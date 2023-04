EPILOG DRAME U NOVOM SADU: Momir koji je pretio da će se razneti bombom saslušan pa poslat na psihijatriju - EVO ŠTA SU KOMŠIJE OTKRILE!

Drama u novosadskom naselju Veternik gde se Momir R. (59) zabarikadirao u montažnom objektu na svom placu u Ulici Katice Rajčić i pretio da će se razneti bombom završena je nakon skoro 14 sati kada je pregovarački tim novosadske policije uspeo da ga nagovori da se preda.

Kako je za "Blic" potvrđeno u novosadskoj policiji, Momir je nakon neprospavane noći odlučio da se dobrovoljno preda i priveden je na saslušanje u policijsku stanicu odakle će biti odveden na procenu psihičkog stanja u Kliniku za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine.

Na placu gde se zabarikadirao u montažnom objektu u kome se nalaze garaža i radionica uviđaj je i dalje u toku a na licu mesta je i tim forenzičara novosadske policije kako bi utvrdili da li je Momir pored bombe koju je odmah predao policajcima imao još oružja.

Momirove komšije odahnule su nakon neprospavane noći jer su bili u strahu da će zaista nauditi sebi a možda i drugima u neposrednoj blizini objekta u kojem je bio zato što nisu znali kakvu eksplozivnu napravu ima i koje snage.

Ulica je bila zatvorena i tokom cele noći dežuralo je nekoliko ekipa policije, kao i Hitna pomoć i vatrogasci, sve dok se Momir danas oko 10 časova nije predao.

U Momirovom komšiluku kruže oprečne priče o razlogu zbog kojeg se on odlučio na taj potez. Jedne komšije kažu da su u pitanju neraščišćeni imovinski odnosi u porodici dok drugi kažu da je u pitanju dug zbog kocke.

- Momir je dobar čovek, ima troje dece i uvek je bio tu da pomogne komšijama. Pre je držao otpad i prodavnicu ali je nakon razvoda koliko znam to sve prodao i otišao za Nemačku. Čuli smo da se nedavno vratio ali nismo znali da je u nekim problemima. Samo on zna šta ga je moglo naterati da to uradi - priča za "Blic" jedna komšinica koja kaže da je čula da su u porodici imali neke nesuglasice oko prodatog placa ali da sumnja da je to razlog za ovakav Momirov potez.

Druge komšije pak tvrde da je Momir sam sebi napravio problem pre odlaska u Nemačku te da se zbog preke naravi i kocke navodno i razveo a da su iza njega ostali dugovi "koji su sada stigli na naplatu".

- On se vratio iz Nemačke pre izvesnog vremena i sada kada je pretio samoubistvom čuli smo da je navodno dužan neke pare nekome sa kim se nije šaliti. Navodno su neki zelenaši u pitanju, pa smo čuli da je primao i neke pretnje te da se zbog toga odlučio na ovaj očajnički korak. No, ko bi to sem njega mogao znati. Najbitnije nam je da je on dobro i da se sve završilo mirnim putem. U biti je to dobra porodica - priča jedna komšinica.

Podsetimo, Momirova sestra prijavila je juče oko 19 časova policiji da joj se brat zabarikadirao na placu i da preti da će se razneti bombom a danas nije bila raspoložena da razgovara sa novinarima o mogućim razlozima za takav potez njenog brata.

