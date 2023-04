Evo čije ubistvo je naručio Zvicer od uhapšenih u akcijama Župa i Presretač SPREMALI OSVETU 'CINKAROŠU'

Kriminalna grupa koja je u utorak uhapšena u velikim policijskim akcijama Župa i Presretač planirala je likvidaciju Strahinje Savića piše Kurir. Savić je, inače, rodom iz Kraljeva i za kriminalnu grupu koja je planirala njegovo ubistvo bio je angažovan da u januaru 2021. u Budvi učestvuje u ubistvu prijatelja Luke Bojovića, Marka Ljubiše Kana.

Viši sud u Beogradu, raspisao je poternicu za Radojem Zvicerom, zbog sumnje da je bio pripadnik ove kriminalne grupe.

- Sumnja se da je vođa kavačkog klana likvidaciju svog čoveka naručio jer je upravo on "zabrljao" u Budvi, u vreme kada su u Crnoj Gori boravili i Veljko Belivuk i Marko Miljković, a potom posle hapšenja dao istražiteljima informacije o kriminalnoj grupi. Prosto rečeno, bio je označen kao cinkaroš - otkriva izvor Kurira.

Savić je, podsetimo, uhapšen u januaru 2021. u Budvi zajedno sa Lazarom Ilićem. Lisice su im tada stavljene zbog sumnje da su u Crnoj Gori planirali likvidaciju Marka Ljubiše Kana, bliskog škaljarskom klanu. Ilić je, inače, osumnjičen i da je u Beogradu, u Tržnom centru Ušće ubio Aleksandra Šarca.

- Ilić i Savić su uhapšeni u akciji crnogorske policije u isto vreme kada je policija susedne države navodno otkrila da se sprema atentat na Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su u to vreme boravili u Kotoru, kao gosti Radoja Zvicera. Ilić i Savić kako se sumnja, to krivično delo trebalo je da izvrše po nalogu kavčana, odnosno, vračarskog klana koji je bio ogranak kavčana. Vračarci su, podsetimo, uhapšeni u novembru prošle godine ali je njihov vođa Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara tada izbegao hapšenje i za njim je raspisana poternica - podseća sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, sumnja se da je kriminalna grupa koja je uhapšena u novembru, posumnjala da su otkriveni zahvaljući kriptovanom telefonu Strahinje Savića, koji je navodno crnogorskoj policiji dao šifru skaja čim je uhapšen.

- Savić, koji je označen kao pripadnik vračarske grupe, je navodno posle hapšenja u Crnoj Gori dao informaciju i šifre svog kriptovanog telefona. Sumnja se da je zbog toga i sam postao meta klana za koji je radio - dodaje sagovornik Kurira. Inače, Strahinja Savić je prema pisanju crnogorskih medija u prvoj izjavi u tužilaštvu, koju je kasnije negirao pred sudom detaljno opisao koju je ulogu imao u zločinu.

- Moj zadatak je bio da odem u Budvu i iznajmim tri stana. Kasnije mi je Ilić rekao da moram da pratim lice koje se zove Marko Ljubiša Kan i da izveštavam o tome na grupu, preko kriptovanog telefona. Ključeve od stanova sam ostavio ispod otirača. Kada sam došao u Crnu Goru da pratim Kana, napravili su mi lažna dokumenta na ime Marin Milan. Na kriptu su mi saopštili da moram da pratim lice koje je poznato kao Marko Ljubiša Kan, da on treba da bude likvidiran. Kada se jedan dan pojavio džip marke "mercedes" kod restorana, izašao je mladi momak. Poslao sam na grupu da mislim da smo otkriveni. On mi je prišao i pitao me 'koga ti nameštaš". Tada sam se udaljio - ispričao je u prvom iskazu od 23. januara 2021., koji je istog dana kada ga je Kanov kum otkrio i uhapšen.

Navodno, tada je na saslušanju rekao i da mu je Lazar Ilić dao kriptovani telefon i rekao mu da će za njega "morati nešto da odradi kada za to dođe vreme", kao i da je pristao na to jer mu je dugovao 10.000 evra na kamatu. Rekao je i da je na skaju bio "Voja Tankosić". - Ilić me je ubacio u grupu na skaju, u kojoj su bili i Nikola Vušović, Pirana, zatim Ilić Ahiles - rekao je tada prema pisanju crnogorskih medija. Međutim, pred sudom je izjavio da je prošao torturu u policiji i da je zbog toga lažno priznao i optužio i druge pripadnike grupe.