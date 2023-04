Uhapšen mladić iz Zrenjanina: Nakon rasprave ispred ugostiteljskog objekta nasrnuo na 2 muškarca

Policija u Zrenjaninu je, po nalogu osnovnog javnog tužioca u tom gradu, uhapsila M. P. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje, saopštio je danas MUP Srbije.

On se sumnjiči da je 8. aprila ove godine oko 2 i 30 sati ispred jednog ugostiteljskog objekta u Zrenjaninu, nakon kraće verbalne rasprave, fizički napao tridesetjednogodišnjeg i tridesetdvogodišnjeg muškarca i naneo im lake telesne povrede.

Kako je navedeno u saopštenju, M. P. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, a nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana.