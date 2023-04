KONAČNO POZNATA POZADINA PRIČE! Evo kako je Ivana otkrila da 'otac iz pakla' drži ćerkicu ZATOČENU U KADI!

Slučaj male Lane (8) koju je otac Uroš Pašajlić (38) držao zarobljenu u kadi, gladnu i žednu, zaključanu u kupatilu u stanu na Zvezdari u kojem je živela sama, i dalje potresa Srbiju i dok se čeka epilog ovog nezapamćenog nasilja, u javnosti se pojavljuju novi detalji iz istrage.

"Ivana L. devojka osumnjičenog koja je pretrpela nasilje izjavila je i da dok je bila zarobljena - zaključana u stanu, pokušala je da pronađe neke račune kako bi utvrdila tačnu adresu tog Uroševog iznajmljenog stana i uspela je da pronađe i saopštila policiji taj podatak, kada je uspela da pobegne iz stana i kada je sve i prijavila. A u taj stan nije išla nikad jer je Uroš govorio da je taj stan mali, i kada ga pita za dete nervozno je reagovao i odgovarao joj da nije njeno dete i da brine o svom detetu", rekao na je sagovornik iz istrage.

Za naš portal je potvrđeno i da je Ivana izjavila da nije znala da je dete samo u stanu.

Prema njenim rečima on ju je pretukao 19. marta, a ona je skupila snagu da pobegne 5 dana kasnije i prijavi ga. Rekla je da nije smela da izađe iz stana u Borči jer ga se plašila i da joj je glavom polomio nos. Takođe je navela da je saznala da ima ćerku koju drži zaključanu u stanu na Zvezdari i koja tamo sama živi, ima 8 godina i on je ponekad obilazi i donosi hranu.

"Nisam znala da je dete samo u stanu. Sa Urošem sam u vezi bila od 2019. i te godine sam upoznala i devojčicu, bila je kod mene tri nedelje. Dve godine kasnije, u decembru 2021, on se doselio u moj stan. Rekao mi je da je dete kod njegove strine, koja brine o njoj, nisam mogla ni da zamislim šta se dešava. Posumnjala sam u njegovu priču tek kada mi je u svađi rekao da njegova ćerka zbog mene nije jela 5 dana. Tada sam posumnjala da nešto nije u redu, jer je on bio sa mnom 5 dana. Uroš mi je govorio da neće da me vodi u stan u Mirijevo jer je mnogo mali i da je bolje da budemo u Borči", saopšteno je za Telegraf.

Poztraga za Urošem Pašajlićem je, podsetimo, raspisana 24. marta, uhapšen je 4 dana kasnije na Karaburmi pomoću baznih stanica mobilnog telefona. Njega je prijavila Ivana L. (47) koja je bila u emotivnoj vezi sa njim.

Saslušan je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu zakonskom roku od 48 sati.

"Iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, ali je rekao da duže vreme koristi dorgu i alkohol. Njemu se na teret stavlja nasilje u porodici, protivpravno lišenje slobode na štetu nevenčane supruge, kao i krivična dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica", saopšteno je tada.

U međuvremenu, kako smo gore naveli, saslušana je Ivana L., koja je prijavila nasilje, potom, zakonska supruga Pašajlića, majka male Lane, kao i policajke koje su došle na lice mesta.

Prema nezvaničnim informacijama policajka je opisala sa kakvim užasom se srela dok je ulazila u stan.

"Bilo je mračno. A kada smo ušli u kupatilo iz kade je izvirila devojčica, bila je jako mršava, jedva je sedela".

S druge strane, majka devojčice koja je nađena u kadi, N. T. rekla je da nije viđala Lanu jer joj je Uroš to stalno branio i govorio joj da ima sve što joj treba za život.

Podsetimo, Pašajliću koji se tereti za Nasilje u porodici i Zlostavljanje i mučenje devojčice (8) Prvi osnovni sud na predlog Prvog osnovnog javnog tužilaštva odredio je pritvor od 30 dana.

"Pritvor mu je određen s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i da su način izvršenja krivičnog dela i težina njegove posledice doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti pravično i nesmetano vođenje krivičnog postupka", rečeno je.

Inače, naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom je stavljeno na teret da je u vremenskom periodu dužem od dve godine bezobzirnim ponašanjem ugrožavao telesni integritet svoje ćerke, maloletne oštećene L.P. čime bi učinio krivično delo - Nasilje u porodici. U toku postupka biće preduzete dokazne radnje u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjičenog Pašajlića stiču obeležja i krivičnih dela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i Kršenje porodičnih obaveza. Takođe, biće preduzete dokazne radnje kako bi se utvrdilo da li je nad Ivanom L. (47) emotivnom partnerkom počinio Nasilje u porodici, Zlostavljanje i mučenje i Protivpravno lišenje slobode - rečeno je iz Prvog OJT.

U toku postupka ispitane su oštećene i drugi svedoci koji bi mogli imati saznanja od značaja za postupak, naloženo je vršenje psihijatrijskog veštačenja osumnjičenog, kao i sudsko-medicinskog veštačenja telesnih povreda, pri čemu će od Dečje klinike biti pribavljena medicinska dokumentacija za oštećenu Lanu P. kako bi se utvrdilo u kakvom je stanju ista primljena na kliniku, a biće preduzete i druge radnje potrebne za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje odluke.

Istovremeno, pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa tužilaštvom rade na utvrđivanju eventualne odgovornosti drugih lica koji su na posredan način doveli do situacije u kojoj se našla maloletna oštećena L.P. Tužilaštvo će blagovremeno obavestiti javnost o svim rezultatima istrage koju sprovodi, kao i o saznanjima do kojih su vršenjem potrebnih provera došli drugi državni organi.

Inače, u Ministarstvu prosvete objasnili ona nikada nije ni bila upisana u školu, a zato škola i nije mogla da reaguje na zanemarivanje niti da obavesti nadležne. Preciziraju i da evidenciji o deci koja treba da krenu u prvi razred po zakonu vodi opština.

Do sada je Prvo osnovno javno tužilaštvo došlo do saznanja da je devojčica - dete (2015) odlukom suda povereno na staranje ocu, s obzirom na to da je majka ranije bila zavisnik, a da je utvrđeno da je otac podoban roditelj.

U Prvom osnovnom sudu, međutim, kažu da presudom dete nije povereno ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava.

Tužbom Gradskog centra za socijalni rad Odeljenje Palilula od 5.aprila 2016. godine traženo je da se N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a Uroš Pašajlić delimično u odnosu na maloletno dete Lanu P. Prvi osnovni sud u Beogradu je dana 15.05.2018. godine doneo pravnosnažnu presudu kojom je delimično lišio roditeljskog prava tuženu N.T, i to prava na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, upravljanje i raspolaganje imovinom maloletnog deteta, dok je u preostalom delu kojom je traženo da se tužena N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a tuženi Uroš delimično liši roditeljskog prava tužbeni zahtev odbijen, a ujedno je odbijen i predlog tuženog U.P. kojim je tražio da sud odredi privremenu meru kojom bi do pravnosnažnog okončanja postupka maloletno dete poverio ocu radi samostalnog vršenja roditeljskog prava.

Odluka je doneta na osnovu nalaza i mišljenja Komisije sudskih veštaka Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” od 31.05.2017. godine iz kog proizlazi da kod N.T. nema namere zanemarivanja roditeljskih dužnosti, dok je tuženi Uroš Pa ocenjen kao adekvatan roditelj koji ima psihološke i materijalne dispozicije za preuzimanje samostalne brige nad maloletnom Lanom P, kao i da poseduje uslove za život maloletnog deteta u svom domaćinstvu i da je sposoban da stvori materijalna sredstva za odgajanje deteta.

Napominjemo, navedenom presudom maloletno dete nije povereno ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava, a iz obrazloženja presude proizilazi da je rešenjem Gradskog centara za socijalni rad-Odeljenje Palilula od 13.07.2016. godine maloletnoj Lani P. priznato pravo na smeštaj u ustanovu za zaštitu odojčadi, dece i omladine. Ovo je jedini postupak koji je vođen za vršenje roditeljskog prava nad maloletnom Lanom P. pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

