'UBEĐEN SAM DA ĆEMO GA NAĆI, A DO TADA NEĆEMO STATI' Brat nestalog Miloša - Našli smo im stvari, ali smo bez konkretnih tragova

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Smederevu i Policijskog odeljenja za bezbednost na rekama, su iz Dunava, u naselju Jugovo, na ulazu u Smederevo, izvukli na obalu beživotno telo muškarca.

Po ovlašćenju višeg javnog tužioca u Smederevu, izvršena je obdukcija i identifikacija tela i utvrđeno je da se radi o Milanu Nikoliću iz Zemuna, jednom od trojice muškaraca za kojima se tragalo od 18. marta, kada su, usled prevrtanja čamca, upali u Dunav kod Ade Huje u Beogradu.

Potraga za još jednim nestalim je i dalje u toku, jer još uvek nije pronađeno telo Miloša Markovića. Njegov ranac je pronadjen istog dana kada su pronašli i telo Nenada Trivkovića u Pančevu.

Dušan Marković, brat jednog od trojice nestalih mladića, osvrnuo se na reakciju kada su pronašli Milošev ranac.

- Potragu smo nastavili, moramo naći i Miloša. Svako jutro se okupljamo i krećemo nizvodno od ušća Tamiša u Dunav. Sada je već jedan čamac u Smederevu i ceo dan će se vraćati do ovde. Odavde više čamaca šaljemo, svako ima svoj sektor kako se ne bi preklapali. Što se ranca tiče, on je pronađen, kao i sve ostale stvari, uzvodno od Tamiša. Sve su to bili tragovi, ali ne konkretni. Na žalost, ništa na osnovu tog, ali i ostalih rančeva koje smo pronašli, nismo mogli da zaključimo, osim toka reke - započeo je Marković, pa dodao:

- Dunav je u poslednjih nekoliko dana izbacio nekoliko tela. To nam govori da je reka promenila stanje na terenu. Zamolio bih ljude koji poseduju čamce, ukoliko se kreću rekom, da od Pančevačkog mosta pa do Smedereva putuju pokraj obale i da prijave nadležnim organima ukoliko nešto primete. Ubeđen sam da ćemo ga naći, a do tad nećemo stati.

Autor: