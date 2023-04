KO JE ODBEGLI DŽONI S VRAČARA KOME SU POHAPSILI 'PAJTOSE'?! Važi za saradnika kavčana specijalizovanog za komplikovana ubistva!

Članovi grupe Nikole Vušovića, poznatijeg kao Džoni s Vračara, uhapšeni su juče u velikoj akciji MUP i BIA, a tom prilikom zaplenjeni su luksuzni automobili, droga i oružje. Već mesecima srpska policija hapsi pripadnike kriminalne grupe "vračarci", a njihov vođa Vušović godinama uspešno izbegava hapšenje. Vušović iza sebe ima poduži krivični dosije, a slovi za saradnika kavačkog klana.

Većina pripadnika njegove kriminalne grupe pala je pre nekoliko meseci u velikoj akciji policije. Oni su, između ostalih, osumnjičeni i za nekoliko ubistava, kao i pokušaja. O Vušoviću mediji pišu godinama unazad, ali zasad nije poznato gde se on nalazi. Mediji su pisali i da je on „specijalizovan“ za komplikovana ubistva, a srpski istražni organi potraživali su ga zbog „dovršenja krivičnog postupka zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija“. Ipak, on je na kraju oslobođen.

Vušović je u martu 2021. godine hapšen u Dominikanskoj Republici, ali umesto da bude izručen Srbiji koja traga za njim, pušten je iz ekstradicionog pritvora. Interesantno je da se Vušović tada dovodio u vezu s atentatom na predsednika Haitija Žovanela Moiza u noći između 6. i 7. jula, međutim, ti navodi nikada nisu potvrđeni. Moiza je ubila grupa neidentifikovanih komandosa nakon što su upali u njegovu rezidenciju oko 1 sat posle ponoći. Vušević je u javnosti poznat još pod nadimcima Ludi Džoni i Ćopavi Džoni.

Vušović se prvi put u žiži javnosti našao 2010. godine, kada je uhapšen zajedno sa ubijenim vođom navijača Partizana Aleksandrom Stankovićem, zvanim Sale Mutavi. Oni su se tada sumnjičili za preprodaju droge, kao i za oružje i eksploziv, a takođe se već tada sumnjalo da su učestvovali i u pokušajima ubistava.

U više navrata se dovodio u vezu s drogom, a povezivali su ga i sa ubistvima. Interesantno je i da je klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića od policajca Aleksandra Purkovića tražio informacije o Vušoviću.

„Proverio je Vrač, da je za njim Treće odeljenje raspisalo potragu, kao i da ima Interpolovu poternicu za ubistvo, da ga imaju za Popa i za još nekog u Španiji“, i da je „raspisana potraga u februaru 2019, a Pop je ubijen decembra 2018“, navodi se u porukama između Purkovića i Miljkovića, a koje se nalaze u optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal.

Podsetimo, Vušovićevo ime se ponovo našlo u fokusu javnosti nakon što su u nedavnoj akciji MUP i BIA uhapšeni pripadnici njegove grupe. Njima su lisice stavljene u Kraljevu.

Autor: