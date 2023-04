PRODUŽEN PRITVOR UROŠU PAŠAJLIĆU: Otac koji je godinama držao ćerku zatočenu ostaje iza rešetaka

Urošu Pašajliću (38), koji je uhapšen zbog sumnje da je pretukao partnerku Ivanu L., kao i da je godinama zanemarivao ćerku (8), produžen je pritvor, prenosi "Blic".

Podsetimo, za sve se saznalo kada je Uroševa partnerka Ivana L. prijavila da ju je nasilnik tukao i držao u stanu. Ona je policiji ispričala i da Uroš ima dete, ali nije znala gde se ono nalazi.

Njemu se na teret stavlja krivično delo Nasilje u porodici, Protivpravno lišenje slobode na štetu nevenčane supruge, kao i Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i Kršenje porodičnih obaveza u odnosu na dete.

Podsetimo, nesrećno dete je u bolnicu došlo neuhranjeno i vidno zapušteno, lekari su se rasplakali kada su ugledali devojčicu.

Osmogodišnjakinja nije išla u predškolsko, u školu, nije izlazila iz kuće, niti se igrala sa svojim vršnjacima. Dete je godinama, još uvek se ne zna koliko dugo, doslovno bilo zatočeno sa svojim ocem.

Kako se sumnja, držao je devojčicu u kadi! Na fotografijama se vide grickalice, verovatno jedina hrana koju je dete imalo, kao i zapušten stan pun đubreta.

Ministarstvo prosvete je potvrdilo da dete nije upisalo školu, a kako se ovo dogodilo, još uvek nije utvrđeno.

Nesrećna sudbina je devojčicu pratila od rođenja, kada se rodila bolnica je odmah alarmirala Centar za socijalni rad jer je posumnjala da su roditelji nepodobni. Tada je smeštena u ustanovu socijalne zaštite, a zatim je usledio sudski postupak o starateljstvu.

- Prvi osnovni sud u Beogradu je dana 15. maja 2018 godine doneo pravnosnažnu presudu kojom je delimično lišio roditeljskog prava tuženu N.T, i to prava na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, upravljanje i raspolaganje imovinom maloletnog deteta, dok je u preostalom delu kojom je traženo da se tužena N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a tuženi U.P. delimično liši roditeljskog prava tužbeni zahtev odbijen, a ujedno je odbijen i predlog tuženog U.P. kojim je tražio da sud odredi privremenu meru kojom bi do pravnosnažnog okončanja postupka maloletno dete poverio ocu radi samostalnog vršenja roditeljskog prava - navodi se u Sudu.

Kako su obrzaložili, otac je okarakterisan kao podoban staratelj na osnovu nalaza i mišljenja Komisije sudskih veštaka Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” od 31. maja 2015. godine.

