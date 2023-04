OSAM ČINJENICA KOJE OCA IZ PAKLA ŠALJU NA DUGU ROBIJU: Kraj istrage protiv Pašajlića koji je zarobio ćerku u kadi!

Od trenutka kada je ovaj slučaj dospeo u javnost, otkriveno je nekoliko činjenica, a i saslušani su svedoci koji svojim izjavama šalju Uroša Pašajlića na dugu robiju.

Istraga protiv osumnjičenog Uroša Pašajlića, koji je držao zatočeno svoje dete u kadi i fizički zlostavljao svoju partnerku biće gotova za nekoliko dana, saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva. Njemu je podsetimo, pritvor određen 28. aprila, a uhapšen je posle četiri dana bekstva.

Od trenutka kada je ovaj slučaj dospeo u javnost, otkriveno je nekoliko činjenica, a i saslušani su svedoci koji svojim izjavama šalju Uroša Pašajlića na dugu robiju, koja kako se pretpostavlja, bi mogla da bude oko 10 godina.

Slučaj je otkrila Ivana L. koja je bila u emotivnoj vezi sa Urošem Pašajlićem.

Prema njenim rečima on ju je pretukao 19. marta, a ona je skupila snagu da pobegne 5 dana kasnije i prijavi ga. Rekla je da nije smela da izađe iz stana u Borči jer ga se plašila i da joj je glavom polomio nos. Takođe je navela da je saznala da ima ćerku koju drži zaključanu u stanu na Zvezdari i koja tamo sama živi, ima 8 godina i on je ponekad obilazi i donosi hranu.

"Ivana L. devojka osumnjičenog koja je pretrpela nasilje izjavila je i da dok je bila zarobljena - zaključana u stanu, pokušala je da pronađe neke račune kako bi utvrdila tačnu adresu tog Uroševog iznajmljenog stana i uspela je da pronađe i saopštila policiji taj podatak, kada je uspela da pobegne iz stana i kada je sve i prijavila. A u taj stan nije išla nikad jer je Uroš govorio da je taj stan mali, i kada ga pita za dete nervozno je reagovao i odgovarao joj da nije njeno dete i da brine o svom detetu", rekao nam je sagovornik iz istrage.

Potvrđeno je i da je Ivana izjavila da nije znala da je dete samo u stanu.

"Nisam znala da je dete samo u stanu. Sa Urošem sam u vezi bila od 2019. i te godine sam upoznala i devojčicu, bila je kod mene tri nedelje. Dve godine kasnije, u decembru 2021., on se doselio u moj stan. Rekao mi je da je dete kod njegove strine, koja brine o njoj, nisam mogla ni da zamislim šta se dešava. Posumnjala sam u njegovu priču tek kada mi je u svađi rekao da njegova ćerka zbog mene nije jela 5 dana. Tada sam posumnjala da nešto nije u redu, jer je on bio sa mnom 5 dana. Uroš mi je govorio da neće da me vodi u stan u Mirijevo jer je mnogo mali i da je bolje da budemo u Borči", saopšteno je za Telegraf.

Pašajlić izjavio da se duže vreme drogira i pije

Uroš Pašajlić je saslušan u roku od 48 sati od hapšenja, a u sklopu svoje odbrane, on je naveo da već duže vreme koristi drogu i alkohol, inače se branio ćutanjem.

Odmah mu je određen pritvor.

"Pritvor mu je određen s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i da su način izvršenja krivičnog dela i težina njegove posledice doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti pravično i nesmetano vođenje krivičnog postupka", rečeno je.

Saslušane policajke opisale užas

Prema nezvaničnim informacijama policajka je opisala sa kakvim užasom se srela dok je ulazila u stan.

"Bilo je mračno. A kada smo ušli u kupatilo iz kade je izvirila devojčica, bila je jako mršava, jedva je sedela".

Majka male Lane rekla da je nije viđala

Majka devojčice koja je nađena u kadi, N. T. rekla je da nije viđala Lanu jer joj je Uroš to stalno branio i govorio joj da ima sve što joj treba za život.

Inače, N. T. se lečila na Klinici za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević”.

Tužbom Gradskog centra za socijalni rad Odeljenje Palilula od 5. aprila 2016. godine traženo je da se N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a Uroš Pašajlić delimično u odnosu na maloletno dete Lanu P. Prvi osnovni sud u Beogradu je dana 15.05.2018. godine doneo pravnosnažnu presudu kojom je delimično lišio roditeljskog prava tuženu N.T, i to prava na čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, upravljanje i raspolaganje imovinom maloletnog deteta, dok je u preostalom delu kojom je traženo da se tužena N.T. potpuno liši roditeljskog prava, a tuženi Uroš delimično liši roditeljskog prava tužbeni zahtev odbijen, a ujedno je odbijen i predlog tuženog U.P. kojim je tražio da sud odredi privremenu meru kojom bi do pravnosnažnog okončanja postupka maloletno dete poverio ocu radi samostalnog vršenja roditeljskog prava.

Odluka je doneta na osnovu nalaza i mišljenja Komisije sudskih veštaka Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” od 31.05.2017. godine iz kog proizlazi da kod N.T. nema namere zanemarivanja roditeljskih dužnosti, dok je tuženi Uroš Pa ocenjen kao adekvatan roditelj koji ima psihološke i materijalne dispozicije za preuzimanje samostalne brige nad maloletnom Lanom P., kao i da poseduje uslove za život maloletnog deteta u svom domaćinstvu i da je sposoban da stvori materijalna sredstva za odgajanje deteta.

Živela sama u stanu 15 meseci

Istragom je utvrđeno da je Lana P. (8) živela sama u stanu oko 15 meseci. Da je otac obilazio ponekad i da je poslednjih 5 dana bila bez hrane.

Bila u smeću, zaključana u kupatilu, stan bez kvake

Lana je nađena, kako su i pripadnice MUP-a potvrdile, u kadi. Bila je sama. U stanu je, kako je navedeno bilo mnogo smeća. Stan nije imao kvaku, a vrata od kupatila bila su zaključana spolja kako Lana ne bi mogla da izađe iz kupatila.

Nikada nije bila u školi, ni kod lekara

U Ministarstvu prosvete objasnili ona nikada nije ni bila upisana u školu, a zato škola i nije mogla da reaguje na zanemarivanje niti da obavesti nadležne. Preciziraju i da evidenciji o deci koja treba da krenu u prvi razred po zakonu vodi opština. Takođe je utvrđeno da nije vođena kod lekara.

Nađena u teškom stanju

Lana je, kako smo tada pisali, nađena u veoma teškom stanju. Bila je neuhranjena, dezorjentisana... a prema nezvaničnim informacijama, ona ne ume lepo da priča i hoda.

Kako smo saznali, ona se nalazi u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj.

Kako nam je rečeno u ovoj ustanovi, devojčica je primljena radi rehidratacije i realimentacije.

- Ona joj je neophodna zbog stanja teške i dugotrajne pothranjenosti - rekli su u ovoj zdravstvenoj ustanovi za Telegraf.rs.

