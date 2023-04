ATMOSFERA U SUDNICI DOVEDENA DO USIJANJA: Kumovi u klinču, sudija PREKINULA napeto ispitivanje! 4 stražara ih razdvajala

U zgradi Specijalnog suda u Beogradu danas je počelo suđenje pripadnicima kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Svoje izlaganje nastavlja treći svedok-saradnik i kum Marka Miljkovića, Nikola Spasojević, koji je do sada obelodanio nove, brutalne detalje o ubistvima grupe.

Mogućnost da mu postavljaju pitanja imaju zamenik tužioca, sudsko veće, advokati kao i sami optuženi.

18.30 - Napeto ispitivanje je završeno i Miljković će sutra nastaviti da ispituje kuma koji je odlučio da progovori i postane svedok saradnik.

18.00 - Miljković ispituje kuma o Vlastimiru Miloševiću

Miljković: Prećiću na Vlastimira Miloševića, koje godine je bila moja svadba?

Spasojević: Ne sećam se

Miljković: Šta sam ti rekao, kako ću da ubijem Miloševića?

Spasojević: Rekao si da ćeš da ga ubiješ oružjem na ulazu zgrade, sigurno nećeš da ga juriš nožem, nismo detaljisali o modelu oružja

Miljković: Da li sam ti to rekao pred Peskom?

Spasojević: Odvojio si me sa strane

Miljković: Da li od toga dana počinješ da nastupaš po mojim naređenjima?

Spasojević: Tada počinjemo da se viđamo, kriminalne radnje moje kreću tada od 2016. ubistvom Vlastimira MIloševića.

Miljković: Šta si mi rekao na konstataciju "ili si sa mnom ili protiv mene"?

Spasojević: Šta da kažem, uvukao si me saznanjem da ćeš nekoga ubiti. Rekao sam "dobro s tobom sam".

Miiljković: Kako si sa mnom ako upozoravaš Vlastimira?

Spasojević: Pokušao sam da ga upozorim.

Miljković: Da li si mi rekao da je Vlastimir naoružan?

Spasojević: Ne sećam se, znao si to, da ima revolver.

Miljković: Jel si strahova kada si ga upozorio?

Spasojević: Strahovao sam, to je bilo pre nego što će Velja da uđe u celu priču.

Miljković: Rekao si "znao si da si u problemu ako me odbiješ", šta to znači?

Spasojević: Po 1001 put ću da ti kažem, plašio sam se da ću završiti onako kako si uradio i sa Vlastimirom.

Miljković: Vidi, ako sam ja navodno ubio Vlastimira posle toga, kako si mogao pre da se plašiš?

Spasojević: Ja nisam bio neko iz kriminogene sredine, plašio sam se. Poštovano veće, kad neko mrtav ozbiljan planira ubistvo nekoga i šta da očekujem, da ću da dobijem čokoladu? Neću sigurno, mogao sam da imam samo problem.

Miljković: Bavi se spekulacijama.

Miljković: Rekao si da sam ti rekao da opserviraš kretanje Miloševića u tih godinu dana? Šta si radio, upisivao?

Sudija: Rekao je.

Miljković: Promenio je priču, konkretno kako si iz stana pratio kako se kreće?

Spasojević: Kod komšinice u prizemlju sam boravio neko vreme, ti zidovi su tanki, sve se čuje. Vlasta je bio gromada od čoveka, pošto je on bio gore na poslednjem spratu, kad se kreće odzvanja zgrada, nije bilo mnogo stanara. Jedan stan do Vlaste je bio napušten stan i jedna komšinica. Prosto sam čuo kada se neko penje, video sam ga par puta.

Miljković: Sudija, zar nije čudno da dođe da mi priča da je čuo čoveka kako lupa, pa kakva je to opservacija.

Spasojević: Trudio sam se da ti ne dajem prave informacije.

Miljković: Znači lagao si me godinu dana.

Spasojević: Tebe jesam.

Miljković: Jesmo li se ja i Milošević posvađali?

Spasojević: Ja sam doveo i Miloševića i Miljkovića i Belivuka da dovrše tu zgradu, da uzmem taj nedovršeni stan a da Vlastimir uzme stan u kom je bio na kontu toga. Mislim..

Miljković: Šta misliš?

Spasojević: Mislim svašta.

Miljković: Ne misliš ti ništa.

Miljković: Ko je izvršilac ubistva?

Spasojević: Ti si mi rekao da si ga ti ubio

Miljković: Što ja Kovaču dajem skicu, kada on navodno ne učestvuje u ubistvu?

Spasojević: To je pitanje za tebe, ne znam što si mu dao skicu.

Sudija: Ovi detalji nisu bitni.

Miljković: Jesu bitni meni, ovde priča da sam ubio a ja sam pravosnažno oslobođen za to ubistvo. Pustili ste ga da ovde priča dva dana, nisam suicidan ali mi je došlo tamo da se ubijem koliko je smarao sa glupostima. Kako smo zvali Mirka Kojića, Vepar ili Svinja?

Spasojević: Kada sam bio u Atini, saznao sam da je Kojić u bunkeru, u Ritopeku, video sam sliku. Sad se hvatamo da li je Vepar ili Svinja, a da li je neko ubijen to nije bitno. Evo Svinja.

Miljković: Ko je njega tako zvao?

Spasojević: Veljko mi je rekao da ste oteli Svinju

Miljković: Koja je njegova uloga u ubistvu Miloševića?

Spasojević: Kada smo bili u tvojoj nedovršenoj kući, nije još bilo struje, vadio je pištolj, valjda da me zaplaši.

Miljković: Jer Mirko član ove grupe?

Spasojević: Ne znam, učestvovao je u ubistvu Miloševića.

Miljković: Rekao si da se kasnije priključio Veljko u ubistvo Miloševića?

Spasojević: Jeste, sredinom 2016. Ne znam koja je uloga njegova bila, dolazio je i on blindiranim audijem, povremeno smo se sastajali, da kažem gde sam i kada video Vlastu.

Miljković: Kažeš da sam te poslao u Gaučose da se zbližiš s Vlastom i da mu odneseš dva grama kokaina? Zašto?

Spasojević: Znao si da Vlasta voli kokain, pa si me poslao da mu odnesem. Isto si me slao i kada je bio bolestan da mu nosim voće kući da bi što pre izašao da ga ubiješ, to i Vlastina žena Violeta može da potvrdi.

Miljković: Kažeš da je to veče kada si išao u Gaučose trebalo da se izvrši?

Spasojević: Jeste, plan je bio u zgradi.

Miljković: Kada si ga upozorio, jesi li mu rekao konkretno da sam ja?

Spasojević: Rekao sam mu da mu radiš o glavi, da se spremaš da ga likvidiraš.

Miljković: Sve si mu to tada rekao? Jesi li rekao da i ti učestvuješ sa mnom?

Spasojević: Ne znam da sam mu baš rekao "ej ja te pratim".

Miljković: Što kada nisi želeo da se to desi, njemu nisi pokazao telefon s kog si mi slao?

Spasojević: Zato što je postao nasilan, izvadio je revolver i rekao "boli me ona stvar".

Sudija je pitala MIljkovića koliko još želi da ispituje o Miloševiću, jer njegovo ubistvo nije predmet optužnice, na šta je protestvovao Miljković:

- A njega ste pustilli da priča, meni je bitno sve što je rekao ovde - rekao je Miljković.

Sudija: Ne možete sa mnom da se raspravljate, nastavite.

Miljković: Koliko si para dobio za Miloševića?

Spasojević: Ništa.

Miljković: Nisi želeo da se to desi, a zašto si nastavio da opserviraš?

Spasojević: Davao sam ti pogrešne informacije.

Miljković: Jesi li išao da izjaviš saučešće supruzi?

Spasojević: Bio sam i na sahrani.

Miljković: Išao si na sahranu i izjavio saučešće ženi čoveka u čijem si ubistvu učestvovao?

Spasojević: Rekli ste mi da idem da ne budemo sumnjivi.

Miljković: Lažov.

Miljković: Jel tvoja tadašnja devojka videla postavljenu kameru?

Spasojević: Jeste.

Miljković: Predlažem je za svedoka.

Spasojević: Ja ne uvlačim ovde ljude koji nemaju veze, mogu i ja puno toga o tvom paralelnom životu da kažem.

Miljković: Gde si bio to jutro kad se desilo ubistvo?

Spasojević: U stanu brata

Miljković: Kako si saznao za ubistvo?

Spasojević: Kad sam se probudio imao sam šta da vidim u vestima

Miljković: Ne znaš druge detalje ubistva?

Spasojević: Ti si mi rekao da si ti.

Miljković: Kažeš da nisi svojom voljom učestvovao u ubistvima, nego čijom?

Spasojević: Nisam želeo to, ali sam uvučen, svakome u ovoj sudnici to može da se desi. Ja sam birao, iz mog ugla, manje zlo.

Miljković: Da li ti je neko pretio?

Spasojević: Osim da će mi kopati oči i da će me prebiti, niko.

Miljković: Ako ti niko nije pretio, kako si zaključio da si ugrožen?

Spasojević: Evo, da kažem, što si se ti vozio blindiranim kolima? Plašio si se da te neko ne ubije. Ja nisam imao novca za blindirana kola, ja nisam iz kriminalne sredine, ja sam iz radničke porodice

Miljković: Ja sam vozio blindirani auto iz sopstvene bezbednosti.

Miljković: Kako si reagovao na vest tada da smo uhapšeni za Miloševića?

Spasojević: Uplašio sam se da ne pomislite da sam vas ja namestio. Dominantan je bio strah da će neko da me ubije.

Miljković: Zašto si smatrao da mi mislimo da si nas namestio?

Sudija: Odbija se pitanje.

Miljković: Što se odbija? Mi znamo da je labilan, znamo da je lažov, i kada izađem iz zatvora opet idem kod njega. Po izlasku iz pritvora ko je inicirao kontakt i viđanje?

Spasojević: Ja.

Miljković: Šta smo pričali.

Sudija: Odbija se.

Miljković: Ako ćete da mi odbijate svako pitanje, neću da pitam.

Sudija: Vi ste se umorili, prekidamo za danas i nastavljamo sutra.

17.22 - Sudsko veće je ušlo u sudnicu i suđenje se nastavlja

Šestorica stražara uvela su Miljkovića ponovo u sudnicu.

Miljković: Da li poznaješ nekoga sa nadimkom Grin Eror?

Spasojević: Viđao sam ga na stadionu, buckast je.

Miljković: Da li je prodavao narkotike?

Spasojević: Nemam saznanja

Miljković: Izjasnio si se kome si predavao drogu, jesi li uzimao novac?

Spasojević: U nekim prilikama da, a onda sam ga predavao Veljku Belivuku ili Đeneralu.

Miljković: Da li ti je poznat nadimak Ledeni?

Spasojević: Ne

Miljković: A Frozen?

Spasojević: To je Lalićev drug

Miljković: Da li znaš prezime bilo koga ko nije na optužnici?

Spasojević: Ne razumem pitanje, to su tvoji zaključci

Miljković: Dobro, demantuj me

Miljković: Kada si saznao da je Nebojša Janković, Nebojša Janković?

Spasojević: Znao sam ga kao Šone i Hel, ovde sam saznao da je Nebojša Janković.

Miljković: A Draganić Vlade?

Spasojević: Nije mi rekao prezime

Miljković: Da li se sećaš da je Lalić imao svoje radnike koji su za njega prodavali drogu?

Spasojević: Znao sam samo da radi skaj

Miljković: Da li ti se neko poveravao osim mene i Veljka?

Spasojević: Niste mi se poveravli, komentarisali ste.

Miljković: Rekao si da nikada unapred nisi znao ko će biti likvidiran, ali ti Veljko kaže da priča sa Zvicerom i da će ubiti Kožara i Hodžića? Nelogično je

Spasojević: Kako to da objasnim.

Miljković: Da li si sarađivao sa policijom kada si uhapšen?

Spasojević: Nisam.

Miljković: A sa Tužilaštvom za organizovani kriminal?

Spasojević: Nisam, ćutao sam.

Miljković: A kada su bila proširenja istrage?

Spasojević: Negirao sam.

Miljković: Kako tada nisi znao a sada znaš?

Spasojević: Kupovao sam vreme, sve sam znao i tada. Ima mnogo ljudi i dalje napolju, koji su na slobodi a prave su ubice.

Miljković: Kako sada ne strahuješ?

Spasojević: Neprijatan je osećaj, živeću zauvek sa tim, ali mislim da sam bezbedan sada, kao što je Veljko komentarisao na šetnji ovde iza ovih zidina da će nas doživotno ganjati i da nećemo moći da se sakrijemo od vas.

Miljković: Od koga?

Spasojević: Od vas, tebe i njega.

Miljković: Rekao si da si nosio eksploziv za Jovana Vukotića?

Spasojević: Ti si mi objašnjavao, pokazivali ste mi i dron.

Miljković: Kako je izgledao dron?

Spasojević: Sivkaste boje, imao je i minu MRUD, pokazivali ste mi slike na internetu. Jasno se vidi dron i zeleni Mrud, sa ispisanim slovima na toj minskoj napravi.

Miljković: Sudija, da ne kažem sada da laže, ali videće se, gde piše MRUD?

Spasojević: Izvrću se reči sada, video sam da pišu neka slova, rekao si mi i znam kako izgleda.

Miljković: Pominjao si eksplozivnu napravu u Pančevu?

Spasojević: Preuzeo sam je u pežou 207, u haubu sam ga stavio.

Miljković: Jel se nisi plašio da se ne detoniraš?

Spasojević: Pa razmišljao sam, više da me ne dignu, ali dali ste mi odvojeno upaljač.

Miljković: A daljinac?

Spasojević: Ne, samo upaljač.

Miljković: Za oružje je to to što si rekao?

Spasojević: Pitaš mene? Pa valjda si pratio juče suđenje

Miljković: Jesi li potpisao za oružje?

Spasojević: To je pitanje za tužilaštvo, nije za mene, isto sam ispričao što i ovde. Nisam potpisao za oružje, prvo su nas optužili sve pa sam ja pristao da sarađujem

Miljković: Rekao si da si meni i Marku Budimiru predao oružje u Pančevu?

Spasojević: Tako je, al ne sećam se datuma jer je nebitno prevoženje eksploziva u odnosu na ubijanje ljudi

Miljković: A mislio si da ćemo da te dignemo u vazduh?

Spasojević: Ja sam svaki put kada sam negde polazio mislio da ćete da me ubijete, jer ste toliko pokvareni, eto.

Miljković: Za koga je bio namenjen taj eksploziv?

Spasojević: Ne znam, ti to znaš bolje.

Miljković: Ja ne znam ni da je donet.

Miljković: Da li si imao još neku ulogu za Vukotića?

Spasojević: Ne.

Miljković: Zašto smo ti onda uopšte pričali?

Spasojević: Ne znam.

Inače, u sudnici vlada izuzetno napeta atmosfera između Marka MIljkovića i njegovog kuma, svedoka saradnika Nikole Spasojevića, zbog čega sudija mora često da reaguje i da smiruje Miljkovića. Između njih dvojice sve vreme stoje četvorica stražara.

Miljković: Da li si se ti nama nekada poveravao za neko krivično delo?

Spasojević: Ne

Miljković: Kada si nosio to oružje, eksploziv?

Spasojević: Ne znam, 2019., 2020.

Miljković: Odlično. Da li si imao probleme sa Lainovićem?

Spasojević: Jesmo, posvađali smo se oko igrice koju smo igrali, on iz Makedonije ja iz Beograda. On se iznervirao oko igrice, počeo da mi vređa majku i obrisao mi igricu.

Miljković: Da li si mu dugovao novac?

Spasojević: Ne.

Miljković: Znaš da ne smeš da lažeš. Jesi li nekada video cijanid?

Spasojević: Ne.

Miljković: Gde bi sebe stavio na mesto u grupi?

16.40 - Sudija je odlučila da napravi pauzu od 30 minuta, posle čega će Miljković nastaviti da ispituje Spasojevića

16.15 - Miljković i kum u klinču

Miljković: Kakve su sveske u kojima si pisao tužilaštvu?

Spasojević: Jedna je sa motociklistom, druga bez korica, na kocke, pošto ćeš i to da me pitaš.

Miljković: Kome si predao tu svesku?

Spasojević: Ne mogu da se setim, tužilaštvu.

Miljković: Da li si vodio policiju u Surduk?

Spasojević: Nisam, nisam nikada izlazio iz pritvora, dok Draganić jeste.

Podsetimo, Vlade Draganić vlasnik kuće u Ritopeku, kako je Kurir pisao, navodno se nudio ranije za svedoka saradnika, ali taj status nije dobio.

Miljković: Da li si prvi put u tužilaštvu na slikama video kuću u Surduku?

Spasojević: Ne, video sam je i kada sam bio tamo sa vama, nisam vodio policiju za razliku od Draganića.

Miljković: Koliko si zaradio novca za vreme druženja sa nama?

Spasojević: Ne znam.

Miljković: Koliko košta pištolj koji ti je oduzet i ko ti ga je kupio?

Spasojević: Milinko Brašnjović mi ga je kupio za 120.000 dinara, on je puno bolji čovek, ali je na žalost odlučio da ubija

Miljković: Koga je ubio?

Spasojević: Bio je u Atini, trebalo je i na Krfu. Ja sam ga poslednji put video kada sam ga vodio na prebac u Tursku. I tada sam Veljku pisao da se plašim, on mi je odgovorio "da si blizu sad bih ti oči iskopao", eto koliko su fini. Kada sam bio u Skoplju kod njih, i tada su mi pričali ko je koga ubio.

Miljković: Jel ti neko nekada tražio da ubiješ?

Spasojević: S Milinkom Brašnjovićem si komentarisao za mene "još samo kume od tebe da napravimo ubicu"

Miljković: Jesi li se s nama družio iz koristi?

Spasojević: Više sam oko vas imao muke i troška nego koristi.

Miljković: Kada i od koga si dobio skaj telefon?

Spasojević: Od tebe sam dobio telefon, a distributer je bio dečko Katazma iz Mirijeva.

Miljković: Znači, koristio si ga skoro godinu i po dana, jesi li platio ikada produženje?

Spasojević: Ne, to ste vi plaćali.

Miljković: U kakvim si odnosima bio sa Srđanom Lalićem?

Spasojević: U drugarskim, zdravo-zdravo.

Miljković: A sa Hrvatinom?

Spasojević: Video sam ga par puta.

Miljković: Da li si ti sređivao restoran Partizan i kakav je bio?

Spasojević: Bio je ruina, kada se oformila ta grupa Iz Principa, to je zamišljeno kao mesto gde bi se skupljali navijači, da ne sede po parkovima. Unutra je bio lom, to je bila lepa zamisao.

Miljković: Rekao si da si sa Draganićem čistio mašinu? Da li si primetio na kojoj ruci Draganić ima oštećenja?

Spasojević: Nisam zagledao

Miljković: Da li si išao sa nama na mitinge i paljenje baklji?

Spasojević: Nikada.

Miljković: Da li si doveo dvojicu da idu sa nama na mitinge?

Spasojević: Ne, nikada.

Miljković: Zašto su ti upečatljivi 3. i 10. avgust?

Spasojević: Zato što su za nedelju dana ubijena dva čoveka, inače ne pamtim datume, ali mi je to bilo upečatljivo.

Miljković: Ko te je zvao da krečiš kancelariju na stadionu?

Spasojević: Veljko me zvao, rekao je da smo gotovi ako policija upadne, ušao sam u prostoriju, video krv na zidu.

Miljković: Kako si ustanovio da je krv, jesi li liznuo?

Spasojević: Mnogo puta sam video krv, u Ritopeku sam video toliko krvi da znam.

Miljković: Gde si video kapljice krvi u Ritopeku?

Spasojević: Bilo je po zidovima, Draganić je brisao.

Sudija: Laliću, rekao je.

Miljković: Sudija, nemojte tako, ja nisam Lalić.

Miljković: Da li znaš dalju sudbinu tog momka, pošto kažeš, koga otmemo mi ga ubijemo?

Spasojević: Nisam se bavio daljom sudbinom, ali je bilo jednostavno, ko je u Ritopeku zna se šta ide dalje.

Miljković: Kako si znao da je osoba koja je bila na stadionu u Ritopeku?

Spasojević: Imao sam iskustva iz ranijih ubistava, znao sam vaš modus. Što se tiče te otmice, Nikola Mitić je jedini koji je tu otet pa ubijen. Bilo je i drugih ljudi koje ste tu tukli. Oteli ste i Gligorijevića, i Goksija, i Mihajlovića.

Miljković: Reci mi da pređemo na ovo, kada postaješ član grupe?

Spasojević: Kada si mi saopštio da želiš da ubiješ Vlastu 2016. Ti si me uvukao u to, prihvatio sam iz straha

Miljković: Kako se zvala grupa?

Spasojević: Bio si ti, bio sam ja, bio je Mirko Kojić, bio je Kovač, posle se pojavio i Belivuk. Kriminalna grupa je grupa koja se valjda bavi kriminalom, ja sam tada prisutpio svemu tome.

Miljković: Jesi li išao na utakmice Partizana?

Spasojević: Odgovorio sam već, išao sam i na stadion i na gostovanja.

Miljković: Na koji način si postao član ove navodno organizovane kriminalne grupe?

Spasojević: Objasnio sam ti, ja nisam pravnik i ne pravim razliku. Mi smo bili navijačka grupa Iz Principa, a svi ovi ljudi iza stakla koji jesu bili navijači i ubijali su, jesu se bavili kriminalom.

Miljković: Pominje se kavački klan, kako ti to znaš?

Spasojević: Bio sam na Krfu, Belivuk mi je rekao da se dopisuje sa Radojem Zvicerom, koji je bio na skaju Born.

Miljković: Da li si prisustvovao sastancima kriminalne grupe?

Spasojević: Bio sam kada su se pričale neke stvari, ali izbegavao sam to. Meni ste dodeljivali uloge, pozovete me ti ili Veljko i kažete "trebaš mi dođi". Marko i Veljko su mi dodeljivali uloge, oni su bili Alfa i Omega.

Miljković: Da li si u okviru ove navodno organizovane kriminalne grupe imao unapred određenu ulogu?

Spasojević: Kada me pozovete i kažete šta da uradim, ja uradim. Za Gorana Mihajlovića, Veljko je poslao poruku da mu trebam. Veljko i ti ste mi davali uloge, ti si mi dao za Veličkovića, za Mitića Veljko, za Gligorijevića isto on.

Miljković: Koju ulogu su imali ostali, Lalić, Hrvatin?

Spasojević: Nisam obraćao pažnju, rekao sve već.

Spasojević: Veljko je recimo za Gligorijevića rekao da smo se ogrešili, a da si ti i dalje tvrdio da je on kriv, to mi je pričao na Krfu. Kada smo bili na Krfu, veče uoči toga što smo trebali da izvršimo egzekuciju, a odustali smo jer Veljko nije hteo da učestvuje jer se navodno ofirao jer je obilazio plaže, pa Janković nije hteo jer nije hteo Veljko, pa ja nisam hteo navodno jer gliser ima GPS i onda je Veljko tražio da pišem ljudima iz Crne Gore da odustajem

Miljković: Koliko si često dolazio na stadion?

Spasojević: Vrlo često, bio sam i nezavisno od vas

Miljković: Da li si koristio resurse grupe?

Spasojević: Slušaj Marko, ne znam

Miljković: Slušaj Spasojeviću, Lalić je rekao da su svi koristili resurse?

Spasojević: Lalić je Lalić, ja sam ja. Koristio sam u smislu da sam sedeo u prostorijama

Miljković: Da li si kada si krećio prvi put primetio mrlje krvi?

Spasojević: Primetio sam rupu od metka, to se pričalo kao anegdota, da je Veljko pucao u nekog momka

Miljković: Da li si ti aktivan čan organizovane kriminalne grupe?

Spasojević: Jesam, učestvovao sam u svemu.

16.10 - Miljković ispituje Spasojevića o obezbeđivanju repera Raste

Miljković: Da li si radio privatno obezbeđenje? Čuvao neko lice?

Spasojević: Jesam, čuvao sam Stefana Đurića Rastu.

Miljković: Rastu si rekao, jesi li radio za platu?

Sudija: Šta je nama bitno sada što je on radio za Rastu?

Miljković: To su pitanja kredibiliteta, kaže da se ne drogira, a drogira se.

Spasojević: Ja sudija želim da odgovorim, rekao sam u tužilaštvu da sam u periodu škole probao kokain i spid

Miljković: Ko te zaposlio kod Raste i koliko si zarađivao?

Spasojević: Preko Đenerala, jer je njegov drug Maki obezbeđivao.

Miljković: Jesi li nama davao pare od toga?

Spasojević: Ne

Miljković: Jesi li vratio Rasti pare?

Spasojević: Jesam, 800 evra, zvao me Dragan Sekulić, bio je vrlo neprijatan.

Inače, Rastin menadžer Dragan Sekulić, koji je promenio ime i sada se zove Vlade Georgijev takođe je optužen kao pripadnik Belivukove grupe, a na optužnici je i njegova supruga Slađana Sekulić, jedina žena u klanu.

15.30 - Za govornicu izašao Marko Miljković

Kum svedoka saradnika Marko Miljković postavlja mu pitanja.

Miljković: Da krenemo Spasojeviću, prvo mi je zaparao uši, pa da te pitam onda, rekao si da ćemo da pakujemo kofere ako Aleksandar Vulin dođe za ministra, ko je to pričao?

Spasojević: Pričali ste na stadionu, ti, Veljko.

Miljković: Da li smo išli u isto odeljenje, koliko smo bili bliski?

Spasojević: Nismo išli u isto odeljenje, družili smo se u Krnjači.

Miljković: Gde si živeo?

Spasojević: Na Ceraku.

Miljković: Otkud ti u Krnjači?

Spasojević: Dolazio sam kod tebe, i kod druga, tvog kuma.

Miljković: Da li si bio nasilan u školi?

Spasojević: Tukao sam se, ako to pitaš.

Miljković: Da li si sklon laganju?

Spasojević: Ne.

Miljković: Da li si bio ljubomoran, kada si imao devojke?

Spasojević: Da li sudija treba da pričam o svom ljubavnom životu?

Miljković: Čisto posle ovih imaginarijuma da vidite o kakvoj je osobi reč.

Spasojević: Bio sam ljubomoran, ali nisam pravio scene.

Miljković: Da li si išao kod psihijatra nekada?

Spasojević: Ne, ako misliš na to što sam vama pričao da jesam, doći ćemo i do toga. Kada sam došao taj dan na stadion da kažem da ne mogu više da učestvujem u tome, da imam psihičke probleme, jer stvalno više nisam mogao da izdržim da učestvujem u tome, Marko mi je bacio 50 evra na to i rekao "idi leči se".

Miljković: Vidiš da si sklon laganju?

Spasojević: Tada sam slagao da bi preživeo.

Miljković: S kim si počeo da radiš obezbeđenje?

Spasojević: S tobom.

Miljković: Jesi li pretukao nekoga?

Spasojević: Koliko smo ljudi prebili na vratima...

Miljković: To ti nije bilo stresno?

Spasojević: Ne kao kada smo kasapili ljude.

Miljković: Koga smo mi kasapili.

Miljković: Da li se bojiš pritvora?

Spasojević: Nije mi prijatno, malo je klaustofobičan.

Miljković: Znači bojiš se. Jesi li plakao u pritvoru i govorio da ćeš da se okačiš?

Spasojević: Kupovao sam vreme sebi, jesam plakao, ali je priča za vas bila da ću da se okačim

Miljković: Eto, sklon si laganju. A koje si lekove pio?

Spasojević: Rivotril, lagao sam te da sam pio druge lekove, da mi nebi stalno govorio kroz prozor dok smo bili u pritvoru. Govorio si da ćeš ti da nas izvučeš, dobacivao si da ne govorim za Vlastu.

Miljković: Jesi li mi ti rekao da ti je devojka imala udes sa tužiocem?

Spasojević: Da, ali ne kako ti hoćeš da predstaviš, to je tužilac iz Aranđelovca, bio je pijan, a ne kako ti hoćeš da predstaviš da je to bio pritisak tužilaštva na mene.

Miljković: Kada si prvi put krenuo na utakmice i za koga si navijao?

Spasojević: Davno je to bilo, s nekim momcima s Karaburme

Miljković: Da li si posle srednje škole radio na brodu?

Spasojević: Jesam, kratko vreme

Miljković: Da li si plovnio celim tokom Dunava i Save kroz Srbiju?

Spasojević: Jesam.

Miljković: Jesi li prolazio kroz Surduk?

Spasojević: Jesam, nisam obraćao pažnju na naziv mesta.

Miljković: Da li si pozajmljivao novac od mene, Veljka i ostalih iza stakla?

Spasojević: Ne znam kakva su ovo pitanja.

Miljković: Nisi ti ovde da misliš, opomenite ga, kakvi su ovo odgovori.

Miljković: Jesi li pozajmio novac?

Spasojević: Jesam od tebe 2.000 evra, za struju i da platim kiriju, ja sam podstanar za razliku od tebe.

Miljković: Sudija, kakvi su ovo odgovori.

Miljković: Sudija, kakvi su ovo odgovori

Spasojević: Pozajmio sam još jednom, za kupovinu automobila. Posle golfa koji sam dobio, ostavio sam ga Marku, posle povratka sa Krfa hteo sam što pre da se otarasim automobila, jer su mu tapacirunzi bili razvaljeni, pa mi je bilo sumnjivo. Prodali smo ga Aci, a oni su mi dodali pare da kupim audi, 4.500 evra.

Spasojević: Poslednji put kada sam bio na stadionu, kada sam rekao da ne mogu više, rekao sam evo vam auto, samo me pustite da izađem iz grupe

Miljković: I jesmo li uzeli?

Spasojević: Niste

Miljković: Jesi li pozajmio pare za sahranu oca?

Spasojević: Jeste, 400 evra, tada si bio u Dominikanskoj Republici sa Lazarom Kosmajcem

Miljković: Jesmo li ti nudili novac da ti devojka održava trudnoću?

Spasojević: Jeste

Miljković: Jesi li uzeo?

Spasojević: Ne, zato što je abortirala. Sudija, dokle više o privatnom životu

Miljković: Zašto si se družio sa nama?

Spasojević: Vi ste manipulatori, na kraju ste me tretirali kao batlera, kada vam se jede pica da trkne Spale da kupi. Tebi hvala, čuo sam od Bojana ovde da si mi ti spasio život, ali ostajao sam sa vama jer sam se plašio.

Miljković: Zašto si me zvao da ti budem kum? Jesi li Veljka zvao da ti bude venčani kum?

Spasojević: To je bilo 2020. zvao sam ga.

Miljković: Toliko o strahu.

Spasojević: Neprijatelji se drže bliže od prijatelja.

Miljković: Dobro, držaćemo te blizu. Rekao si da si sa porodicom o trošku Velje, sa njegovom porodicom, jesi li bio uplašen?

Spasojević: Mislio sam, idemo legalno, ide moja devojka, Markov otac mi daje punomoćje, razmišljao sam ne bi me tada ubili. A opet, ko odbije kod vas je prolazio jako loše.

Miljković: A ovde nismo mogli da te otmemo?

Spasojević: Mogli ste gde ste hteli. Svakako sam imao strah u svakom momentu, razmišljao sam konstantno o vama.

Miljković: Kada si počeo da se plašiš mene?

Spasojević: Od Vlastimira MIloševića, kada si rekao "ili si sa mnom ili protiv mene", ja sam to shvatio kao pretnju

Miljković: Zašto onda prekidaš druženje sa mnom?

Sudija: Izjasnio se 50 puta o tome.

Miljković: Jesam li ja ubio Vlastimira?

Spasojević: Nisi, ali ja se u ovoj priči nisam deklarisao kao kriminalac, ali si umeo da budeš nasilan. Kada neko dođe da ti saopšti da hoće da ubije venčanog kuma, kako da shvatiš

Miljković: Jesi li se plašio da ću da te ubijem, ili udarim da padneš u nestvest?

Spasojević: Kada neko ubije venčanog kuma sve je jasno

Miljković: Zašto mi tebe nismo ubili?

Spasojević: Rekao je Bojan Hrvatin da si me ti sačuvao

Miljković: Kada prestaješ druženje sa nama?

Spasojević: Negde novembar 2020.

Miljković: Jesi li tada živeo u strahu?

Spasojević: Još izraženijem strahu, strah mi se samo povećavao. Nisam izlazio uveče, naročito ne kada je maglovito, trudio sam se da zapamtim svaki komšijski automobil, gledao sam sumnjive automobile.

Miljković: Zašto ni u jednom trenutku za sve ove godine nisi prijavio sve ovo o čemu pričaš?

Spasojević: Iz straha, ubili ste čoveka, bili ste u pritvoru i izašli posle godinu dana

Miljković: A što se sada ne bojiš?

Spasojević: Ne znam šta da ti kažem

Miljković: Da li si imao fizički sukob na stadionu?

Spasojević: Jesam, sa nekim klincem. Pošto sam tog momka upozorio da ne otvara bilo kome kapiju od baze, jer sam se plašio da će neko da uleti i da nas izrešeta, jer ste se zamerili sa svim kriminalnim grupama maltene, škaljarski klan koji je isto vrlo surov

Miljković: Kojim još kriminalnim grupama?

Spasojević: Nekim navijačkim grupama, da preformulišem, sa ljudima iz kriminalnih struktura koji su sposobni da ubiju. Udario me tada, ja sam ga jurio

Miljković: Jurio si ga vatrenim oružjem?

Spasojević: Ne, nikada.

Miljković: Predložiću ga za svedoka. Da li smo Veljko i ja pomirili tebe i tog momka?

Spasojević: Jeste, rešilo se.

Miljković: Jesi li pričao da ćeš ga ubiti?

Spasojević: Nikada nisam pričao da ću bilo koga da ubijem.

Miljković: Što nisi prebio Veljka kada je lomio stolice?

Spasojević: Pa vidi koliki je.

Miljković: Kažeš, ja sam ti rekao ili si sa mnom ili protiv mene, što nisi reagovao?

Spasojević: Slušaj ovako, taj klinac mi nije pretnja bio kao ti. Ti si rekao da hoćeš da ubiješ kuma.

Miljković: Da li o svemu pričaš sa bratom?

Spasojević: Ja svoje bližnje ne uvlačim u probleme.

Miljković: Da li si u tužilaštvu rekao da nam duguješ novac?

Spasojević: Što je to bitno?

Miljković: Zato što mu je i to motiv da ovako govori, duguje novac, da ne bi vrati.

Na ovu konstataciju, Spasojević je počeo da se smeje.

Miljković: Da li si nam tražio novac dok si bio u pritvoru?

Spasojević: Ne.

15.20 - Belivukovom pokajniku pitanja postavlja advokat Vesna. Golubović

Golubovićeva je inače zastupnica Jelene Veličković, udovice Gorana Veličkovića.

Golubović: Da li je grupa, sem sa Purkovićem imala kontakt još sa nekim ko je imao višu poziciju u policiji?

Spasojević: Ne znam, znam da su Purkoviću pomogli da se vrati na posao

Golubović: Rekli ste da niste lično poznavali Gorana Veličkovića, kako ste sigurni u to da je to bio on?

Spasojević: Prvi put, dok sam Marka vozio u Ritopek, kada smo kupovali sekire Marko mi je rekao da je to on. Ja sam ga prvi put video u delovima, izvinjavam se što tako kažem, ali video sam ga tek isečenog na komade. On je bio poznat u kriminalnim krugovima

Golubović: Otkud znate da je Belivuk obećao Veličkoviću da će brzo da ga ubije?

Spasojević: Miljković mi je rekao, nisam dalje ništa pitao, izbegavao sam da pitam, jer znate kako kažu, ono što ne znaš ne može da te ubije. Tako to ide u kriminalnim krugovima, a mene su smatrali slabom karikom a i u lice sam im rekao da se plašim da će da me ubiju

Golubović: Da li znate šta je bio motiv ubistva Gorana Veličkovića.

Spasojević: Ne znam, da li je navijačka priča ili nešto drugo

Golubović: Rekli ste da ste dobili 200 evra posle ubistva, a koji je bio Goranov?

Spasojević: To mi je predato u kući, burma, ikonica i 200 evra, a Draganiću I Jankoviću po 500 evra.

Golubović: Vi ne znate da li je to sav novac pronađen kod Veličkovića?

Spasojević: Ne.

Golubović: Kako ste uništili burmu?

Spasojević: Armiračkim klještima, ikonicu sam negde ostavio, a burmu sa tih 200 evra sam bacio u kontejner ispred zgrade

Golubović: Imate li saznanja da je Veličkovićevo telo fotografisano?

Spasojević: Ja to nisam video, pričao sam za Gligorijevića isto da nisam video, ali da sam Marku dodao telefon kada me je pozvao da vidim i kada mi je rekao "pogledaj kako prolaze izdajnici".

15.10 - Nastavlja se unakrsno ispitivanje, sledeći postavlja pitanja advokat Ivan Ninić

Sledeći postavlja pitanja advokat Ivan Ninić, advokat Sanje Mihajlović, majke pokojnog Gorana Mihajlovića.

Ninić: Da li znate koje je vozilo korišćeno za otmicu?

Spasojević: Smart, crne boje.

Ninić: Ko je vlasnik kafića o kom govorite kod Fakulteta?

Spasojević: Znam da je mlađi momak, na skaju je bio Džunior, a brat stariji mu je bio poznat u kriminalnom svetu.

Ninić: Da li ste čuli za braću Šundić?

Spasojević: Ne.

Ninić: Da li je Goranu skinuta traka koja je bila preko očiju od momenta ubistva do spaljivanja?

Spasojević: Jeste, kada sam ušao u prostoriju, kada je bio umotan u najlone. U Surduku nije imao, jer su mu i glavu obmotali najlonom.

Ninić: Da li biste mogli da prepoznate komšinicu iz Surduka koja je razgovarala sa Belivukom i Miljkovićem?

Spasojević: Ne, ja sam bio iza šupe, palili smo čoveka a ne najlon

Ninić: Da li ste znali čija je kuća u Sudruku?

Spasojević: Ne

Ninić: Da li je pominjan Mihajlović u nekom kontekstu?

Spasojević: Pominjan je u kontekstu da je jedan od dvojice učestnika u ubistvu Davorina Baltića.

Ninić: Da li je pominjana njegova bliskost sa Dedovićem i Stamatovićem?

Spasojević: Ne.

Ninić: Posle Vlastimira MIloševića, zašto niste odbili da učestvujete dalje?

Spasojević: Objasnio sam, bio sam u strahu. Tražio sam način da izađem, nisam želeo da se bilo šta od toga desi. Rizikovao sam svoj život kada sam Vlasti odneo dva grama kokaina i upozorio ga, mogao je nekome da kaže. Jeste Vlasta bio sportista, ali je bio i narkoman.

Ninić: Koliko ste mesečno zarađivali kao član grupe?

Spasojević: Nisam imao određenu cifru, niti sam se dogovarao sa bilo kim za novac. Konkretno, za Gorana Mihajlovića jesam dobio golf, ali to mi je Miljković neposredno rekao pre spaljivanja "kume, imamo poklon za tebe". Nisam bio deo toga, to nije moje zanimanje, gledao sam kako da izađem iz toga.

Ninić: Da li vam je pripadnost grupe donela da radite poslove obezbeđenja po splavovima?

Spasojević: Radio sam i pre toga, a dok sam bio član grupe, radio sam i obezbeđenje Stefana Đurića Raste, bio sam mu i obezbeđenje i vozač.

Ninić: Da li ova grupa ima podršku političkih struktura u to vreme?

Spasojević: Ne da ja znam, bilo je komentara "ako Aleksandar Vulin dođe za ministra policije, možemo da pakujemo kofere i da se selimo".

14.55 - Spasojeviću pitanja postavlja postavlja sudija Vinka Beraha

Sudija: Da li ste znali kako je izvršena otmica Gorana Mihajlovića?

Spasojević: Posle otmice i ubistva, Miljković je tražio da Milinko Brašnjović i ja odemo do jednog kafića kod Fakulteta bezbednosti, posle sam povezao kada sam čitao u novinama da je majka njegova pokrenula svoju istragu, rekao je da će doći dve žene i da polomimo lokal. Posle sam u tužilaštvu znao da je to čovek koji je za mene bio NN, pokazao sam i kuću u Surduku.

Sudija: A ko ga je oslovljavao sa NN?

Spasojević: Oni su ga u međusobnoj komunikaciji pre ubistva oslovljavali sa NN.

Sudija: Rekli ste da ste imali opciju, kada ste pozvani da čuvate momka u Ritopeku, da znate kako bi se završilo da ste odustali, šta to znači?

Spasojević: Ja sam dospeo u sve ovo tako što mi je Miljković rekao "kume hoću da ubijem Vlastu, ili si sa mnom ili protiv mene". Zna se kako su prolazili oni koji su odustajali, zna se za Mirka Kojića. Prećeno mi je i u pritvoru, kada sam otkazao punomoćje svim advokatima, prećeno mi je 1. jula.

Sudija: U nekom momentu ste odustali?

Spasojević: Tako je, imao sam pištolj, poželeo sam da se ubijem. Nisam više mogao da gledam te morbidarije, nisam imao svoj život, bilo mi je muka.

Sudija: Ništa vam se nije dogodilo

Spasojević: Bilo je pitanje kada će da se dogodi.

Sudija: Da li ste poznavali pokojnog Aleksandra Gligorijevića?

Spasojević: Jesam, on je bio drug Veljka i Marka, dolazio je na stadion.

Sudija: Kada je lišen života?

Spasojević: Sredinom 2020., znam da je posle Atine.

Sudija: Da li je bilo nekih dogovora oko ubistva Gligorijevića?

Spasojević: Meni je Veljko to nasamo rekao, ne znam.

Sudija: Kada ste upoznali Bojana Hrvatina i Srđana Lalića? (druga dva svedoka saradnika)

Spasojević: Posle izlaska iz pritvora Belivuka i Miljkovića za ubistvo na šinama.

Sudija: Gorana Veličkovića ste poznavali?

Spasojević: Ne.

Sudija: Kada je on ubijen?

Spasojević: 3. avgusta, ostalo mi je u sećanju jer je bilo u nedelju dana sa ubistvom Nikole Mitića.

Sudija: Kada ste uništili skaj telefon?

Spasojević: Posle Krfa.

Sudija: Rekli ste da je niknejm bio Vepar, Svinja? Mirku Kojiću.

Spasojević: Ne, tako su ga oslovljavali u međusobnoj komunikaciji.

Sudija: Poznajete li optuženog Nikolu Stefanovića?

Spasojević: Da, on je Markov kum, ne znam da ima veze sa kriminalom, održavao je vozila njemu Veljku, ima ozbiljan servis.

14.41 - Počeo suđenje, Spasojević izašao za govornicu

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih, kako bi utvrdilo da li su svi prisutni da bi suđenje moglo da se održi.

Za govornicu je izašao svedok saradnik Nikola Spasojević a prvi će mogućnost da mu postavlja pitanja imati zamenik tužioca.

Tužilac: Kada i na koji način ste stupili u kontakt sa tužilaštvom i šta vas je motivisalo na sklapanje sporazuma?

Spasojević: Sam sam odlučio, pismo sam uputio i želeo sam da iznesem sve. Ja nisam učestvovao u svemu ovome iz nekog razloga kao što je materijalna korist, neću od sebe da pravim cvećku, ali učestvovao sam iz straha. Eto.

Tužilac: Rekli ste da ste imali telefon sa skaj aplikacijom i da vam je nadimak bio Topalović?

Spasojević: Dao mi ga je Marko Miljković, posle Gorana Mihajlovića, kao i golf. Marko je plaćao i pretplatu, bila je izuzetno skupa, ja nisam imao ni potrebu za tim telefonom, niti sam mogao da ga plaćam. Cena je bila oko 1.000 evra za šest meseci. Koristio sam ga sve dok nisam izašao iz ove grupe, tada sam ga isključio i bacio.

Tužilac: Spominjali ste fotografisanje na placu u Surduku?

Spasojević: Miljković i Belivuk su tražili da ih slikam pored zgarišta, na kom su zapalili telo Mihajlovića. Bili su okrenuti leđima ka meni licem ka vatri, bili su u kombinezonima i sa kačketima. Znam da je i Miljković slikao vatru i Gorana.

Tužilac: Vezano za ubistvo Gligorijevića, koji od braće Budimir je očestvovao?

Spasojević: Marko Budimir ga je dovezao, a Miloš Budimir je učestvovao u sečenju i komadanju tela.

Tužilac: Jednu pušku ste doneli u garažu u Ritopek, koju?

Spasojević: Bila je sa optiko, mislim da je M76

Tužilac: Pročitali ste optužnicu, jedna tačka se odnosi na otmicu i silovanje I. S. Znate li nešto o tome?

Spasojević: Mislim da sam zapasio momka koji je ležao u separeu na stadionu Partizana i da sam pitao ko je momak, ali nisam dobio neke konkretne informacije

Tužilac: Kako povezujete tog momka sa I. S.?

Spasojević: Upečatljiva mi je slika iz optužnice, na kojoj je sa crnim duksom preko glave, sklupčan u separeu.

Tužilac: Da li su predstavnici ove grupe imali veze sa predstavnicima MUP?

Spasojević: Naravno,, Aleksandar Purković je na skaju bio šerif. On je iz kraja Miljkovićevog, bio je nešto suspendovan, pa su mu Miljković i Belivuk pomogli da se vrati u službu, na Zvezdaru. Bio je i Papić, on je dolazio na stadion u bazu, bio je King na skaju.

Tužilac: Da li ste vi kontaktirali sa Purkovićem?

Spasojević: Jesam, ali ne preko skaja nego preko običnog telefona. Marko je koristio moj telefon za kontakte koji nisu preko skaja, zvao ga je na Viber.

Tužilac: Šta je Purković radio za grupu?

Spasojević: Davao je neke informacije koje samo policija može da ima.

14.30 - Brat Veljka Belivuka prvi put na suđenju klanu

Kako Kurir nezvanično saznaje, da prati suđenje iz publike, danas je prvi put došao i brat Veljka Belivuka.

Izvor Kurira otkriva da mu on dolazi u posete, ali da do sada nije prisustvovao suđenjima.

Kako saznajemo, Belivuk se, kada je uveden u boks za optužene diskretno klimanjem glave javio rođenom bratu Ivanu, kog je primetio u publici.

- Belivukov brat je mirno, bez reakcija pratio ispitivanje svedoka saradnika. Na izlazu je stavio hiruršku masku, najverovatnije kako bi sakrio lice od objektiva i kamera - kaže sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, brata redovno obilazi u pritvoru Specijalnog suda u kom boravi.

14.20 - Optuženi dovedeni u sud

U najveću sudnicu Specijalnog suda u Beogradu uvedeni su Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali optuženi za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, otmice i silovane.

Autor: