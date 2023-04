'NJEGOVO IME NIKO NE SME GLASNO DA IZGOVORI' Stručnjaci do detalja analizirali suđenje klanu Veljka Belivuka: ONI SE SAD BORE DA NE ODU DOŽIVOTNU

Svedok saradnik Nikola Spasojević i juče je u Specijalnom sudu u Beogradu odgovarao na pitanja svog kuma Marka Miljkovića, gde je između ostalog, otkrio gde su ostavili ostatke tela ubijenog Gorana Mihajlovića 1. aprila 2019.

Unakrsno ispitivanje Miljkovićevog kuma proteklo je u prilično napetoj atmosferi, pa je morala da reaguje i sudija.Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina i Radiša Roskić, advokat dali su uvide o daljem toku suđenja.

Oni koriste dve metodologije, iznosi na početku Roskić.

- Oni će upornim ispitivanjem nastojati da dođu do kontradiktornosti. Od drveta se ne vidi šuma, pa ostaje u magli tvrdnja da je izvršeno ubistvo - kaže Roskić, dok Marković misli da nema u trenutnim ispitivanjima ničeg "spektakularno" novog.

- Ti ljudi koji su sada svedoci saradnici nisu ništa novo spektakularno rekli. Ako cilja da je psihopata, ako neko može da gleda klanje i sečenje na komade, sigurno nije normalan čovek. To je samo borba da nemaju doživotne robije. Policija je toliko dobro uradila svoj posao, da ne trebaju svedoci saradnici. Nigde ne vidimo da su oni direktni počinioci, a policija je sve dokazala - rekao je Marković.

Nikola Spasojević, dojučerašnji pripadnik klana, koji je odlučio da sarađuje sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u zamenu za blažu kaznu, još jedan je u nizu članova klana koji je govorio o izvesnom "Đeneralu" ili "Dedi", muškarcu koji je bio upleten u sve poslove klana ali njegovo ime niko naglas do sada nije izgovorio, niti se našao u bilo kojoj optužnici podignutoj protiv članova ove grupe.

Da li postoje ikakve indikacije ko bi mogao biti tajanstveni čovek? I koju ulogu je imao?

- Mislim da je on ključ svega i doći će do nekih stvari. Imamo čoveka bivšeg direktora policije koji je sedeo sa Belivukom. Ne znam ko je to, ali sumnjam da je direktor Rebić. Oni su tu negde, a nigde ih nema i to će se jednog dana otkriti, ali ne znam zašto zaštićeni svedoci nisu rekli ko je đed - kaže Marković.

Roskić takođe komentariše ko stoji iza svega, a odgovori će doći kada se raščiste svi materijalni dokazi.

- Sudeće veće ima svoj strateški pristup, čim se sačeka povoljan trenutak da bi videli kakav tok ide, saslušavaju se saradnici osuđeni, to je najjače oružje, uz njihovu obavezu da kažu apsolutnu istinu. Ko je sve uključen - u toku su i drugi postupci koji ukazuju na eventualne veze sa policijom i drugim strukturama - rekao je Roskić.

