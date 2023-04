ODBIJENA KAUCIJA BRAJANU VOLŠU NA SUĐENJU Otkriveni šok detalji: Unajmio detektiva da prati Anu! Ovo je mogući MOTIV UBISTVA

Volš je, inače, uhapšen nedelju dana posle nestanka supruge, najpre zbog ometanja istrage, a potom mu je na teret stavljeno i njeno ubistvo. Optužbe protiv Volša promenile su se pošto su istražitelji pronašli dokaze - tragove krvi u podrumu kuće, na stvarima Ane Volš koje je Brajan Volš bacio na deponiju, ali i pretrage koje je vršio preko interneta u danima pre prijave nestanka supruge.

Oni su naveli i da bi motiv stravičnog zločina mogao da bude to što je supruga planirala da ga ostavi i sa decom se preseli u Vašington.

Prilikom prvog pojavljivanja pred sudom, Volš je kratko rekao da nije kriv za ubistvo supruge.

16.50 - Odbijena kaucija i završeno suđenje

Odbrana je zatražila tražila da se Volšu odredi kaucija u vrednosti od 50.000 dolara kako bi mogao da se brani sa slobode, što je sudija odbio.

Suđenje se nastavlja 2. novembra u 14 sati po lokalnom vremenu.

16.00 - Počelo suđenje

Na početku samog suđenja, tužilaštvo je orktilo da je Volš sumnjao da ga je Ana varala, zbog čega je angažovao i privatnog detetktiva.

Oni su naveli i da bi motiv stravičnog zločina mogao da bude to što je supruga planirala da ga ostavi i sa decom se preseli u Vašington.

U sudnici je nastavljeno čitanje optužnice u kojoj je prikazana hronologija čitavog događaja - od toga šta se sve događalo od trenutka kada je Ana nestala, pa sve do hapšenja.

U danu kada je Ana ubijena, Volš je bebisiterki rekao da će on i Ana, otići na kasni branč, ali je potom rekao bebisiterki da su promenili planove i da je Ana morala da se vrati u Vašington.

Za reč se javila i advokatica Brajana Volša koja je odmah istakla da nema motiva za zločin.

Brajanova advokatica istakla je da nije neuobičajeno da postoje i slučajevi da osoba nestane i da je nema godinama, što kako kaže može da se uzme u obzir s obzirom da Anino telo nije pronađeno.

Advokatica je prokomentarisala i šampanjac koji je pronađen u njihovoj kući nakon ubistva, a na kom je bila ispisana poruka, a zatim se osvrnula i na Gugl pretragu o kojoj je rekla da je Volš pretraživao i druge stvari.

Kada je reč o sredstvima za čišćenje koje je kupovao, a za koja se sumnja da je koristio nakon zločina kako bi uništio dokaze, advokatica je istakla da su mnoga od njih pronađena neotvorena u kući u Kohasetu, a podsetila je i da je Brajan pristao na sve zahteve policije poput onih da preda svoj mobilni telefon, isprazni bazen i slično.

14.50 - Brajan Volš doveden u sud

NEW VIDEO: Brian Walshe, the man accused of murdering his wife Ana Walshe, is led into court to face new charges https://t.co/7KL2MfbaKi pic.twitter.com/BfcFM0de5X