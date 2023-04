BIVŠI ROBIJAŠ ISKASAPIO ŽENU U KUĆI NJENOG POSLODAVCA, PA KLEKNUO PORED NJE! Detalji zločina kod Leskovca lede krv u žilama

Saša I. (46) iz Leskovca uhapšen zbog sumnje da je ubio partnerku Gordanu D. (56) dok su bili u poseti komšiji za kog je Gordana radila.

Bivši robijaš Saša I. (46) iz Leskovca uhapšen je u petak zbog sumnje da je nakon svađe, nožem nasmrt izbo dugogodišnju partnerku Gordanu D. (56) u kući njenog poslodavca, a zatim pozvao policiji i priznao zločin.

Ubistvo se dogodilo prekjuče oko 21 sat u kući njihovog komšije, kod kod je žrtva radila.

Ostali sami

- Porodica vlasnika kuće u kojoj s dogodio zločin angažovala je Gordanu kako bi brinula o njemu jer je teško bolestan. Ona mu je čistila, kuvala, dok je osumnjičeni povremeno dolazio i radio neke kućne poslove na nagovor emotivne partnerke. Kobne večeri njih dvoje su bili u kući Gordaninog poslodavca, ali je nakon večere došlo do svađe - kaže Kurirov izvor i dodaje da se sumnja da su se tokom celog dana svađali.

- Iz za sada nepoznatog razloga došlo je prvo do verbalnog sukoba, koju je ubrzo eksalirao. Vlasnik kuće tada je navodno, izašao iz prostorije u kojoj su bili, a Saša je nasrnuo na Gordanu. Gurao se sa žrtvom, udario je nekoliko puta po glavi, a zatim je dograbio kuhinjski nož i počeo da je ubada po celom telu.

Žrtva je ubrzo završila na podu, a meštani ovog kraja Leskovca za Kurir kažu da je scena koju su zatekli policajcibila potresna.

Zašto si to uradio?

- Naša Gordana je zverski ubijena! Čuli smo da je toliko bilo krvi da su morali da ribaju pod više od tri sata. Ubio je, a ona ga je preklinjala da se zaustavi, ali on kao da je nije čuo samo je nastavio sa napadom - kaže oni i dodaju:

- Ležala je u lokvi krvi, a on je pao pored nje, jer je bio krvavih kolena. Vlasnik kuće se vratio i zatekao stravičnu scenu. Pitao je Sašu: "Zašto si to uradio?" i to nekoliko puta, ali mu ubica nije ništa rekao, samo je nemo klečao pored Gordane.

Naši sagovornici kažu da je osumnjičeni zatim uzeo telefon i pozvao policiju. - Dograbio je telefon i pozvao MUP gde im je kratko rekao da je ubio Gordanu, a zatim je ostao da ih sačeka. Vlasnik kuće je potom opet pozvao policiju i rekao šta se dodgodilo. Policija je ubrzo došla, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt žene - kaže jedan komšija dok drugi dodaje:

Pogled mu se gubio

- Video sam ga dan pre zločina i delovao mi je dezorjentisano, pogled mu se gubio i jedva je hodao. Ranije se po kraju pričalo da koristi nedozvoljene supstance koje je kombinovao sa alkoholom, pa nije isključeno da je tako bilo i u petak.

Istraga vodi Više javno tužilaštvo u Leskovcu koje će utvrditi sve detalje ovog zločina, a obdukcija će utvrditi kako je nastupila smrt Gordane D.

- Osumnjičeni je nekoliko puta prijavljivan za nasilje u porodici i to upravo na štetu žrtve Gordane D. - kaže izvor.

