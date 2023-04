JURIĆ OTKRIO NA KOJE UBISTVO GA PODSEĆA ZLOČIN U RIPNJU! Pre 13 godina cela Srbija je plakala zbog male Milice, slučaj još uvek NIJE REŠEN!

Jurić kaže da ukoliko se i dokaže da je Stojan I. počinio sve ovo što se sada može čuti, nijedna druga kazna ne može da zadovolji pravdu osim doživotna.

Život devojčice (16) iz Ripnja prerano je okončan u ponedeljak, kada ju je, kako se sumnja Stojan I. (38) najpre seksualno zlostavljao a zatim i ubio, i njeno telo ostavio pored pruge. U prvi mah, slučaj podseća na tragično nastradalu Tijanu Jurić, međutim, njen tata, i direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić, kaže da ubistvo devojčice u Ripnju, više podseća na slučaj male Milice Barašin.

Jurić kaže da ukoliko se i dokaže da je Stojan I. počinio sve ovo što se sada može čuti, nijedna druga kazna ne može da zadovolji pravdu osim doživotna.

- Ukoliko se zaista dokaže ovo sve što smo mogli da vidimo, doživotna je ono što će se podrazumevati. Bilo koja druga kazna ni bi zadovoljila pravdu. Iskreno se nadam da neće biti mogućnosti da bude bilo koja blaža kazna - kaže Jurić.

Svi znamo kroz šta je prošao. Izgubio je ćerku na takođe, jako tragičan način, ubio ju je monstrum Dragan Đurić. Njega je, međutim, slučaj iz Ripnja podsetio na Milicu Barašin, iz Subotice.

Nju je, da podsetimo, pre 13 godina nedaleko od svoje kuće, kod Somborske pruge, na monstruozan način ubijena. Imala je svega 16 godina. Proteklo je više od decenije, a zločin nije rešen.

Prema izveštajima policije, zločinac koji nikada nije identifikovan Milici je prišao sa leđa i prerezao joj vrat.

- Ceo slučaj u Ripnju mene jako podseća na malu Milicu Barašin, zbog mesta gde se zločin desio i način na koji je dete ubijeno. Ono što se u ovom slučaju, ako se uopšte tako može reći, nazvati "srećnom okolnošću", jeste što se zna ko je osumnjičeni - kaže Jurić.

Krvavi pir dogodio se juče u Ripnju. Stojan je prvo kako se sumnja ubio devojčicu, a zatim je uleteo u njenu kuću i napao njenu porodicu. Osumnjičeni je pre ubistva, kako se veruje, devojčicu silovao. Telo devojčice pronađeno je na oko kilometar od kuće u kojoj je živela sa porodicom.

On se tereti i da je nožem naneo teške telesne povrede majci, baki i ujaku nesrećne devojčice. Baba i ujak devojčice u pušteni kući dok je njena majka zadržana u bolnici.

U ponedeljak kada se sve ovo desilo, u Ripnju se pričalo da se Stojan služio crnom magijom te da je mrtvačku vodicu nudio svima.

Jurić napominje da za ovako teške zločine ne postoji nikakav izgovor.

- Kada se dese ovako strašni zločini i kada se ljudi uhpse, oni često pribegavaju raznim izgovorima kako bi opravdali sam zločin. U našoj karijeri i na sudovima na kojima smo bili, susretali smo se da su se ljudi pravdali time da nisu bili uračunljivi, da su bili pod dejstvom ili narkotika ili alkohola da bi umesto u zatvor išli u zatvorsku bolnicu. Sekte deluju u našoj zemlji, to je dokazano i to naš MUP zna. Da li je i u ovom slučaju sekta imala uticaj to će se tek dokazati ali bez obzira na to mi moramo kao društvo da osudimo ovakve zločine i da pokažemo kako mi kao društvo reagujemo. Moramo kao društvo da se bavimo i prevetnivnim problemima ali kada se već ovo desi mi moramo da pokažemo da smo na strani žrtava i da ne praštamo zločine nad decom posebno - istakao je Jurić.

Dodao je da je ovo još jedan u u nizu slučaja koji pokazuje da na neke anomalije u društvu ne ragujemo pravovremeno i na pravi način.

- Zbog toga je preventivni rad krucijalan da bi se ovakve stvari sprečile, i da o ovakvim tragedijama ne bismo čitali u medijima - zaključuje Jurić.

Milica Barašin, na čiju smrt ga je podsetila smrt devojčice iz Ripnja, živela je sa majkom Svetlanom Simendić, bakom Stojankom i dekom koji je ubrzo posle Miličine sahrane preminuo od tuge za unukom.

Pretpostavlja se da je devojčica u trenutku ubistva nosila slušalice i slušala muziku, te nije mogla da čuje napadača koji joj se prišunjao.

- Žena koja se zadesila u blizini i koja je potom dala iskaz policiji videla je iz automobila muškarca sa kapuljačom. Držao je devojčicu za koju se pretpostavlja da je bila Milica. Žena je rekla da je, u svetlosti farova videla da devojčica najverovatnije plače, odnosno da joj idu suze. Prošla je kolima, ali je odlučila da se vrati, kada je muškarca sa kapuljačom videla kako trči. To je njen iskaz - rekla je ranije za Subotičke.rs Svetlana Simendić, majka ubijene Milice.

U izveštajima je navedeno i da je ubica bio desnoruk, te da je najverovatnije koristio mesarski nož koji nije pronađen.

- Digla sam ruke, jer više ne očekujem ništa. Ne znam ni ko vodi slučaj ubistva moje ćerke, ni da li je slučaj završio u fioci. Naučila sam da živim sa svojim gubitkom - rekla je majka pre dve godine.

Majka ubijene devojčice dodala je da danas živi mirno i povučeno, kao i pre Miličinog ubistva.

- Neposredno nakon ubistva čula sam nekoliko neverovatnih priča o čitavom događaju, ali do danas ne znam i ne mogu čak ni da naslutim šta je pozadina ubistva - dodala je.

Iako je zločin otkriven vrlo brzo, ubica je izmakao ruci pravde. Posle toliko vremena, devojčicina majka sumnja da će on ikada biti uhvaćen.

- Bojim se da nikada neću saznati ko je i zbog čega ubio moje dete. U policiju odavno ne idem, jer tamo nemaju šta da mi kažu. Poslednje što su mi rekli je da nedostaje motiv i da istraga kreće iz početka, ali to izgleda nije dalo rezultata. Mislim da je propust napravljen na startu i da će, kako vreme odmiče, biti sve teže da se pronađe - rekla je majka.

