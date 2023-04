'BUDIMIR I LALIĆ UDAVILI MITIĆA' Jezivo svedočenje Spasojevića - Miljković je Goksiju sekirom odsekao glavu

U zgradi Specijalnog suda u Beogradu danas je nastavljeno suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Spasojević nastavlja sa izlaganjem o ubistvu Nikole Mitića.

- Belivuk me je pozvao i rekao da hitno dođem na stadion i da ponesem kreč, jer ćemo ako dođe policija svi nadrljati, da ne kažem u originalu naje..ti. Kupio sam kantu sa 25 kilograma kreča, kada sam ušao u kancelariju, video sam da ima kapljica krvi na levom bočnom zidu. Pozvao sam i brata, koji nema veze sa kriminalom da mi pomogne - ispričao je Spasojević, navodeći da je pod prebrisao sonom kiselinom, a da su garnituru koja je inače stajala unutra, bacili kod Pančevačkog mosta.

- Kada sam završio, poslao sam im sliku da je sve sređeno, jer su se plašili da će policija da upadne. To veče, Veljko ili Marko su mi poslali poruku da treba da dođem u Ritopek da čuvam nekoga, rekao sam "dobro", ali mi je onda stigla poruka da ne treba da dolazim. Sutradan su mi javili da Lalića, Hrvatina i Miloša Budimira pokupim i da dođemo u Ritopek da se reši telo. Pozajmio sam kedi i otišao do Lalića, koji živi u Lisičijem potoku. Tu su me sačekali, inače Bojana Hrvatina i nisam poznavao dobro, video sam ga nekoliko puta - nastavio je izlaganje Spasojević i ispričao da su potom otišli u kuću.

- Miloš Budimir mi je usput rekao da su udavili, on i Lalić tog momka, da me ne deranžiraju, a moram da ga čuvam. Mislim sam da je to nameštaljka za mene, jer nije bilo ni Veljka ni Marka. Bio sam ubeđen da će pre ili kasnije da me smaknu, što se ispostavilo kao tačno, da su to i planirali. Bio sam ubeđen, znao sam u čemu sam sve učestvovao i kako su drugi ljudi prolazili. Čak sam Veljku slao poruke usput, pitao sam "reci mi, jesam li ja u pitanju" - ispričao je svedok saradnik da je živeo u strahu od vođa klana.

U Ritopeku ih je, kako je objasnio, sačekao optuženi Vlade Draganić i on ih je ostavio i vratio se ka gradu.

- Usput sam se dopisivao s Veljkom, jer sam mislio da će me koštati života to što sam odustao na Krfu. U ovoj grupi se greške nisu praštale. Veljko mi je rekao da dođem do njih, mislim da su bili kod Lalića u stanu, ali mi je posle par minuta rekao da ne dolazim. Izvinjavao sam mu se, praktično sam ga molio da mi da priliku da se vratim u Ritopek da bih se iskupio - ispričao je Miljkovićev kum.

On je rekao da je poslednji put bio u Ritopeku kada su ga pozvali da dođe da čisti kuću sa Draganićem, navodeći da je opet pomislio da će ga ubiti jer su mu rekli da sa sobom ne nosi čak ni Skaj telefon.

- Pokupio sam Draganića i pitao i njega "jesam li ja sledeći". On mi je rekao "što bi tebe". Inače su ljude mamili na prevarne načine, jako ih dobro poznajem i bio sam ubeđen da sam sledeći. Ali kada smo došli, u kući nije bilo nikoga, Draganić je čistio mašinu. Marko mi je rekao kada je zvao da dođem da "kuća ide na hlađenje godinu dana zbog policije", ali mi je bilo sumnjivo dok nisam došao tamo. Čistili smo zaista mašinu, jedva smo skidali delove, jer su šrafovi zapekli od sone kiseline kojom smo je čistili posle svakog ubistva. Skinuli smo taj neki silikon kojim je korito bilo zasilikonirano za mašinu, skinuli smo noževe, gde se ubacuje meso i melje, sito, sve je Draganić ubacio u opel astru, jer je kao mašina trebalo da se skloni. Marko mi je rekao da mašina skroz treba da se odnese, ali motor nismo dirali, pa mi je bilo čudno - opisao je poslednje čišćenje kuće u kom je učestvovao.

Naveo je da je Draganić delove odneo na drugu lokaciju i da se zadržao oko pola sata.

- Ja sam izašao iz kuće i čupao travu ispred ograde. On se vratio i dodao mi neke stvari, recimo posle Mitića nisu paljeni korita, sekire, odneli smo u dvorište, bile su i lisice, krvavi delovi fosne, sekire, najloni, polio sam benzinom i zapalio. Kada je sve izgorelo, motikicom sam metalne delove, od lisica i slično, izvukao sa strane jer ne mogu da sagore, da se ohlade pa da ih bacimo. Draganić je u tajnu prostoriju ušao sa maskom i sonom kiselinom čistio celu prostoriju dok sam ja bio oko vatre. Kada se to ohladilo, zapakovali smo u najlonsku kesu, te ostatke sekira, lisica i bacili na mestu na kom je Goran Veličković otet - opisao je kako su se rešavali ostataka tragova zločina.

Posle ovog čišćenja, kako je naveo, više nije odlazio u kuću u Ritopeku.

- Ja sam od kraja devetog meseca prekinuo kontakt sa njim. Jednom me zvao Tadić da angažujem neke pokvarene građevince, meni je više bilo dosta svega. Otišao sam na stadion, tamo je bio Marko, došao je i Veljko, rekao sam im da ne mogu više da mi je svega preko glave. Veljko se iznervirao, počeo je da baca stolice po bašti. Pozvao me da uđemo unutra. Pitao me šta ja mogu da radim za njih, pošto sam im inače vozio porodice, žene, decu, rekao sam da mogu samo to oko porodica da im radim, ali su mi rekli "ne trebaš nam više" i to je bilo to - rekao je Spasojević.

Spasojević o ubistvu Goksija

Potom je prešao na ubistvo Gorana Veličkovića Goksija.

Rekao je da ga je kum Marko Miljković pozvao da isprate jedno vozilo do Ritopeka.

- Nije mi ništa rekao, al čim se išlo do Ritopeka, bilo mi je jasno. Krenuli smo sa stadiona, bilo je popodne. Marko mi je objasnio da treba da se parkiramo na isljučenju kod Vrčina i da ispratimo crni smart, da će on svojim kolima BMW X6 ići za njim, a ja da sačekam pa da krenem za njim. Poslao mi je na Skaj poruku da pokupim Jankovića i da ga odvezem gde bude rekao. Seo je pozadi i rekao mi da vozim ka kući u Ritopeku. Ostavio sam ga gde je rekao, tu ga je sačekao Veljko a ja sam se opet vratio do skretanja za Vrčin, a kada je smart naišao, on je krenuo, a ja za njim. Posle, kod table Zaklopača, gde sam i ostavio Jankovića sam video da stoji Marko i tu sam se zaustavio. Marko mi je poslao poruku da se odmah vratim tu gde je on, vratio sam se i tada sam video vozilo smart, ali nisam video ko je unutra. Samo što sam stao iza Marka, Marko je krenuo i blokirao taj zemljani put. Video sam fijat "Doblo", koji sam kasnije ja i vratio ka gradu. Marko je krenuo ispred tog vozila, ja za njim. Usput je slao poruke šta treba da se radi, on je išao ispred "da čisti" a ja sam bio kontrapratnja i tako smo otišli do kuće u Ritopeku s tim što je Marko ostao na Smederevskom putu - ispričao je kako su radili pratnju vozila u kom je bio oteti Veličković.

Odatle se, kako je naveo, vratio do stadiona Partizan, gde se našao sa Markom Miljkovićem.

- Marko mi je rekao "kume, da me odvezeš do Ritopeka" i ja sam ga odvezao mojim kolima. Usput smo svratili u farbaru da kupimo jednu ili dve sekire, znam da je sečivo bilo plavo, kupili smo korita za malter i bele džakove za šut. Usput mi je rekao, tad sam saznao koga treba da ubiju, rekao je "Velja je obećao Goksiju da će ga brzo ubiti i da ga neće mučiti" - preneo je razgovor sa Miljkovićem.

Kada su stigli u Ritopek, Miljković je kako je naveo, ušao u tajnu prostoriju.

- Marko je bio taj koji je Goranu sekirom odsekao glavu. Nisam bio u prostoriji, nego u garaži. Taj dan su ga samo ubili, pošto je bilo veče to su ostavili za sutradan, da se rešavaju ostaci tela - rekao je Miljkovićev kum.

Naveo je i da mu je Belivuk tada dao Veličkovićevu venčanu burmu i ikonu koju je ubijeni imao u novčaniku, a Miljković mu je dao 200 evra, a Draganiću i Jankoviću po 500 evra, "jer je toliko Veličković imao kod sebe".

Sutradan, kako je naveo, otišao je do Belivukovog stana i pokupio njega i ostale optužene da ponovo odu do kuće u Ritopeku.

- Rečeno mi je da mogu da držim džakove, i da im pomognem da seku telo jer se za Gligorijevića nešto nisam angažovao. Toga dana smo se rešavali tela. Veljko, Janković, Lalić i Budimir su sekli telo pokojnog Gorana a ja sam sa Draganićem bio oko mašine, koja je tada još stajala u delu gde je garaža - naveo je on i objasnio ponovo da je Draganić imao problem sa mašinom i da se uplašio da ga je ubila struja jer se desio kratak spoj.

- Za to vreme Veljko, Lalić i Budimir su sekli telo. U prostoriji sam zatekao kao zavesu, tako je bila razvučena folija, po patosu je bio najlon, ništa nisam mogao da vidim ali sam čuo kako udaraju sekirama i kako seku. Posle toga je krenulo mlevenje - opisao je Spasojević.

- Meni je bilo strašno muka, ja ne mogu da vam opišem taj nesnosan smrad. Znam da se Veljko smejao jer sam hteo da povratim - opisao je šta se dešavalo u kući strave.

Telo Gorana Veličkovića, kako je naveo, ni tada nisu bacili jer je bio dan već su "neke rekvizite koji su korišćeni u ubistvu" palili, "neko se tuširao" i potom su se vratili ka gradu. Tek kasnije uveče, kako je rekao, ponovo su se vratili da prospu ostatke u Dunav.

- Za to je pozajmljen telefon od Brace, bio je upisan kao Ludi na skaju, sivi džip Kija, bio je parkiran na Partizanovom stadionu. Veljko, Marko. Lalić, Miloš Budimir i ja vratili smo se u Ritopek. Draganić nije bio tamo, Veljko je parkirao džip gepekom do garaže, spakovali smo ih u tovarni deo džipa, svi smo otišli do tog mesta, do Dunava, gde su se prosipali džakovi - naveo je svedok saradnik.

Belivuk je, kako je rekao ostao u džipu, Miljković je pokazao mesto gde treba da nose džakove kroz žbunje do same reke.

- Izneli smo džakove, Milošu Budimiru smo vezali kanape oko struka da ga ne odnese voda, zagazio je u Dunav, Lalić i ja smo mu dodavali džakove, on ih je zasecao i prosipao što dalje ostatke pokojnog Gorana. Uzeli smo džakove i poneli ih sa nama do kuće, posle smo ih ostavili u tajnoj prostoriji, mislim da se Miloš presvukao jer je bio mokar - rekao je onda i otkrio šta je učinio sa burmom pokojnog Veličkovića.

- Uništio sam burmu i bacio je u kontejner . Za ikonu se ne sećam šta sam uradio sa njom - završio je izlaganje o ubistvu Gorana Veličkovića svedok saradnik.

Miljković i njegova žena žalju jedno drugom poljupce

Nakon što je Miljković uveden u sudnicu, po saznanju da prisustvuje i njegova žena, okrenuo se, nasmejao i poslao poljubac Tanji, koja je bez prestanka sa obe ruke na ustima slala poljupce mužu.



Dvostruko ubistvo na Krfu

Svedok saradnik potom je prešao na ubistvo na Krfu.

- Što se toga tiče, Veljko me je kontaktirao preko Skaja, pitao me da li bi došao na letovanje sa tadašnjom devojkom u Grčku, jer treba da obavimo neki poslić. Rekao sam "dobro, ali nemam novac". On je rekao "dođi samo, ne brini, sve će biti plaćeno". Meni auto nije radio, pa su mi rekli da će mi Markov otac dati ovlašćenje za citroen C4. Markov otac i ja smo otišli do AMSS i tu mi je dao ovlašćenje. Posle par dana, ja sam krenuo, spakovali smo se devojka i ja i krenuli u Grčku. Miljković mi je dao foto aparat Nikon, koji sam poneo. Išli smo preko Bugarske, jer je oko korone bio problem sa zatvaranjem granica. Tek kada smo ušli u Grčku javili su mi da dođemo u mesto Nikiti - ispričao je, navodeći da ga je tamo sačekao Belivuk.

- Veljko je tamo bio sa suprugom i dvoje dece, imali su apartman do mora, a nama su iznajmili apartman iznad. Veljko je rekao da treba da idemo da nađemo neku lokaciju, poneli smo foto aparat, prerušili smo se, ja sam obukao lanenu košulju i slamneni šešir, Veljko je isto nosio šešir. To je prvi prst, išli smo da nađemo neku specifičnu, dugačku plažu, al se ispostavilo da je ta plaža na Krfu i da to nije ta plaža. Veljko me pitao da li umem da vozim gliser, rekao sam mu da umem - nastavio je svedočenje o ubistvu Alana Kožara i Damira Godžića na Krfu.

- Bili smo i dalje tamo, otišli smo porodično na ručak i Veljko je preko bukinga tražio neku kuću. Tako je i našao. Uporedio je slike koje je dobio na Skaj i tu kuću koju je našao na bukingu. Radovao se, tada sam i saznao da je jurio Alana Kožara i da treba da ga likvidiraju - naveo je i objasnio da je tada došlo vreme da idu na Krf.

- Veljko i ja smo citroenom krenuli na Krf, a moja devojka je ostala sa Veljkovom suprugom i njihovom decom. Mi smo otišli do Igumenice, a onda do Sivote, tu nas je dočekao Nebojša Janković to je bila mala kućica, dvospratna. Stigli smo kasno uveče, smestili stvari i to veče ili sutradan, došao je jedan mlađi momak Student na skaju i jedan stariji isto iz Crne Gore, ćelav - ispričao je on navodeći da su oni bili egzekutori na Krfu.

- Na ostrvo su prvo, gliserom koji je taksi otišli Veljko i Student, a sutradan za njima Janković i taj stariji Crnogorac, ja sam ih vozio do centra Sivote na taj taksi gliser. Ja sam sačekao momka, na skaju Kortez, koji je trebao da donese lažna hrvatska dokumenta za mene, dozvolu za vožnju glisera, na ime Marko Salopek. On je isto trebao da iznajmi glisere i kvad, za posle likvidacije da se beži - nastavio je Spasojević sa zastajkivanjem, pa ga je sudija pitala da li je dobro, ali je on nastavio.

- Imali smo dve lokacije na ostrvu Krf, jednu gde smo bili ja Belivuk i Student, a drugu na kojoj su bili Janković i drugi. Odustalo se tada, ja sam trebao da vozim gliser, a Janković i ovi da izvrše likvidaciju, jer sam rekao da je rizično jer gliser ima GPS i da je rizično da se vozimo na drugu stranu ostrva. Rekao je da mu pišem da odustajem, i on je to poslao Radoju Zviceru. Mi smo se vratili trajektom pošto sam odustao, proveli smo još par dana u Sivotu, Veljkova porodica, Janković, moja devojka i ja. Veljko mi je posle rekao da odem da pokupim ljude u Solunu koji će to da obave, tu je bio Rosi, koji je bio u Atini, Giba i još dva momka. Odvezao sam ih do Sivote, oni su prešli na ostrvo a ja sam se vratio u Nikiti. Posle dva ili tri dana sam ostavio Jankovića u Solunu, jer je on ilegalno trebalo da pređe granicu a ja i devojka smo se vratili kući - završio je izlaganje o dvostrukom ubistvu na Krfu.

Ubistvo škaljaraca Dedovića i Stamatovića

- Sledeće krivično delo u kom sam učestvovao je Atina. Veljko je tražio da ga vozim, išao sam svojim pasošem. Dogovor je bio da idem dva sata pre njega i da ga čekam na prvoj pumpi kada se pređe granica, ali rekao sam mu da nemam dovoljno para za gorivo i putarinu, pa smo se našli ovde na jednoj pumpi da mi da novac - ispričao je Spasojević govoreći o ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u jednom restoranu u Atini.

- Našli smo se na pumpi u Grčkoj putovali smo celu noć, pred jutro smo došli u Atinu. Kontaktirao je usput sa drugom koji je trebalo da nas dočeka, neki Rosi na Skaju. On nam je poslao lokaciju podzemne garaže gde treba da ostavio auto, odatle smo uzeli taksi i otišli do stana gde smo bili smešteni. Ne znam Rosijevo ime, ali bih ga prepoznao. Sutradan mi je Veljko rekao zašto smo došli, da treba da bude likvidiran visokopozicionirani škaljarac, Lisac, za kog mi je posle rekao da je Dedović - naveo je on i rekao da je u narednim danima opservirao po jednom tržnom centru, da eventualno "primeti Lisca".

- Inače ubice su Lainović, Milinko Brašnjović, neki Leptir i Matori - rekao je on.

Kobnog dana, kako je naveo Veljko je sa Rosijem išao do tržnog centra da pokušaju da nađu Dedovića, a on je ostao u stanu.

- U jednom nadimku mi je na Skaj, ja sam na njemu bio Topalović, javio da spakujem stvari iz stana i da ga sačekam. Došao je sa Rosijem, oni su vozili renta kar auto. Rekli su da su našli Dedovića i da su počeli da se dopisuju sa četvoricom iz tima ubica. Bio je lajv prenos, Lainović je pisao kako kreću, kako stižu tamo, javilli su Lainović i Brašnjović kada su završili. Prvo nisu znali da su stvarno ubili Dedovića i Stamatovića jer je na grčkoj televiziji išao kairon da su ubijena dva ruska državljana, ali je posle 10 minuta od nekoga dobio potvrdu - ispričao je detalje zločina svedok saradnik.

Kako je naveo, sutradan su krenuli on i Belivuk nazad "ali je bilo teško izaći iz Atine jer su bile demonstracije", ali su prvo otišli do Soluna.

- Sačekali smo da padne veče, išli smo i jeli. Oko 19 sati sam ga odvezao do hotela blizu luke, po njega je došao rendž rover makedonskih tablica, dogovor je bio da ga ja pokupim kada uđem u Srbiju, ali se nešto iskomplikovalo i javio je da ja nastavim, a da Nenad Đeneral dođe po njega - nastavio je izlaganje kako su se vratili u Srbiju.

- Sledeće krivično delo u kom sam učestvovao je Atina. Veljko je tražio da ga vozim, išao sam svojim pasošem. Dogovor je bio da idem dva sata pre njega i da ga čekam na prvoj pumpi kada se pređe granica, ali rekao sam mu da nemam dovoljno para za gorivo i putarinu, pa smo se našli ovde na jednoj pumpi da mi da novac - ispričao je Spasojević govoreći o ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u jednom restoranu u Atini.

- Našli smo se na pumpi u Grčkoj putovali smo celu noć, pred jutro smo došli u Atinu. Kontaktirao je usput sa drugom koji je trebalo da nas dočeka, neki Rosi na Skaju. On nam je poslao lokaciju podzemne garaže gde treba da ostavio auto, odatle smo uzeli taksi i otišli do stana gde smo bili smešteni. Ne znam Rosijevo ime, ali bih ga prepoznao. Sutradan mi je Veljko rekao zašto smo došli, da treba da bude likvidiran visokopozicionirani škaljarac, Lisac, za kog mi je posle rekao da je Dedović - naveo je on i rekao da je u narednim danima opservirao po jednom tržnom centru, da eventualno "primeti Lisca".

- Inače ubice su Lainović, Milinko Brašnjović, neki Leptir i Matori - rekao je on.

Kobnog dana, kako je naveo Veljko je sa Rosijem išao do tržnog centra da pokušaju da nađu Dedovića, a on je ostao u stanu.

- U jednom nadimku mi je na Skaj, ja sam na njemu bio Topalović, javio da spakujem stvari iz stana i da ga sačekam. Došao je sa Rosijem, oni su vozili renta kar auto. Rekli su da su našli Dedovića i da su počeli da se dopisuju sa četvoricom iz tima ubica. Bio je lajv prenos, Lainović je pisao kako kreću, kako stižu tamo, javilli su Lainović i Brašnjović kada su završili. Prvo nisu znali da su stvarno ubili Dedovića i Stamatovića jer je na grčkoj televiziji išao kairon da su ubijena dva ruska državljana, ali je posle 10 minuta od nekoga dobio potvrdu - ispričao je detalje zločina svedok saradnik.

Kako je naveo, sutradan su krenuli on i Belivuk nazad "ali je bilo teško izaći iz Atine jer su bile demonstracije", ali su prvo otišli do Soluna.

- Sačekali smo da padne veče, išli smo i jeli. Oko 19 sati sam ga odvezao do hotela blizu luke, po njega je došao rendž rover makedonskih tablica, dogovor je bio da ga ja pokupim kada uđem u Srbiju, ali se nešto iskomplikovalo i javio je da ja nastavim, a da Nenad Đeneral dođe po njega - nastavio je izlaganje kako su se vratili u Srbiju.

Rekao je da je posle tog ubistva dva puta išao u Makedoniju da Lainoviću i Brašnjoviću nosi novac.

- Zaboravio sam, dok smo bili u Atini. Belivuk mi je pokazao na svom kriptovanom telefonu vezanog Mirka Kojića kog su zvali Svinja, u prostoriji u Ritopeku je bio vezan. On i Belivuk su se zezali, pošto im je dogovor bio da jednom ubije Veljko, a drugi put Marko i da je pošto je Miljković ubio Mihajlovića bio Veljkov red. Za to ubistvo su korišćena dva kombija koji su stajali na stadionu Partizan i korišćeni su za navijače - progovorio je i o ubistvu Kojića, Miljkovićevog kuma koji se vodi kao nestao.

Spasojević se vratio na to da je posle Atine Lainoviću nosio novac u Skoplje.

- Ispričali su mi da su prvo u restoranu prišli za pogrešan sto, a da je Brašnjović prvi prišao Dedoviću i da mu je "prosuo mozak u supu", a da je Lainović ubio Stamatovića - nastavio je izlaganje.

Prvi put, kako je naveo, odneo im je 2.600 evra, a drugi put 36.000 evra i rolex.

- Drugi put je nova bio u četiri koverte, sa mnom su krenula još tri momka, ali nisu znali kome i šta nose. Belivuk mi je dao novac i za put, za ručak i po 50 evra za momke koji su išli sa mnom - naveo je svedok saradnik i nastavio svedočenje o ubistvu Lainovića.

Spasojević o ubistvu Ljubomira Kiće Markovića

Potom je počeo da priča o ubistvu Ljubomira Kiće Markovića, kog su kako je naveo, zvali Košarkaš.

- Kritičnog dana sam bio na stadionu, uveče sam otišao da radim u klubu Gotik. Ne znam da li je Veljko došao tamo ili me je zvao, rekao je da pokupim Ljubomira Lainovića, koji je na skaju bio Džihad i Džon, rekao je da mu ponesem neke lekove za prehladu, jer je Lainović bio prehlađen i nešto toplo da obuče. Otišao sam po Lainovića i odvezao ga u stan u 27. marta u kom je ranije pokojni Vlastimir Milošević živeo sa porodicom - otkrio je nove detalje svedok saradnik. On je naveo i da je nekoliko dana obilazio Lainovića u tom stanu.

- Jednom mi je rekao, jaki ste vi kad ja moram da vam rešavam stvari na tribini, i rekao mi da je ubio Kiću - rekao je svedok saradnik.

Supruga Marka Miljkovića danas prvi put na suđenju klanu



U sud je danas prvi put došla i supruga Marka Miljkovića.

Ona do sada nije dolazila u publiku da prati suđenja, već je samo dolazila suprugu u posete.

Miljkovićeva supruga, Tanja, u hodniku stoji i čeka početak suđenja sa advokatima i optuženim Nikolom Stefanovićem, optuženim koji se brani sa slobode.

Optuženi dovedeni u sud

U dva konvoja marica u pratnji policije iz Centralnog zatvora su prebačeni optuženi koji tamo borave.

Uz zavijanje policijskih sirena, Ustanička ulica povremeno je bila zatvorena za saobraćaj.

Svedočenje je danas nastavio treći svedok saradnik, Nikola Spasojević koji je na prethodnom suđenju priznao svoje ali i učešće Belivuka i Miljkovića u ubistvu karatiste Vlastimira Miloševića na tramvajskim šinama u centru Beograda, kao i u likvidaciji Gorana Mihjalovića.

Spasojević je inače Miljkovićev kum, a pre hapšenja sa kriminalnom grupom 4. februara 2021. radio je i kao obezbeđenje repera Stevana Đurića Raste.

Autor: