'TI SI ĆERO GLUPA' - Ovako se osumnjičeni učitelj glume obraćao polaznici škole - DETALJI SA SUĐENJA MIKI ALEKSIĆU!

Suđenje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksiću održano je danas u Palati pravde.

On je optužen za više silovanja i polnih uznemiravanja.

Suđenje Aleksiću trajalo je nešto duže od tri sata.

Na današnjem suđenju svedočila je oštećena I. V. Oštećena je rekla da ostaje pri svom ranijem iskazu.

- Prvi put sam dala iskaz 16. januara. Advokat je angažovan tek kad sam bila u policiji. Nisam prijavila na nagovor drugarica, ali sam pričala sa dve drugarice o tome što mi se desilo i zvala sam Milenu Radulović. Ona me je kontaktirala jer se sve to desilo i njoj. Samo smo pričale kako se to desilo - ispričala je I. V.

Roditeljima, kako je rekla, "nije ispričala šta se desilo da se ne bi potresli".

- Nisam želela da krive sebe što nisu primetili šta im se dešava sa ćerkom - dodala je.

Kako je ispričala, oštećenu J. V. poznavala je sa časova glume. Sa njom i oštećenom M. Đ. otišla je kod Milene Radulović i ispricale su šta im se desilo.

- J. V. je rekla da ju je Mika dodirivao po grudima, ispitivao da li je spavala sa nekim. Medju nama postoji snimak u vezi sa J. V. Odlučile smo da ćemo nešto da učinimo po tom pitanju. Kada sam rekla roditeljima, razumeli su da me je bilo sramota, da sam se u tom momentu plašila i da im zato ništa nisam ispričala - rekla je oštećena.

Objasnila je da se plašila da će Aleksić da sazna da je nekom rekla šta se desilo.

- Bio me je strah da im ispricam jer sam znala da će da krive sebe jer su me puštali da idem tamo i da bi im bio veliki stres. I B. V. mi je rekla da Mika ima čudan način rada. N. V. je uhvatio za zadnjicu. Znala je šta mi se dešava - dodala je.

Aleksićev branilac Zoran Jakovljević pitao je oštećenu kakve je hulahopke nosila u kritičnom trenutku, ali je pitanje odbijeno.

- Nisam bila dovoljno hrabra da prijavim to što mi se desilo. Svi iz okruženja su mi predlagali da idem kod psihologa. Odlučila aam da progovorim, ali to ne znači da mi nije bilo teško. Nikada više to ne sme da uradi ni meni, ni bilo kojoj drugoj devojci. Smatrala sam da je njegovo ponašanje neprimereno - rekla je I. V.

Kako je rekla, otišla je na poslednji čas da se pozdravi sa prijateljima iz grupe i tada je htela da kaže Aleksiću da "ne sme to da radi nikad više nijednoj drugoj devojci". Aleksić je I. V., kako je ispričala, individualno pripremao za prijemni ispit.

- Često bi me odvajao u kancelariju, ali nismo pripremali prijemni, njega sam spremala sa Biljanom Mašić. Mika nas je vređao, govorio je da smo glupi, a htela sam da ima lepo mišljenje o meni. Govorio mi je "ti si, ćero, glupa". Mi nismo se njemu poveravali - dodala je.

Na pitanje zašto je otac nije spremao za prijemni ispit, rekla je da joj nije bilo prijatno da je otac priprema jer nije želela da ima osećaj da je primljena na fakultet preko veze.

- Mika mi je dodirivao međunožje i rekao mi je da idem kod ginekologa. Nisam znala da objasnim ginekologu problem koji sam imala, plašila sam se. Otac je primetio da se nešto dešava, ali rekla sam da je to jer doživljavam mnogo stresa, da ne pričam sa drugaricom ili dečkom, da sam nervozna zbog upisa fakulteta - ispričala je I. V.

Branilac Jakovljević je oštećenoj u jednom momentu kriz smeh rekao da je "mnogo pričala dok je bila u dramskom studiju".

Na njen iskaz da ju je Aleksić zvao u kancelariju dok su ostali polaznici bili na času glume, Jakovljević je izneo konstataciju da "svedoci koji su obično sedeli pored nje tokom sedam meseci nisu primetili da je išla u kancelariju". Rekao je i da se oštećena "seća kakve je hulahopke i suknju nosila, ali se ne seća kada se poslednji put videla sa T. D.

- Odlazila sma na početku časa i nije bilo svakog utorka. Ja sam svakodnevno plakala i povraćala u svoja četiri zida. Morala sam da završavam školu, ponašala sam se normalno kad izađem iz kuće. Nastavila sam da dolazim u studio jer sam dugo bila deo te zajednice, potiskivala sam sve i nastavila sam da idem - dodala je oštećena.

Na pitanje da li je ikada videla silovanje na filmu i da li ju je Aleksić ikada ošamario, udarao, čupao za kosu ili pretio ucenama, I. V. je odgovorila da nije.

- Imala sam 18 godina, nisam znala kako sve to da shvatim - rekla je, a na konstataciju branioca da je "bolesno da osoba koja je silovana opet ide kod svog silovatelja" dodala je da "na to nije gledala kao silovanje jer je verovala Aleksiću".

- Bila sam svesna da sam uplašena, da mi je odvratno, imala sam osećaj pripadnosti, imala sam prijatelje, volela sam časove kod Biljane. Znala sam da je bilo užasno dok se dešavalo. Nisam mogla da napustim lice mesta, bila sam u drugoj prostoriji bez veša. Nisam bila vezana, ali sam se osećala zarobljeno. Mislila sam da moram da budem tu. Nisam osećala da imam mogućnost da pobegnem, plašila sam se godinama. Plašila sam se njegove reakcije - rekla je I. V.

Kako je dodala, stidela se i bilo ju je sramota, sve je potiskivala.

Aleksića je posmatrala kao očinsku figuru. Aleksićev branilac je tokom suđenja više puta ušao u raspravu sa punomoćnicima oštećenih.

Jakovljević je punomoćniku Jugoslavu Tintoru rekao da "obmanjuje srpsku javnost", a zbig povišenog tona je opomenut od strane sudije zbog nepoštovanja reda u sudnici.

Naredno ročište je zakazano za 15. jun.

Odbio da odgovara na pitanja

Na jednom od prethodnih ročišta, koje je bilo još jedno u nizu odloženih, ali ovog puta nije bilo u pitanju Aleksićevo loše zdravstveno stanje, već to što je vlasnik škole glume odbio da odgovara na pitanja punomoćnika oštećene Milene Radulović Jugoslava Tintora.

- Neću da odgovaram na njegova pitanja, on je 72 puta davao izjave za medije o ovom slučaju i time ga iz sudnice premestio u javnost - objasnio je Aleksić.

Tintor mu je na to rekao "da se zapita da li je ikada bio učitelj glume".

Na prošlom ročištu Aleksić je, po savetu branioca Zorana Jakovljevića koji je ušao u sukob sa sudijom zbog odbijanja pitanja i rekao da će da bojkotuje proces, odbio da postavlja pitanja jednoj od oštećenih.

Aleksić je optužen za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva takode kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksulano zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, pa i druge devojke.

Uhapšen je 16. januara i do 10. septembra 2021. godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor. Kućni pritvor mu je ukinut 10. marta 2022. godine i od tada se brani sa slobode.

