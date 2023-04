OBRT U SLUČAJU JEZIVE TUČE U MOKRINU! 'Došli su zbog mene, DA ME UBIJU - U vezi sam sa ženom uhapšenog, nudio 2.000 evra da me nameste!'

M.C. iz Mokrina, muškarac je koga su u noći između nedelje i ponedeljka tražili Darko Z. (27), Mirko J. (29) , Bojan L. (20) i Ivan G. (24), nasilnici koji su dvojicu muškaraca brutalno pretukli u tom mestu kod Kikinde.

Tokom kobne večeri izbila je tuča u lokalnoj kafani, a tom prilikom T.Z. (52) zadobio je višestruke teške telesne povrede zbog kojih je prebačen u Kliničko-bolnički centar Vojvodine, dok je njegov sin lakše povređen.

Na početku razgovora M.C. kaže da ga je kobne noći, sat vremena posle ponoći, probudila lupnjava na prozoru.

"U kafani nisam bio kada se to dešavalo, ali iz sna me je probudila lupnjava po prozoru i sirene na ulici. Dok sam se obukao i izašao, napolju nisam zatekao nikoga, ali sam video da su dve roletne slomljene i potpuno krvave, kao i prozori i zidovi. Ja sam odmah pozvao policiju, ali oni su već pobegli. Odmah sam znao ko je", započinje sagovornik.

On navodi da zna ko su uhapšeni mladići, ali otkriva i koji je motiv njihovog dolaska u Mokrin.

"Problem je u tome jer sam ja od septembra u vezi sa bivšom ženom uhapšenog D. Z. Nas dvoje smo kolege, zaljubili smo se i ona je ostavila njega. On je nju terao, maltene, na silu da živi sa njim, čak ga je ona i prijavljivala za nasilje u porodici. On je dolazio kod mene već nekoliko puta, pisao mi je da će slati neke ljude na mene. Prijavljivao sam policiji, međutim, oni mi kažu da se ništa konkretno nije desilo, pa zbog toga nema razloga da izađu na teren", kaže on i dodaje da od stresa i šoka, on i njegovi ukućani, nisu spavali dve noći.

Sagovornik navodi da se na početku nije plašio, ali kasnije, kada je video da je Darko psihopata, onda mu nije bilo sve jedno.

"Oni su nudili u kafani 2.000 evra da me neko namesti, da me namami da dođem u kafanu. Ljudi su mi rekli da su u kolima imali dva pištolja. On je došao sa namerom da mene ubije, jer ja ni ne izlazim po kafanama, pa zato je tražio da me neko dovede", kaže šokirano M.C.

Od ostalih uhapšenih sagovornik navodi da poznaje još jednog dečka lično, ali da je iznenađen njegovim učešćem u ovoj priči.

"Poznajem ga iz firme, radili smo zajedno, čak smo i mesec dana bili pod istim krovom u Hrvatskoj na terenu, zajedno jeli, zajedno spavali. Najmanje sam od njega očekivao ovako nešto", kaže on.

O tuči u kafani navodi da je čuo od meštana Mokrina, ali da mu je žao povređenog T.Z.

"Najviše mi je krivo zbog tog čoveka, nije mi žao ni kuće, ni roletne, pa ni kafane. Žao mi je čoveka jer je ni kriv ni dužan nastradao, u bolnici je i bore mu se za život. Čujem se svaki dan sa njegovim sinom i samo se nadam da će preživeti", zaključuje M.C.

Podsetimo, D. Z. (27), M. J. (29) , B. L. (20) i I. G. (24) sa područja Kikinde uhapšeni su zbog tuče koja se dogodila u ponedeljak u jednom kafiću u Mokrinu. Oni se sumnjiče da su izvršili krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje, kao i I. G. (24) iz istog grada, osumnjičenog za nasilničko ponašanje.

"D. Z., M. J. i B. L. sumnjiče se da su 10. aprila, u toku noći, u ugostiteljskom objektu u Mokrinu, nakon svađe, zadali više udaraca pedesetdvogodišnjem muškarcu usled čega je zadobio teške povrede, i dvadesetčetvorogodišnjaku koji je tom prilikom zadobio lake povrede", saopštila je policija.

Inače, uhapšeni muškarci su već poznati policijii.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.