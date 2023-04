Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/MONTENEGRO POLICE VIA AP, FOTO/STRANA.UA | |

Među šestoro osumnjičenih i jedna žena koja se sumnjiči da je član kriminalne grupe koja se sumnjiči za pokušaj ubistva i dva krivična dela izazivanja opasnosti

U velikoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa BIA i Tužilaštvom za organizovani kriminal uhapšeno je šestoro osumnjičenih koji se navodno dovode u vezu sa kavačkim i vračarskim klanom. Prema nezvaničnim informacijama, Predrag P. (27), Danilo T. (29), Dejan R. (27), Bogdan D. (29), Ognjen D. kao i jedina uhapšena žena, Aleksandra Č. (29), sumnjiče se da su za odbegle vođe Radoja Zvicera i Nikolu Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, angažovali plaćene ubice! Aleksandri Č. se na teret stavlja da je bila član organizovane kriminalne grupe. kao i da je učestvovala u pokušaju teškog ubistva i dva krivična dela izazivanja opasnosti.

Načelnik službe za suzbijanje kriminala Nemanja Đuran izjavio je juče da je akcija hapšenja sprovedena u najvećoj tajnosti, kao i da je samo mali broj ljudi znao za pripremu hapšenja. - Lica koja su naslonjena na ove dve organizovane kriminalne grupe su privedena, kod njih je pronađena veća količina oružja, droge, municije. Oduzeto je tom prilikom i preko 30 luksuznih vozila, preko 30 luksuznih satova za koje verujem da ćemo utvrditi da potiču iz nekih krivičnih dela - objašnjava Đuran. Analizom ubistava koja su se dogodila u prethodnom periodu, kako navodi, došlo se do podataka da je najviše počinilaca iz Kraljeva ali i do zastrašujućeg podatka o starosti uhapšenih, jer je reč o mladima koji postaju plaćene ubice. - To su ljudi koji se vrbuju od strane visokorangiranih članova organizovanih kriminalnih grupa da izvrše ta najteža krivična dela za neka vrlo mala novčana sredstva ili ih zaduže za drogu, kockarski dug i onda su oni primorani da li da pruže logistiku ili da budu direktni izvršioci tih krivičnih dela - navodi Đuran.

U akcijama Žiča i Paralela, kako je Kurir pisao, zaplenjeni su luksuzni satovi, skupoceni automobili, zlato i zlatne poluge, velika količina novca ali i 12 pištolja, automatska puška, šest ručnih bombi, velika količina municije, GPS uređaj za praćenje kao i pancir prsluci.

- U akciji koja je u najvećoj tajnosti sprovedena na teritorijama Beograda i Kraljeva, koji je postao leglo plaćenih ubica koje je angažovao kavački klan, kako se sumnja, uhapšeni su osumnjičeni saradnici ovog klana i njegovog vođe koji je u bekstvu. Sumnja se da su po njegovom nalogu angažovali plaćene ubice i to uglavnom sa teritorije Kraljeva - kaže sagovornik Kurira.

On ne isključuje mogućnost da su se osumnjičeni pripremali za novu likvidaciju i podseća da su u poslednje dve godine čak u tri zločina koji su povezani sa kavčanima, vračarcima i klanom Veljka Belivuka angažovani amateri sa područja Kraljeva.

Uloga uhapšenih Danilo T. - blizak kriminalnoj grupi "vračarci" koju je predvodio odbegli Nikola Vušović a koja je uhapšena u novembru prošle godine. Osuđivan je u Crnoj Gori i Nemačkoj zbog narkotika Ognjen D. - bio veza između kavčana i vračaraca i vrbovao ubice za kavački klan Dejan R. - navijač, sa preko 30 krivičnih prijava, odležao kaznu za pokušaj ubistva, oslobođen za ubistvo, tragalo se za njim zbog prinude Aleksandra Č. - jedina žena u klanu, sumnjiči se za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti

- Poslednje u nizu je ubistvo Ranka Radoševića, zvanog Ranko Eskobar, koji je likvidiran 9. marta u kafiću na pumpi u Rušnju, a kao učesnik zločina označen je i Luka V. (26), iz Kraljeva koji je brzo i uhapšen - podseća sagovornik Kurira.

Stefan M. (23), koji se sumnjiči da je učestvovao u ubistvu Luke Žižića krajem aprila prošle godine u kafiću "Ritual" na Novom Beogradu, takođe je iz Kraljeva. Njemu je policija lisice na ruke stavila upravo u rodnom gradu, a osim za likvidaciju Žižića, sumnjiči se i za ubistvo Nikole Zečevića Zeke 2021. u Kragujevcu.

- I Lazar Ilić, koji se sumnjiči da je u oktobru 2020. ubio Aleksandra Šarca u tržnom centru Ušće, a kog je prema izjavama svedoka saradnika jurio da ubije klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, rodom je iz Kraljeva. On je uhapšen 2021. u Budvi, zbog sumnje da je pripremao likvidaciju Marka Ljubiše Kana - podseća sagovornik Kurira.

Dejanu R. (27) koji je uhapšen u velikoj akciji sudilo se za ubistvo navijača FK Rad sa Banjice Ognjena Žanića. Prema saznanjima Kurira, Dejan R. je navijač Partizana sa oko 30 krivičnih dela u dosijeu, a za njim je sada bila raspisana potraga zbog krivičnog dela prinuda. Naime, Žanić je hladnokrvno ubijen u maju 2018. godine dok je sedeo u parku na Čukarici. Nakon nekoliko dana policija je privela Dejana R. i Aleksu Vasiljevića, koji je kasnije pronađen mrtav u svom stanu, zbog sumnje da su učestvovali u ovom ubistvu. Inače, Vasiljević je bio označen kao član vračarske kriminalne grupe, ali je već bio mrtav kada je grupa uhapšena. Ipak, Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Dejana R. i Aleksu Vasiljevića od optužbi za ubistvo Ognjena Žanića. - Dejan poznat pravosudnim organima i zbog jednog pokušaja ubistva zbog čega je odležao četiri godine - kaže izvor Kurira.

On dodaje da je Ilić uhapšen u Budvi, praktično u isto vreme kada su Belivuk i Miljković boravili u susednoj državi kao gosti Radoja Zvicera. Po povratku u Srbiju su uhapšeni i od tada su u pritvoru.

- Iako mladići iz Kraljeva koji su do sada hapšeni zbog ovih likvidacija, za sada istragama nisu povezani, sumnja se da su bili angažovani od strane ispostava kavačkog klana. I imena Žižića, kao i Ranka Radoševića i Aleksandra Šarca pominju se u spisima predmeta protiv Belivukovog klana, koji je takođe bio ispostava kavčana i Zvicera u Srbiji - dodaje sagovornik Kurira i naglašava da nema sumnje da su oni zločine počinili za novac.

