Paraglajderista Miroslav Janićijević, koji je nastradao juče kod Niške Banje prilikom poletanja sa brda Koritnjak, bio je jedan od najboljih i najiskusnijih padobranaca i paraglajderista u Srbiji, prenosi "Blic".

Janićijević je bio penzionisani pripadnik 63. padobranske brigade - padobranstvom se bavio 35 godina, paraglajdingom tri decenije a pojedine rekorde koje je on postavio jezdeći "plavim visinama" do sada još niko nije uspeo da obori.

On je bio dva puta prvak države u preciznom sletanju i osvajač više od 30 trofeja u svim padobranskim disciplinama ali njegov "epski" let paraglajderom od Niške Banje preko Grdeličke klisure pa sve do granice sa Severnom Makedonijom, koji do sad niko nije uspeo da ponovi, ostaće zauvek zapisan u istoriji ovog sporta.

- Kada sam drugim pilotima rekao da idem za Preševo počeli su da se šale. Ali, imao sam dobar plan i povoljne vremenske uslove i uspeo sam da napravim taj epski let koji još uvek niko nije ponovio. Išao sam preko Leskovca, Vlasotinca, Grdeličke klisure koja je veoma dugačka, Vranja. Do Leskovca nisam postigao neku naročitu visinu, išao sam na 1.500 metara. Kod Vlasotinca je bilo izazovno, izgubio sam visinu na samo 80 metara iznad zemlje, što je visina za sletanje paraglajderom. Ali pronašao sam vazdušni stub, podigao se, nastavio, postigao sam visinu od 2.475 metara i već sam bio u Grdeličkoj klisuri. Vetar me je nosio prema Surdulici, morao sam da skrećem prema Vladičinom Hanu, našao sam visinu od 1.700 metara i video sam Vranje. Otada je put ka granici bio lagan - ispričao je Janićijević u intervjuu za niške "Narodne novine", 3. aprila ove godine, 18 dana pre tragične smrti.

Paraglajderista poginuo na Kopaoniku

U poslednjoj ispovesti za medije, on se setio svih detalja ovog podviga tokom kojeg je za pet sati leta prešao čak 140 kilometara! Pratile su ga povoljne vremenske prilike pa je imao dobar vetar kada je stigao do Preševa: penjanje paraglajdera od jednog i po metra u sekundi i brzina od 70 kilometara na čas značili su da je mogao da leti najmanje do Skoplja, da nije bilo državne granice.

- Mogao sam do Skoplja, ali nisam imao pasoš - govorio je Janićijević u šali tada.

Ljubav prema padobranstvu on je pokazao prvi put još kao srednjoškolac, kada je 1988. godine izveo prvi skok na sportskom aerodromu Davidovac kod Paraćina. Vojni rok služio je u legendarnoj 63. padobranskoj brigadi Vojske Srbije čiji je kasnije postao i profesionalni pripadnik.

Bio je prvak države u skoro svim padobranskim disciplinama, bilo da se radi o pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji osvojio je više od 30 priznanja. Dobitnik je bio i priznanja u Vojsci Srbije kao uspešan sportista. Ministarstvo odbrane, na Dan vojske, objavilo je 2019. godine da je zastavnik I klase Miroljub Janićijević proglašen dobitnikom nagrade za najboljeg sportistu u protekloj godini.

Svoje ogromno padobransko i letačko iskustvo pretočio je i u posao trenera paraglajding reprezentacije Srbije. Tako je sa Janićijevićem na čelu, reprezentacija Srbije, pre nekoliko godina, na Evropskom prvenstvu u Niškoj Banji osvojila tri medalje u preciznom sletanju – zlato u ekipnoj i ženskoj konkurenciji i bronzu u muškoj.

"Sigurno nije njegova greška"

Nesreća se desila oko 14.10 časova na poletnoj stazi na brdu Koritnjak iznad Niške Banje, koja je omiljeno mesto za paraglajderiste a do sada je na tom mestu održano i više takmičenja u preciznom sletanju i preletu. Jedan deo Janićijevićevog paraglajdera se ispumpao nakon poletanja, nakon čega je došlo do pada. Šta se tačno dogodilo prilikom pada njegovog paraglajdera, zvanično još nije saopšteno i biće utvrđeno istragom. Niška policija je obavestila Više javno tužilaštvo i izvršila uviđaj na licu mesta. Oni koji su poznavali Janićijevića, kome je nadimak bio Ceki, sigurni su da u tragediji nije bilo nikakve njegove greške.

- Ono što je sigurno, jeste to da pad nije posledica njegove greške ili pogrešnog poteza. Ceki je znao sve o padobranstvu i paraglajdingu, bio je i instruktor paraglajdinga, jedan od najiskusnijih ljudi na ovim prostorima. Moguće da je prilikom poletanja, naišlo neko ćudljivo vazdušno strujanje koje mu je ispumpalo vazduh iz paraglajdera, usled čega je došlo do pada sa velike visine. Nadamo se da će istraga utvrditi razlog pada - kaže jedan od njegovih poznanika.

"Za njega je živeti značilo leteti"

Janićijevića su svi u Nišu znali kao izuzetno dobro čoveka i pravog sportistu. Vest o njegovoj tragičnoj smrti rastužila je sve koji su ga poznavali. Nišlije se od juče opraštaju od Miroljuba na društvenim mrežama.

- Voleo je letenje više od svega. Za njega je živeti bilo leteti. Bio je jako dobar i kvalitetan i kao sportista i kao čovek. Mnogima je bio prvi instruktor i padobranstva i paraglajdinga. Tužno je što je otišao prerano, svima će ostati u lepom sećanju - kaže jedan od poznanika.

Autor: