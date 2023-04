STOJAN BEZ ŠANSE DA IKAD NAPUSTI ZATVOR? Ubici devojčice preti doživotna robija zbog stravičnog zločina u Ripnju

Stojanu Iliću (38) koji je u Ripnju, oteo i ubio devojčicu Nevenu P. (16), a zatim izbo njenu majku S. P., ujaka D. P. i baku M. P., preti doživotna robija bez prava na uslovni otpust - ukoliko bude osuđen ostaće u zatvoru do kraja života!

Ubica tinejdžerke u ponedeljak je došao do kuće devojčice i kolima odvezao Nevenu P. i njenog starijeg brata do prodavnice. Navodno, nakon što je brat ubijene tinejdžerke izašao iz vozila, Stojan se sa devojčicom zaputio u obližnju šumu.

Tamo ju je mučki ubio. Ipak, Stojan se nije zaustavio na tome, on je otišao do kuće devojčice i napao celu njenu porodicu! Izbo je njenog ujaka, koji ima lakše povrede i majku i baku, koje su teško povređene.

Stojanu preti doživotna robija bez prava na otpust

Stojan se tereti za najteža krivična dela - teško ubistvo deteta, kao i pokušaj ubistva. Ukoliko se dokaže da je kriv, Stojan će biti osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

Zahvaljujući izmenama Krivičnog Zakona, koje su usvojene 2019. godine, Stojan neće imati pravo na uslovni otpust.

Uslovni otpust sud može da dozvoli nakon dve trećine odslužene kazne - ali on više ne važi za one koji počine teško ubistvo deteta. To znači da će Stojan zbog gnusnog zločina koji je počinio ostatak života provesti u zatvoru.

Podsetimo, za izmene Krivičnog Zakona se borila fondacija "Tijana Jurić", o čemu je i "Blic" aktivno učestvovao i zalagao se za promene i uvođenje doživotne robije za one koji su učinili najteža krivična dela.

Sramna odbrana ubice

Kako mediji prenose, Stojan Ilić je priznao da je ubio devojčicu i izneo je detaljnu odbranu.

On je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu pokušao da se odbrani rečima da su ga "spopale crne misli jer mu se Nevena u kolima rugala i smejala".

Kako je rekao, i njena porodica mu se "podsmevala jer ima psihičkih problema od kojih se lečio".

Rekao je da mu je "jako žao zbog svega sto se dogodilo i da hoće da izvrši samoubistvo".

Žrtva išla sa njegovom ćerkom u školu

Kako su ispričale komšije, žrtva je išla u školu sa ćerkom ubice. One su se družile, a vršnjaci su zajedno sa školom skupljali novac da ubijena devojčica ide sa njima na ekskurziju.

- Plašim se krvne osvete. Kako nije pomislio da ta devojčica može ćerka da mu bude? Išle su zajedno u odeljenje, od predškolskog se druže. Ne znam šta mu je bilo u glavi da napravi tako svirep zločin - ispričala je ranije za medije Milica I, venčana supruga Stojana.

Ona je napomenula i da se sada plaši za život svoje ćerke.

- Kako je mogao da uradi ovo, njegovo dete sada može da ispašta. Ne plašim se za svoj život, već život svog deteta. Strepimo, plašimo se krvne osvete. Saosećam se sa porodicom ubijene devojčice, ali nas dve nismo ništa krive - kaže Milica.

Hteo da ubije i najmlađu devojčicu?!

Stojan je komšija sa porodicom žrtve koju je ubio. Nakon zločina je nastavio svoj krvavi pir i otišao u porodicu devojčice.

Ujak devojčice, kojeg je takođe napao Stojan, je ispričao agoniju kroz koju je prolazila njihova porodica.

Kako navodi ujak devojčice za medije, svi koji su se našli u kući u trenutku kada je Stojan uleteo sa nožem u kuću pobegli su kod rodbine u strahu da će se Stojan vratiti.

Mučni detalji ubistva devojčice iz Ripnja!

Kako navodi naš sagovornik, Stojan od besa ispred sebe ništa nije video, pa je tako hteo i najmlađu devojčicu da ubode nožem.

- Ušao je u kuću, prvo je šamarom udario moju majku, onda je nožem posekao kod slepočnice. Hteo je i najmlađu devojčicu da ubode, ali ona je uspela da pobegne - priča nam on.

Ujak devojčice navodi da je Stojan tada majku devojčice počeo da udara nožem.

- Nismo znali šta se dešava, deca su vrištala, majka i baba devojčice su molile da to ne radi - priča ujak koji je bio svedok kobnog događaja.

Na kraju, Stojan je napao i ujaka, a zatim istrčao iz kuće.

Tužna sudbina porodice devojčice

Porodica iz koje je ubijena devojčica je pre nekoliko godina dobila kuću, zahvaljujući humanitarnoj akciji u kojoj su građani skupljali novac.

Za ovu porodicu se tokom cele 2017. godine skupljao novac kako bi im se obnovila i proširila kuća. Nesretna devojčica je tu živela sa svoje četvoro braće i sestara, majkom, bakom i dekom. Mučili su se godinama dok im u pomoć nije pritekla humanitarna organizacija Srbi za Srbe koja je pokrenula veliku akciju.

Cele godine su oni skupljali sredstva uz pomoć kojih je porodici omogućeno da se 2018. usele u novi dom. Tada su dobri ljudi izgradili dve dodatne sobe, novo kupatilo, postavili novu krovnu konstrukciju, zamenili celu stolariju...

Ova porodica ima petoro dece, a u kući žive sa majkom, njenim bratom i njenim roditeljima.

Stojan verovao da mu je bačena crna magija?

Kako su ispričali meštani Ripnja koji poznaju Stojana, on je posećivao vračare i verovao je da mu je bačena crna magija.

- Imao je psihičke probleme, išao je po vračarama, to mi je on sam pričao. Rekla sam mu da se mane toga. Bio je dobar sa mojom porodicom, družila su se i njegova braća sa mojima - rekla je jedna komšinica novinarima.