da se na pumpi u Krnjači nađem sa Milošem Budimirom Aresom. Rekli su mi da će oni da ispituju tog momka. Kada sam otišao iz Ritopeka, Goran je još bio živ - rekao je Nikola Spasojević.

On je otišao i od prijatelja pozajmio kamion, a potom kupio paletu peska. Odatle je, otišao do kuće da ostavi telefon a onda se opet vratio u Ritopek.

- Bilo je pre podne, kamion sam u rikverc uvezao u dvorište. Rekli su mi "idi budi ovog momka". Ušao sam unutra kroz kocku, ali je bilo mračno, nisu bila upaljena narandžasta svetla koja su celu noć radila. Video sam da je najlon smotan. Rekao sam "ej drže, budi se", a oni su počeli da smeju na moju reakciju kada sam shvatio da je ubijen. Nisam video krv, niti neke povrede, samo mu je glava virila iz najlona. Nisam video udarce, krv i slično. Rekli su mi da otvorim ciradu, stavio sam kartone po tovarnom prostoru, ako krv iscuri da koliko toliko karton upije. Ušli smo svi zajedno u tu tajnu prostoriju, Draganić, Belivuk, Miljković i ja. Nezgodno je kada se izlazi kroz tu betonsku kocku, Boske i ja smo izašli u garažni deo, a Veljko i Marko su nam dodali telo pokojnog Gorana kroz taj otvor, a onda smo uzeli i bacili telo u kamion - ispričao je Spasojević.

Džakove sa peskom, kako je naveo, stavio je preko tela Gorana Mihajlovića koje je bilo umotano u najlone.

Sa Beliukom i Miljkovićem je potom krenuo u Surduk, oni su golfom išli ispred.

- Plan je bio ako naletimo na policiju, da se oni zakucaju u njih - ispričao je kako su otišli do kuće koju su prethodno obilazili.

Kamionom su se uvezli u dvorište i parkirali ga između kuće i šupe.

- Ušli su u šupu, presvukli se u radničke kombinezone, obuli čizme, stavili kačkete. Izbacili smo gume iz šupe, Veljko je napravio lomaču od guma, a između je sipao ćumur. Ušao sam u tovarni prostor i sklonio džakove s peskom. Izvadili smo telo, koje je bilo u najlonu. Pošto smo ga držali uspravno, kao kada čovek stoji, tražili su da navučem par guma preko njega, tada mi je bilo jasno zašto su tražili da kupim veće gume. Položili smo telo s gumama na lomaču, Veljko je sve polio benzinom i zapalio - ispričao je Spasojević.

Naveo je da je buknula velika vatra i da je duvao vetar a da je lomača bila blizu Dunava, na litici ka reci. Kada se zapalila vatra, kako je dodao, ljudi su zastajali i gledali da nije požar.

- Ja sam imao zadatak da sečem grane i da donosim da Veljko pojača vatru, potrebna je bila jaka vatra da se telo uništi. Koliko sam razumeo Veljka, objašnjavao je da je imao ranije iskustva sa paljenjem tela. Ne znam tačno kada, pa ne mogu da kažem, ali je rekao da je to već radio - dodao je svedok saradnik navodeći da je Belivuk bio zadužen za vatru "jer je uvek voleo da pali nešto".

17.25 - O ubistvu Gorana Mihajlovića

- Renovirao se 2019. stan dede Veljka Belivuka u Mirijevu. Veljko i Marko su došli da obiđu radove i Veljko me neobavezno pitao da li može da se prebaci tura šuta. Ja i brat smo imali manji kamion, bio je u kvaru, rekao sam mu da mogu da pozajmim od prijatelja. Posle nekog vremena, Veljko i Marko su tražili da ih odvezem da pronađu neku kuću. Rečeno mi je da ne nosim telefon i da se nađemo na stadionu Partizana. Mislio sam da sam gotov, da mrtva usta ne govore jer sam bio umešan u ubistvo Vlastimira Miloševića - ispričao je Spasojević kada je prvi put pomislio da će zloglasne vođe klana da ga likvidiraju.

Kako je naveo, otišli su do Surduka. Dok su se vozili navodno im je rekao da misli da će ga ubiti.

16.55 - Kum Marko Miljkovića, Nikola Spasojević izašao za govornicu

Suđenje se posle pauze nastavlja, Bojan Hrvatin se izvodi iz sudnice, pošto za njega niko više nema pitanja.

Sudija je za govornicu pozvala trećeg svedoka saradnika, Nikolu Spasojevića, inače kuma Marka Miljkovića, od kog je zatraženo da pre početka svedočenja položi zakletvu da se zaklinje svojom čašću da će govoriti istinu i da ništa što mu je poznato neće prećutati.

- Ostajem pri iskazu koji sam dao pred Tužilaštvom za organizovani kriminal. Ja bih morao da krenem od dela koja nisu predmet optužbe, od Vlastimira Miloševića, da bi ste shvatili kako sam dospeo u grupu. Sa Miljkovićem sam išao u srednju školu, radili smo zajedno poslove obezbeđenja. Belivuka sam upoznao preko njega. Vlastimir Milošević je isto radio obezbeđenje. Marko Miljković je 2014. prestao da radi na vratima, a i Vlastimir je prestao. Posle svadbe, Miljković je bio kum Miloševiću, izgubili smo kontakt. MIljković me 2016. kontaktira preko svog kuma Peska na skaju. Zvao me da dođem u Pančevo na piće. Kada sam došao iznenadio sam se, bilo mi je drago što je Miljković tu. Tada mi je rekao "kume, hoću da ubijem Vlastimira Miloševića", jer su se nešto posvađali. Rekao mi je "ili si sa mnom, ili si protiv mene" - počeo je izlaganje o ubistvu za koje se sudilo Belivuku i Miljkoviću, ali su oslobođeni optužbi.

Spasojević je naveo da je morao da bira između dva zla.

- Znao sam da ću svakako da budem u problemu. Marko mi je rekao da treba da opserviram kretanje Vlastimira, kada dolazi, kada odlazi iz stana u 17. marta. To je trajalo godinu dana, ja sam mu davao pogrešne informacije, jer nisam želeo da se to desi - naveo je Spasojević.

Tokom susreta u Pančevu, kako je naveo, Miljković mu je rakao da će se viđati na nedeljnom nivou da mu daje informacije o kretanju Vlastimira.

- Izabrao je mene, jer se stan moje bivše devojke nalazio u istoj zgradi, zid u zid sa Miloševićem. Njeni roditelji su bili investitori te zgrade. Viđali smo se, da mu dajem informacije kada izlazi i ulazi iz stana. U prvom momentu, što se toga tiče, bio je uključen jedan od braće Kovač. Bio je uključen u plan, Marko je tražio da skiciram, koliko ima koraka od ulaza da stona i do podrumskih prostorija i da mu tu skicu predam, što sam i uradio. Tada sam upoznao Kovača, videli smo se ispred zgrade na Banjici gde je živeo, Marko mu je predao skicu na ruke - naveo je Miljkovićev kum.

Posle par dana, kako je dodao, Kovač mu je vratio skicu.

16.25 - Sudija je odredio pauzu

16.20 - Branioci su završili sa ispitivanjem svedoka saradnika Bojana Hrvatina

16.05 - Advokat Petrović ispituje Hrvatina

Advokat Vladimir Petrović, branilac Marka Miljković, pitao je svedoka saradnika za koja krivična dela je potpisao sporazum sa tužilaštvom.

- U vezi svih krivičnih dela za koja sam učestvovao - odgovorio je Hrvatin.

Petrović: Pominjali ste, na Veljkovo pitanje, da ste vi bili član grupe, ali da o tome da li ste bili članovi organizovane grupe ili kriminalne grupe odlučuje tužilac.

Hrvatin: Tako je.

Petrović: Tim sporazumom na koliko ste osuđeni?

Hrvatin: Na 15 godina.

Petrović: Da li je sporazumom obuhvaćen pritvor?

Hrvatin: Jeste, ja se nalazim u pritvoru kao i ostali optuženi.

Petrović: Vi se nalazite u pritvoru? Hoćete da kažete da sporazumom nije dogovoreno da vam se ukine pritvor?

Hrvatin: Ja se nalazim u pritvoru.

15.34 - Advokati postavljaju pitanja

Advokat Stefan Jokić, branilac Alekse Stošića pitao je Hrvatina da li je on nekada bio obezbeđenje Miljkovića i Belivuka, na šta je svedok saradnik izjavio da nije.

Advokat Nikola Jerković, koji brani veliki broj optuženih na početku je pitao Hrvatina da li mu je nadimak "Fabula" na šta je on potvrdio da jeste.

Jerković: Rekli ste da ste bili u bratskim odnosima sa prvom petoriconm?

Hrvatin: Jesam.

Jerković: Bili ste u zatvoru 12 i po godina, da li ste poznavali Pištu, odnosno Zemu, poznavali ste veliki broj pritvorenika? Miloš Budimir vam dolazi u posetu i pozdravlja vas od Lalića?

Hrvatin: To je bila zabuna, nema veze sa delom za koje sam izdržavao kaznu, nego veze sa nečim što je bilo mnogo ranije, pa je Lalić pričao da je pomagao da nas preveze

Jerković: Rekli ste da ste imali tuču u zatvoru sa Slavoljubom Trajkovićem, jel straža saznala za to ?

Hratin: Jeste kasnije, ja nisam disciplinski kažnjen za to

Jerković: Navodite da nemate veze sa Partizanom nego sa Radom, koliko navijača ima?

Hrvatin: Dok sam ja išao bilo nas je oko 300

Jerković: Da li je Srđan Lalić u tom periodu prodavao narkotike?

Hrvatin: Ne, nismo se intenzivno družili

Jerković: Zanima me što se tiče Mladena, kuma od Sandokana? Da li je on kum od Ljepoje?

Hrvatin: Znam za braću Sandokan, oni su dolazili u bazu dok smo radili Mladena Lazarevića, moguće je da je bio kum od Milana Ljepoje.

Jerković: Što se tiče Slavoljuba Trajkovića Trajka, raspitivali ste se s kim se družio?

Hrvatin: Jesam

Jerković: Od nestalih?

Hrvatin: Sa Aleksandrom Šarcem mislim da se družio i sa Aleksandrom Gligorijevićem.

Jerković: Govorite da se tu prestaje zbog izbora, i da se ne vrše krivična dela jer tek izbori treba da budu?

Hrvatin: Tako mi je rečeno.

Jerković: Ko je od okrivljenih imao zajedničke tuče sa drugim navijačima?

Hrvatin: Znam da je na dan kada smo radili opservaciju bila neka tuča i pucnjava, sa navijačima Zvezde, ali ne znam ko je učestvovao

Jerković: Jesu li drugi navijači znali da ste sa Principima?

Hrvatin: Ne, mene je Veljko držao negde po strani, nisu znali ljudi ili su ćutali da sam provodio vreme u bazi

Jerković: Da li ste obavestili Veljka i Marka sa koliko ste strana kupovali drogu?

Hrvatin: Njih to nije interesovalo uopšte, ali sam kao pripadnik grupe uvek gledao ako imam kupca da prvo njima stavim u džep

Janković je završio, za govornicu izlazi Marko Miljković.

Miljković: Ja neću da dužim, imam par suđenja. Juče si pominjao da si se kupao pre odlaženja na Dunav da nebi ostavljao tragove u automobilu, a da se Lalić i Miloš Budimir nisu tada kupali?

Hratin: Kupali su se posle. Ja sam se kupao jer sam završio posao, što se oni nisu kupali, pitaj njih

Miljković: Da li smo mi nekada nosili sa sobom vatreno oružje, hladno oružje?

Hrvatin: Nisam siguran, bilo ga je u bazi

Miljković: Da li smo nosili oružje prilikom opservacije, vezano za Nikolu Mitića.

Hrvatin: Ja i Lalić nismo, za ostale ne znam, nisam ih pretresao. Vas nisam video dok nismo oteli Mitića.

Miljković: Da li smo imali sumnje da su ovi koji nas opserviraju naoružani?

Hravatin: sumnja je postojala

Miljković: Jel moguće da sam ja Stiven Sigal, da izlazim pred čoveka koji nas prati?

Hravtin: Ti si hrabar momak, šta da ti kažem. Stiven Sigal je nosio oružje. Nisi ti Stiven Sigal, nisi čak ni Čak Noris

Miljković: Vidim, gledao si filmove.

Sudija je prekinula raspravu Miljkovića i Hrvatina o Sigalu, oružju i filmovima.

Miljković: Interesuje me, Lalić je rekao da smo Danilu Vučiću hteli da pripišemo ubistvo Lazara Vukićevića, da li si ti bio tu kada smo dogovarali?

Hratin: Nisam.

Miljković: Da li smo oružje vatreno nosili ikada prilikom tih navlačenja?

Hrvatin: Ne

Miljković: Rekao si da ste nosili prilikom Vukićevića?

Hrvatin: Marko Budimir mi je rekao da ima pištolj kada smo videli čoveka za kog smo pomislili da mu je pratnja

Miljković: Rekao si da se sećaš kako si bio obučen samo kada si preuzimao onih 600.000 i da li si nosio masku?

Hrvatin: Rečeno mi je da javim kako sam obučen

Miljković: Sad me zanima nešto za šta nisi oputžen, gde si bio 20.04.2020. godine?

Hrvatin: Ne sećam se

Miljković: Da li imaš veze sa pokušajem ubistva Marka Miljkovića na groblju Lešće toga dana?

Hrvatin: Ne.

Miljković je završio ispitivanje i u pratnji šestorice zatvorskih stražara vratio se u boks u kom sede optuženi.

14.56 - O Goranu Veličkoviću

Janković: Reci mi, Goran Veličković, koliko ja mrzim Veličkovića?

Hrvatin: Nisam pričao s tobom koliko ga mrziš

Janković: Rekao si svi su ga mrzeli.

Hrvatin: Mislio sam na Belivuka, Miljkovića i braću Budimir. Nisam mislio na tebe

Janković: Da li ja poznajem Veličkovića pre ove navodne otmice?

Hrvatin: Ne znam.

Janković: Odakle Miloš Budimir izlazi pri navodnoj otmici Veličkovića?

Hrvatin: Pričao sam o tome, neću valjda svakome da ponavljam

Janković: Rekao si jednom iz auta, drugi put iz kukuruza

Hrvatin: Hvataju se za svaku reč, Draganić je juče probao da me pita nešto što ne zna ni da pročita. Objasnio sam, auto je bio parkiran u kukuruzu, dolazi iz tog pravca. Izvinjavam se što sam povisio glas

Janković: Reci mi, ko viče "policija" tada?

Hrvatin: Ti si rekao "policija", to je bio znak da ostali izađu iz kukuruza. Plan je bio da se Goran uveri da je hapšenje, sve sam to već rekao

Janković: Lalić je rekao da Nemanja Đurić otvara vrata gepeka?

Hrvatin: Lalić nije mogao da vidi, ti si otvorio

Hrvatin: To pitaj njega

Janković: Nemam šta njega da pitam. Ko obara Veličkovića?

Hrvatin: I to sam pričao.

Janković: Pričao si različite priče. Ti i Lalić pričate različito, niste se dogovorili, a 15 dana si ga slušao ovde

Janković: Neko od vas dvojice laže

Hrvatin: Ja govorim istinu

Janković: Nisam završio, upadaš mi u reč. Pošto pominješ crne kese, šta ja radim sa crnim kesama?

Hrvatin: Ne držiš crne kese, one stoje u tovarnom delu, da se simulira da su pištolji u njima.

Veličković je, podsetimo, takođe ubijen u Ritopeku a prema navodima optužnice namamljen je tako što su mu, predstavljajući se kao prodavci, ponudili pištolje na prodaju. Hrvatin je naveo da ga je on "navukao" i doveo do kukuruza u blizini kuće u Ritopeku, gde su ga ostali sačekali i uz povike "policija" oteli.

Janković: Ti i Lalić pričate različito, znači Lalić ovde laže?

Hrvatin: Kako ja da kažem da li Lalić laže, ja ostajem pri svom iskazu.

Janković: Da li sam ti ja nekada slao selfi fotografije s nekog mobilnog, pa i sa skaja?

Hrvatin: Nisi.

Janković: Jesi li video da li pišem sa skaja?

Hrvatin: Dopisivali smo se. Kada me je Veljko kontaktirao da pomognem tebi i Draganiću za mašinu, ti i ja smo se dopisivali, dogovorili da se nađemo, ti si me pokušio "ford fijestom", stariji model, komentarisali smo tvoje brisače jer nisu radili kako treba. Eto tako znam.

Janković: Ja nikad nigde nisam išao sa tobom. Nisi fizički video da pišem sa nekog skaja, da piše "Hel"?

Hrvatin: Objasnio sam. Naravno da sam video da imaš aparat, bio je google piksel, tamnije boje

Janković: Njegovo objašnjenje nije odgovor, nije koncizan odgovor da je pišem s nekog naloga. Evo pitam, jel u tužilaštvu čitao s nekog papira da je Hel neki Janković. Jesu li ti poznati nadimci Mućaćo i Preševa?

Hrvatin: Nisu mi poznati.

Janković: Da li ti imaš neke veze sa skaj nadimcima Mućaćo i Preševa i doturanjem telefona?

Hrvatin: Nisu mi poznati.

Janković: Ajmo dalje, mašina, da li zna da li je bila peskirana?

Hrvatin: Znam da je išla na čišćenje, ako je to peskiranje, onda jeste.

Janković: Koje su boje delovi mašine?

Hratin: Korito je svetlije, a ostali delovi su tamniji, kao cigla boje

Janković: Koje boje je čelik kada se peskira?

Hrvatin: Ne znam.

Janković: Da li si video nekada Miljkovićev mobilni koji nije skaj?

Hrvatin: Ne znam, s njim sam kontaktirao isključivo putem skaja.

Janković: Pošto je bilo da je video neke slike na telefonu koji nije skaj.

Hrvatin: Citiraj mi to.

Janković: Znači nisi video, dobro. Reci mi, Milan Ljepoja, kako sam došao u kuću 9.12.2000. u kuću?

Hrvatin: Ne znam.

Milan Ljepoja, podsetimo, takođe je namamljen u kuću u Ritopeku, i prema navodima optužnice u njoj mučen, iskasapljen, ubijen i samleven a potom su njegovi ostaci bačeni u Dunav.

Janković: Ne znam da li može da se koristi snimak sa kamera koju je neko tamo stavio od 9.12. na kom se vidi da Hrvatin u dvorištu kuće i razgovara sa vozačem "opel astre", za koju kaže da sam je ja vozio. Lalić je vrlo slikovito opisao kojim je putem vozio "astru" i da je brisao kuću, izjavio da nije siguran da je tu bio Janković?

Hrvatin: Ja ostajem pri svom iskazu

Janković: Zašto si rekao da je Lalić davio Ljepoju, ako je rekao da on nije tako?

Hrvatin: Zato što je tako bilo.

Janković: Lalić je rekao "oni su zatezali žicu dok nije poplaveo"

Hratin: Ostajem pri svom iskazu.

Janković: Na pitanje Belivuka ko ti je namestio ubistvo, ti si odgovorio "tadašnji režim". Da li sada ljudima nameštaš ubistva da ti ne bi ležao u zatvoru?

Hrvatin: Sve je to bilo zbog Brisa Tatona, svi koji su pratili znaju o čemu se radilo. Ja sam već ležao zbog neke navijačke stari, znamo kako se to odvijalo

Janković: Jesi li ti ubio tog čoveka?

Hrvatin: Nisam.

14.50 - Janković ispituje Hrvatina

Optuženi Vlade Draganić se predomislio i odlučio da ipak više ne postavlja pitanja svedoku saradniku Bojanu Hrvatinu.

Za sudsku govornicu je izašao optuženi Nebojša Janković, a i Marko Miljković je najavio da će imati dodatna pitanja za svedoka saradnika.

Janković: Bojane, reci mi ko vidi reno senik kog Laste, ti ili Marko Budimir?

Hrvatin: Budimir

Janković: Reci mi da li ti je poznat iskaz da je Veljko rekao da imate posla i "Zdravko Radojević dolazi pasatom", kao i da je smisao lažnog sudara bio...

Sudija: Jankoviću, šta to čitate?

Janković: Delove optužnice zbog koje sam u zatvoru.

Sudija međutim, nije dozvolila da se Bojanu Hrvatinu predočava iskaz koji je dao dok je bio optužen, pre nego što je dobio status svedoka saradnika.

Janković: Znači, ja mogu da koristim samo ono što su ga naučili da govori. Pričao je da je Belivuk bio u kolima, mi smo na osnovu te optužnice u zatvoru koliko znam. Koga si pitao da li je Janković trebao da sačeka Zdravka Radojevića? Ti pitaš to nekoga.

Hrvatin: Nikoga ne pitam, već sam pitam. Ni sa kim se nisam dogovarao oko svoje izjave i nikoga ne pitam oko svoje izjave, da ponovim i tebi

Janković: To što si naučio od Lalića

Hrvatin: Ajde, ajde

Janković: Šta "ajde, ajde", kakvi su ovi odgovori?

Janković: Ko je vozio "reno senik"?

Hrvatin: Ti, tebe sam prepoznao

Janković: Šta je sa onom izjavom da stalno nosim masku?

Hrvatin: Nosio si kapu i masku, ali mogu da te prepoznam. Znao sam da ti treba da voziš, takav je plan bio.

Janković: Odluči se, znaš ili si me prepoznao?

Hrvatin: Prepoznao sam te.

Janković: Kako je Zdravko Radojević bio obučen tada?

Hrvatin: Nisam obraćao pažnju.

Radojević je, podsetimo, jedan od ubijenih u kući u Ritopeku.

14.41 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo da proziva ko je prisutan u sudnici, kako bi suđenje moglo da se održi. Konstatovano je da su u sudnici priustni Belivuk, Miljković, Miloš Budimir, kao i ostali optuženi. Svedok saradnik Srđan Lalić koji prvi svedočio više ne prisustvuje suđenjima.

U pratnji policije sprovedeni su pripadnici klana koji borave u Centralnom zatvoru.

Danas bi u sudnici na pitanja optuženog Vlada Draganića, vlasnika kuća u Ritopeku trebalo da nastavi da odgovara svedok-saradnik Bojan Hrvatin. Juče je i bivši specijalac Nebojša Janković najavio da ima pitanja za svedoka saradnika, kao i advokati odbrane.

Inače, juče je prvi put u delu za publiku sedela i supruga optuženog Dejana Tešića, koja mu je slala poljupce.

Pošto Hrvatin završi sa odgovaranjem na pitanja, svedočenje bi trebalo da počne i treći svedok saradnik, inače Miljkovićev kum Nikola Spasojević.