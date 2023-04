ĆERKU I ŽENU OSTAVIO BEZ KROVA NAD GLAVOM! Jeleni iz Leštana je muž BAGEROM SRUŠIO KUĆU iz osvete zbog razvoda

Žena iz Leštana prijavila je da joj je suprug srušio kuću bagerom. Međutim, u policiji krivicu je preuzeo njegov prijatelj i na taj način mu pomogao da iskoristi rupu u zakonu i napakosti supruzi od koje se razvodi.

Kuća Jelene Janković, koja živi sa sa maloletnom ćerkom, gotovo je uništena bagerom, tako što je sa sve četiti strane probijena i praktično postala neadekvatna za život.

Jedino što je ostalo čitavo su krov i hodnik.

Jelena za Pink kaže da joj je surpug pretio da će joj srušiti kuću pre nekoliko meseci od kada ona živi u strahu. Međutim, kuću je uništio drugi čovek koji je to policiji priznao.

Navodno se radi o prijatelju Jeleninog muža od koga je pozajmio 18.000 evra i na taj način mu pomogao da iskoristi rupu u zakonu i napakosti supruzi od koje se razvodi.

- Od policajaca sam čula da je on priznao to delo. On nema nikakvih problema sa mnom, niti ja sa njim. Rekao je da je srušio jer mu moj muž duguje 18.000 evra. On ima kamione, bagere, stanove...Nemoguće je da mu duguje, a i da mu duguje više bi ga koštalo da mu je uništio kamion - navodi Jelena.

Ona kaže da se plaši za svoj život i da je, kako tvrdi, reč o osveti supruga koji ju je pretukao pre desetak dana, ali i pretio ubistvom, te dobio zabranu prilaska.

- Prijavljivala sam ga i za nasilje. Pre neke tri godine sam poslala poruku njegovom bratu kada me je pretukao. Nisam smela da zovem policiju. Naravno da se plašim. Mene je on jednom udario, ja sam pala u nesvest i dva dana sam bila u Urgentom. Ili će me ubiti ili će ostati bogalj - navodi Jelena.

Pink je razgovarao i sa ocem njegov supruga koji ima samo jednu želju - da vidi unuku.

- Sinoć je sa unukom bila tu, rečeno je da unuka ne bude tu. Nikada nisam odbijao da pričuvam dete. Zna ona šta se sve desilo, trebalo je da se spreči pre - kaže Jelenim svekar kroz suze.

Cenatra za socijalni rad izašao je na teren, ali su majku i devojčicu zatekli kod prijatelja, gde su privremeno smeštene. Procenjeno je da imaju uslove za normalan život

Jelena i njen suprug, kako saznajemo, više puta su se prijavljivali međusobno za nasilje.

