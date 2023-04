MONSTRUM IZ RIPNJA BIO OBUZET NAJBOLESNIJOM IDEJOM! Sektolog o POZADINI MASAKRA: Otkrio zašto je Stojan pio, i umivao se mrtvačkom vodom!

Stojan Ilić je osumnjičen za silovanje i ubistvo šesnaestogodišnje Nevene P., pošto su se ona i njen brat u Stojanovom automobilu zaputili u prodavnicu. Navodno je brat izašao iz kola, nakon čega se sumnja da je Stojan odveo devojčicu u šumu gde ju je zlostavljao i ubio.

Nakon toga, nasrnuo je na porodicu devojčice, gde su majka i baka zadobile teške telesne povrede, a ujak je prošao sa lakšim povredama. Stojan je pokušao da pobegne, ali je uhvaćen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Telo devojčice je poslato na obdukciju, a motiv za zločin još uvek nije poznat.

Sektolog Dimitrije Pastuović se dotakao gnusnog zločina. Naime, on tvrdi da je Stojan Ilić išao kod vračare koju je imenovo i da je od nje tražio mrtvačku vodu koja mu je promenila ličnost.

- Imao sam dosta posla sa tom vračarom kod koje je najčešće išao. Ta žena je Milica S. i živi u selu Zuce, 2011. godine menjala ime u Silvana, i ona je osuđivana za prevaru zajedno sa Borisom N. u Valjevu. To je žena koja deli mrtvačke vodice ljudima. Ja znam da je Stojan Ilić išao kod nje kao što je išao kod Dare u Rušanj. Ljudi se menjaju, a i kakva struktura ličnosti može da bude kod takvih ljudi koji odlazi kod tih žena. Za Milicu sam čuo da je imala problema sa meštanima koji su joj javno zatražili da prestane da se bavi sa tim. Ona se primirila, međutim, čujem da ona opet radi - započeo je sektolog.

- Milica traži tu mrtvačku vodu, pošto je to prigradsko naselje i većinu pokojnika sami okupaju. Ona traži onu vodu koja sa leša ide da se njoj donese. Ljudi koji su koristili tu vodu gubili su po 30 kila za par meseci pijući je - tvrdi Pastuović i dodaje.

- Ona preko svojih "PR-ova" nudi tu vodu kao da je iz manastira i predstavlja se kao da ima blagoslov. Ona nema nikakav blagoslov niti bilo ko se bavi okutizmom i magijom. Sve je apsolutna laž. Ona kombinuje to sa bogojavljenskom vodicom koju dobija iz drugih manastira. Inače, ona je osumnjičena više puta za krađu moštiju svetitelja. Monasi sa Ostroga odnosno pokojni otac Mojl mi je pričao da to rade vračare. Žena koja uzme pričesni hleb, ona pljune i odnese Milici ili takvim kao ona - tvrdi sektolog.

- Kod nje dolaze ljudi da vežu neku osobu za sebe, da neko nastrada, pravi rituale i priča da se bavi takozvanom romskom magijom koja je srodna "vlaškoj magiji". Radi u nekrštenim danima koji su između Božića i Bogojavljanja. Nemate pojma koliko su ljudi lakoverni i ne znaju razliku. On je bio njen stalni gost i pacijent. Verovatno je on tražio da ga spoji sa tom malom ili njenom majkom. Međutim, dešava se tada neki okidač u čovekovog mozgu, možda je to i otrov - istakao je.

Sektolog je potom naveo da Stojanu IlićU, po njegovom mišljenju leka nema, ali da mu pomoć mogu dati samo dve strane.

- Ovakvom zlotvoru leka nema, bar sa mog aspekta. Može da potraži pomoć samo sa dve strane - zvanična crkva ili zvanična medicina - zaključio je.

Advokat Aleksandar Radivojević se u svom gostovanju u emisiji Usijanje osvrnuo na vračare i slična zanimanja za koje smatra da država mora da reaguje.

- To je očigledno biće krivičnog dela prevare jer neko ko dovodi u zabludu drugo lice kako kaže zakon radi pribavljanja protiv pravne imovinske koristi, to je krivično delo prevare. Dakle, morate imati oštećene, počinioca i način do kojeg je to došlo. To sve stoji ovde - rekao je advokat i dodao:

- Mislim da tužilaštvo ili organi gonjenja za visoko tehnološki kriminal mogu vrlo lako da dođu do počinilaca koji se reklamiraju. Zašto to ne rade? Verovatno smatraju da društvena opasnost nije toliko velika da bi se aktivirao sistem gonjenja. Mislim da greše i da to treba suzbiti u korenu - rekao je advokat.

