VOZAČ HITNE POMOĆI POGINUO U POVRATKU SA VERIDBE! Smrt Miše iz Gospođinaca pod VELOM MISTERIJE, sestra očajna

Vozač Hitne pomoći Miša Milojković (26) iz Gospođinaca kod Žablja poginuo je u novembru 2021. kada je na njega kolima naleteo muškarac dok se on vraćao sa svoje veridbe!

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se 27. novembra pre dve godine kada se Milojković našao sam na kiši, na putu između Gospođinaca i Čuruga, tačnije nakon table na kojoj piše Čurug, gde je prethodno bio na proslavi svoje veridbe.

Automobil marke "škoda fabija" kojom je mladić silovito udaren naneo mu je teške telesne povrede od kojih je sutradan preminuo u novosadskom Kliničkom centru.

Zauvek otišao

Bol i patnja od tog trenutka ne prestaje za njim, a njegova sestra Dragana Vujić otvorila je dušu za Kurir i ispričala potresnu priču od koje se njena porodica, kako tvrdi, nikada neće oporaviti.

- Moj Miša je zauvek otišao i ništa ga ne može vratiti, ali ta kobna noć i dalje je naša otvorena rana i duboka misterija! Te večeri cela porodica išla je u Čurug na rođendan Mišine devojke, koju je tada iznenadio, i zaprosio je uz trubače. Na proslavi je bilo sve u redu, a mi smo ranije otišli kući sa slavlja zbog dece, dok je on ostao sa društvom i verenicom, koja je kasnije trebala da ga doveze kući - kaže Dragana i dodaje da je tu noć nikada neće moći da zaboravi.

- Previše sreće i tuge u jednom danu. Spavala sam i u dva sata iza ponoći zvoni mi telefon i otac Mišine verenice mi saopštova da su mog brata udarila kola. Zanemela sam, onako u šoku i pitam ga: "Kako je? Da li je živ, samo mi reci da je živ" i on mi odgovara potvrdno i kaže mi da ga je Hitna pomoć odvezla za Novi Sad - priča sagovornica.

Ona kaže da po dolasku u bolnicu sluti loše vesti, jer sreće iste one Mišine kolege koje su pre devet godina odvezli njenog oca nakon što mu je pozlilo, a zatim je preminuo.

- Onako u ludilu im kažem: "Sve što vi odvezete, više mi ne vratite! Ne radite mi to i ovaj put." Tada od porodice Mišine verenice dobijam jednu verziju, koja će se kasnije ispostaviti kao lažna - kaže potresnim glasom sestra poginulog.

- Mišina verenica tada mi je ispričala da su se njih dvoje posvađali i da ga je vozila kući, ali da je Miša tražio da izađe kako bi kupio pivo kod pumpe na izlazu iz Čuruga, na nekih 100 metara od mesta gde je nastradao. I onda je, navodno, krenuo sam peške i došlo je do nesreće.

Dragana objašnjava da su ove tvrdnje demantovane nakon saslušanja svedoka tokom istrage, koji su tvrdili da je Miša u beloj košulji i raskopčanoj jakni prešao peške celu rutu - od vereničine kuće do mesta nesreće.

Silovit udarac

- Nesreća se dogodila tako što je Mišina verenica stala kolima sa sva četri upaljena migavca na kolovoz, a vozač koji je udario Mišu hteo je da je zaobiđe, ali je u tom trenutku naleteo na njega, koji se kretao levom stranom kolovoza uz ivicu puta, kako je i propisano - kaže sestra i dodaje da ga je vozač tada silovito udario.

Od zadobijenih povreda vozač Hitne pomoći preminuo je nakon 15 sati od teške nesreće, samo mesec dana pre svog 27. rođendana.

Unutrašnje krvarenje, slomnjena rebra, pukla mu je slezina...

Sestra pokojnpog vozača Hitne pomoći, koji je taj posao radio od oktobra 2018, kaže da je on imao brojne povrede nakon udesa. - Imao je povredu svih unutrašnjih organa, moždano krvarenje, povrede jetre, tankog creva, slezina mu je pukla, povrede karlice i nekoliko slomljenih rebara koji su nagnječili grudni koš - kaže Dragana i dodaje da je on samostalno disao kada ga je Hitna, koju je pozvao vozač "škode fabije", preuzela, kao i da je imao samo modricu i rasekotinu na glavi. - Još jedna laž od strane Mišine verenice bila je ta da je njen brat njemu davao veštačko disanje kada je došao na mesto nesreće - tvrdi sestra i dodaje da je verenica ispričala da je Miša sedeo na suvozačevom mestu u njenim kolima, kada ga je dovezla na pumpu. - Na pumpu je došla kolima i to sa svojom sestrom, dok je moj brat išao peške. Ušao je na pumpu i kupio pivo, a potom bez pogleda i razgovora, sam nastavio peške ka kući. Šta se dogodilo i zašto je on bio sam te večeri niko ne zna - dodala je.