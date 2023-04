GNUSNA ODBRANA OCA NASILNIKA IZ SOPOTA! Osuđivani zlostavljač pokušao da svali krivicu na ćerku i od sebe NAPRAVI ŽRTVU?!

Srđan M. koji je uhapšen 17. aprila zbog sumnje da je brutalno pretukao svoju ćerku Dušicu (16), saslušan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu i tada je negirao da je tukao ćerku, odnosno, pokušavao da svali krivicu na nju, tvrdeći da je ona njega napala a da se on samo branio, saznaje "Blic".

Osnovni sud u Mladenovcu Srđanu M. odredio je pritvor u trajanju od 30 dana, po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu.

Četiri prijave za nasilje nad ženom

Prema našim saznanjima, osumnjičeni za brutalno prebijanje ćerke i ranije je osuđivan za nasilje. Srđan M. je samo ove godine, imao tri do četiri prijave za nasilje nad suprugom.

Majka devojčice brani nasilnika

"Blic" je ranije stupio u kontakt sa majkom devojčice, odnosno suprugom osumnjičenog Srđana, koja uprkos tome što je Srđan pretukao ćerku, njega sada brani. Prema njenim rečima Srđan je inače dobar i duša od čoveka, "samo je malo arogantan kada popije, i u tom stanju je i agresivan".

Ivanka je potvrdila da je on napao njihovu ćerku, a negira da ju je zlostavljao.

- Njega ćerka jeste šutnula kada joj nije dao da ode od kuće. Ali, on nju nije vezao i daleko bilo sve to što pričaju, da je pedofil i slično. Samo je hteo da dete zadrži da ne bude kod mene. Čula sam da sad pričaju i da je ubica, on to nije. Nikoga nije ubio. On nije ni narkoman, nije se drogirao od kada sam ja 2005. godine došla za njega - kaže za "Blic" njegova supruga.





- Ja sam decu povela sa sobom kada sam odlučila da ga napustim jer ja ne mogu da živim sa flašom. Nije podnošljivo koliko on pije. Otišli smo na Uskrs devojčice i ja, a pre toga sam mu sredila sve po kući - govori ona.

Kako kaže ova majka, povela je decu sa sobom jer njene ćerke u takvoj sredini ne mogu da žive normalno i da se obrazuju.

- U toj sredini devojčice ne mogu da se vaspitavaju. Ja neću da dozvolim da moja deca u takvoj sredini žive. On je koristio terapiju koju su mu lekari iz "Laze Lazarevića" dali jer se lečio od alkoholizma. Moja ćerka njega neće da tereti, nema potrebe da ga tuži. Niti ima modrice niti bilo šta - priča Ivanka za "Blic".

Srđan bio na "robiji"

Ivanka je navela je i da je istina da je Srđan robijao.

- On je 2006. godine bio na robiji jer je imao loše društvo sa kojima je krao, a na kraju mu je to društvo smestilo robiju - kaže ona.

Ističe da ni njen život nije bio lak, a da je upravo Srđan od kog je pobegla nju spasao takvog teškog života.

Dete prijavilo nasilje kada je otišlo kod majke

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz policijske stanice Sopot uhapsili su Srđana M. (46) iz Parcana zbog Nasilja u porodici. Osumnjičeni je 17. aprila u porodičnoj kuci u ulici Milana Ilića vređao, pretio i više puta udario svoju ćerku Dušicu M. (16), nanevši joj tom prilikom lakše povrede u vidu crvenila.

Nasilje je prijavljeno policiji tek kada je devojka otišla kod majke u Veliku Planu. Policija je odmah reagovala i uhapsila nasilnika. Zamenik tužioca OJT u Mladenovcu je naložio zadržavanje osumnjičenog i njemu je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

Autor: