Spasojević o nameri Belivukovog klana da likvidira vođu škaljaraca: 'Nosio sam eksploziv za ubistvo Vukotića'

Dok je govorio sve što zna o oružju koje je posedovao klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, okrivljeni saradnik Nikola Spasojević govorio je i o eksplozivu i dronu koji su bili namenjeni za likvidaciju vođe škaljarskog klana Jovana.

Nikola Spasojević, okrivljeni saradnik u slučaju Belivuk, koji je sklopio sporazum sa tužilaštvom u zamenu za informacije,juče je govorio o poslovima sa oružjem kriminalnog klana, kao i to da je prenosio eksploziv koji je bio namenjen za likvidaciju Jovana Vukotića.

On je ispričao da je u više navrata i na više lokacija preuzimao oružje i prevozio ga u kuću u RItopeku. U prvom navratu je, kako je rekao, preneo pušku Miljkovićevogkuma Slavka, čiji je nadimak bio Blejd.

- Odvezao sam tu pušku do Ritopeka. Veljko je tražio od mene da uzmem kombi za prevoz navijača sa stadiona i da odem do Medakovićeve ulice. Rekao mi je i broj, ne mogu da se setim sad. On je išao mojim vozilom i bio je u blizini, bio mi je pratnja ako nešto krene po zlu. Nisam ulazio u to kakva je priča oko oružja. Rekao je samo da će da me sačeka stariji prosedi čovek koji će da mi da kutiju. Tako se i desilo. Ušao sam kod njega u stan, on mi je predao kutiju oko metar dužine. Stavio sam je u kombi i otišao sam do mesta na kom sam ranije predao pušku na skretanju za Livadice i predao sam oružje Vladu Draganiću - ispričao je.

Potom je od nejga traženo da prebaci eksploziv koji je bio napravljen u kući u Ritopeku. Vozio ga je u Pančevo, automobilom nevenčane supruge svog brata.

- Otišli smo do obližnjeg bunkera koji je udaljen oko kilometar od kuće. Tu mi je Draganić predao elektronski upaljač sive boje umotan u streč foliju i kockastu napravu, takođe umotanu. Imala je neku crnu ploču dole i mislim da je bila krem boje. Otvorio sam haubu vozila i stavio sam desno od motora, gde je valjda filter za vazduh kako bih transportovao, a da policija ne primeti ako me zaustave. Mislim da su me u pančevu sačekali Marko Miljković i Marko Budimir. To je bilo u parku blizu crkve - dodao je.

Nakon toga vozio je bombu koja je bila namenjena za ubistvo vođe škaljarskog klana pokojnog Jovana Vukotića. Traženo mu je da eksploziv uzme od Draganića.

- Draganić je iz tajne prostorije izneo eksplozivnu napravu valjkastog oblika. Bila je u torbi, ali mi je pokazao. Stavili smo je u štek kod ručne u "smartu". Uputili smo se na stadion Partizana i tamo sam ostavio napravu u kuhinji restorana. To je trebalo sutradan da se transportuje do Orlovače. Na kraju nisu mene angažovali za to, Miloš Budimir je to odneo negde. Pruzeo sam i dron koji je bio namenjen takođe za likvidaciju Vukotića. Našao sam se s Kamiondžijom na auto-putu blizu Šimanovaca. Dron sam zadržao par dana kod svoje kuće, a posle sam odneo do Orlovače i predao istom kamiondžiji sa podgoričkim tablama. Kamiondžija je stariji, ćelav krupniji čovek - objasnio je Spasojević koje su sve oruže pripremali za likvidaciju vođe škaljarskog klana koji je prošle godine ubijen u Istanbulu.

Dodao je da je revolver koji je bio na stadionu odneo Nebojši Jankoviću jer je Veljko Belivuk to tražio od njega.

- U povratku sa putovanja otišao sam na stadion, stavio revolver u gepek i našao se sa Jankovićem na okretnici tramvaja na Banovom brdu. Na stadionu su stajali pištolji, tamo sam lično čistio oružje. Bila su dva CZ-a. Pucnjava koja se desila u blizini stadiona, zbog čega smo pozvani na ispitivanje u 29. novembar, desila se tako što smo bili u bašti i neko je rekao da se oko stadiona motaju neka dva momka. Veljko i ostali su krenuli sa stadiona. Za njima je krenula rulja u kojoj sam bio i ja. Čovek koji je priveden za to nije pucao, pucao je Senad Rešović. Ti momci su potrčali ka kolima i uspeli su da pobegnu niz ulicu. Ja to posmatram sa 30 do 50 metara udaljenosti. Vozilo se kretalo ka meni. Prošli su pored mene i video sam Senada Rešovića koji trči za njima i puc aiz pištolja. Osetio sam i miris benzina - objasnio je.

Naknadno mu je rečeno da taj pištolj uništi. Izvukao je i isekao cev, izvadio udarnu iglu, uništio je, sve fotografisao i poslao Belivuku i Miljkoviću.