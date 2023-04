Više od 600 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Evropolom, kao i Tužilaštvom za organizovani kriminal u današnjoj opsežnoj regionalnoj akciji uhapsili su više od 70 osoba, među kojima i članove dve organizovane kriminalne grupe!

Policajci su izvršili pretres na 80 lokacija i zaplenili veću sumu novca, više desetina luksuznih automobila, veću količinu oružja i municije, više kilograma narkotika i zlata.

Osumnjičeni se terete da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet eksplozivnih materija , teška krađa, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i teško ubistvo u pokušaju.

Bivši obaveštajac Boža Spasić kaže da su ubice iz Kraljeva šetale Beogradom, ali su brzo pali, zahvaljujući akciji policije koja je bila i više nego uspešna.

- Govori se o prisustvu 600 ljudi. Operacije koje se vrše na taj način, masovne, ovo istorija ne pamti... Ovo je jedna od najsloženijih operacija, i do poslednjeg momenta, niko ništa nije znao. Ranije su se operacije otvarale, pa policija uleti u prazne stanove, međutim, to sada nije bio slučaj. Nekima se direktno kaže, neki nemaju predstavu o čemu će se raditi... Ovde je mogućnost curenja podataka bila nula. Ono što je interesantno je da su ovde bili operativci iz Kraljeva, Čačka, Negotina... Niko nije nigde mogao da pobegne. Ove stvari su pronađene, a sve je to dokaz koliko je pala značajna grupa - priča Spasić.

Kako je dodao, sve što se desilo, zasigurno ima veze za hapšenjem u Crnoj Gori.

- Gašić je doveo nov operativni sastav, zahvaljujući Vučiću. Svi se pitaju, otkud Kraljevo... Imamo grupu Belivuka, i grupe Vračaraca... Oni su pali, si sigurno su odavali informacije. Videli su da Beograd nije sigurna kuća, pa su se prebacili u druge gradove, kao što je Kraljevo. Ovakve operacije su dokaz da je SRbija lokomotiva u borbi protiv organizovanog kriminala i ubica - priča on.

Novinar TV Pink Mladen Mijatović istakao je da su kriminalci morali da se izmeste iz Beograda, a onda je sticajem oklnosti Kraljevo došlo na red.

- Došlo se do evidentng zaključka da su likvidacije u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj počinjene od strane nekoga iz Kraljeva. Došlo se do saznanja, dokaza, i zahvaljujući saradnje ustanova, i sa Europolom, dovelo je do spektakučarne akcije gde je uhapšeno više od 70 ljudi. Pritvor do 30 dana, za sada je određen za pet osoba - priča on.

Svi osumnjičeni su saslušani, njima se na teret stavljaju brojna krivična dela, rekao je Mijatović.

- I dve poternice su dodatno raspisane. Zvicer, koji ima međunarodnu, a ovo je nova, dopunjena, gde se tereti za nova krivična dela - objašnjava Mijatović.

