'MOJA DECA SU SAD U RAJU': Oglasio se otac mališana stradalih u požaru u Novom Pazaru, ŽIV GOREO DA BI IH SPASAO

Abdul iz Novog Pazara, koji je u stravičnom požaru od 5. marta izgubio četvoro dece, izašao je sa intenzivne nege u bolnici i polako se oporavlja nakon niza operacija transplantacije kože.

Brat povređenog Abdula tvrdi da je on sada stabilno i imao je nekoliko operacija i donora kože, prenosi Blic.

- Dobro je, imao je još dve uspešne operacije, hvala Bogu. Više nije na intenzivnoj nezi, sada je u običnoj bolničkoj sobi. Najvažnije je da je on dobro, hvala Bogu. Prošli petak je saznao da je izgubio decu, sve do tada nije znao, jer nije bio svestan. Izgleda mirno i smireno, trudi se da prihvati to, zna da je učinio sve da ih spasi - rekao je Eslam, brat povređenog Abdula.

Kako je ispričao, trebalo bi da uskoro izađe iz bolnice, a zajedno sa suprugom traži apartman u kojem će živeti i nadaju se novom početku.

Oglasio se i otac mališana

- Hvala svima koji su pitali i brinuli za mene. Mnogo se bolje osećam. Hvala svima koji su mi donirali kožu. Moja deca su sada na nekom boljem mestu, u raju i molim se za njih - rekao je Abdul na društvenim mrežama.

On zahvaljuje Bogu jer se oporavio i priča kroz kakav je bolan proces prošao i nada se da niko ne mora da prolazi kroz to.

Takođe, istakao je i zamolio sve da se mole da njegova žena Amra bude bolje, jer je u lošem mentalnom stanju, još je u šoku nakon potresne tragedije koju je preživela.

Podsetimo, požar se dogodio 5. marta u jutarnjim časovima u stambenoj zgradi u Novom Pazaru.

Majka dece saznala da je trudna

U stravičnom požaru nastradalo je četvoro dece stare od šest meseci do pet godina, a otac Abdul, egipatski državljanin, je bio teško povređen. Majka dece Amra je bila lakše povređena, a naknadno se saznalo da je trudna.

Otac četvoro mališana živ je goreo dok je pokušavao da spasi svoju decu, tvrde očevici ovog strašnog događaja. Nesrećni čovek je preko terase pokušao da uđe u sobu gde su mu bila deca, ali nije uspeo da otvori vrata.

Kako nam je ispričala porodica ranije, bračni par se upoznao preko interneta, a ubrzo su se i zaljubili.

- Živeli su u Kairu blizu naše porodice, onda su se nakon par meseci vratili u Srbiju kako bi Amra završila studije medicine. Dobila je prvo dete dečaka Zaina, zatim su ponovo došli u Kairo, a dečak je odrastao sa nama sve dok nisu morali da se vrate u Srbiju. Stalno su bili na relaciji Egipat-Srbija, posećivali su nas kad god su mogli, ali su se vraćali u Srbiju zbog Amrinih studija medicine - ispričao je ranije stric stradale dece.