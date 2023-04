'On je školski primer seksualnog psihopate: Klinički psiholog o 'manijaku sa Brankovog mosta'

Sumnja se da je N.P. u periodu od meseca januara 2023. godine sve do hapšenja, u noćnim časovima, na različitim lokacijama u Beogradu, sa leđa prilazio devojkama i polno ih uznemiravao, te je podnetom krivičnom prijavom do sada obuhvaćeno šest oštećenih devojaka.

Muškarac N. P. (22), koji je uhapšen pre nekoliko dana u Beogradu, u javnosti poznatiji kao - manijak sa Brankovog mosta, kojeg je do sada prijavilo 6 devojaka za seksualni napad na različitim lokacijama u glavnom gradu, prema rečima dr Radomira Čolakovića, kliničkog psihologa, je osoba koja je "školski primer seksualnog psihopate".

"Ovde se radi o školskom primeru seksualnog psihopate koji ima poremećen seksualni nagon. To su osobe koje nemaju moral, asocijalne su, nemaju empatiju, simpatuju, osećaj krivice za to što rade... To je poremećaj strukture ličnosti i oni nemaju nikakvu kontrolu nad nagonom koji je specifičan. Uglavnom taj nagon ispoljavaju na javnom mestu. Ranije se uzrok tražio u pogrešnom vaspitanju, ali ja mislim da je ovde više reč o biološkom faktoru. Pre dvedesetak godina ja sam pokrenuo inicijativu da se uvede seksualno vaspitanje u škole, ne samo obrazovanje, da bismo te osobe prepoznali. Ali, to se nije dogodilo", rekao je Čolaković.

On navodi da mehanizam odbrane u takvim situacijama u suštini ne postoji, ali da je važno da osoba koje je napadnuta ne gubi kontrolu.

"Nema mehanizma odbrane. Biber sprej može da pomogne... Važno je da osoba koja je napadnuta ne zaboravi da je to osoba koja je mentalno poremećena i da proba da ne gubi kontrolu", kaže on.

Inače, N. P., po nalogu dežurnog zamenika javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno je pritvor zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela Nedozvoljene polne radnje.

Naime, postoje osnovi sumnje da je N.P. u periodu od meseca januara 2023. godine sve do hapšenja, u noćnim časovima, na različitim lokacijama u Beogradu, sa leđa prilazio devojkama i polno ih uznemiravao, te je podnetom krivičnom prijavom do sada obuhvaćeno šest oštećenih devojaka.

Okrivljeni N.P. je saslušan dana 28.04.2023. godine pred postupajućim zamenikom javnog tužioca, kojom prilikom nije iznosio odbranu, već je iskoristio zakonsko pravo da ništa ne izjavi, nakon čega je tužilaštvo predložilo da Prvi osnovni sud u Beogradu odredi pritvor prema okrivljenom u trajanju od 30 dana obrizom da osobite okolnosti ukazuju da će boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Tužilaštvo će u dokaznom postupku ispitati oštećene i svedoke, narediti neuropsihijatrijsko veštačenje okrivljenog, eventualno pribaviti video snimke nadzornih kamera i sprovesti druge dokazne radnje, a naročito proveriti da li ima još oštećenih ovim krivičnim delom, u kom cilju tužilaštvo podseća da je MUP RS objavio fotografiju N.P. i uputio poziv građanima da ukoliko prepoznaju okrivljenog kao izvršioca krivičnog dela učinjenog na njihovu štetu prijave krivično delo.

U vezi sa navedenim, tužilaštvo apeluje na građane da u ovim i sličnim situacijama, a naročito u odnosu na izvršenje krivičnog dela Nasilje u porodici, prijave izvršenje krivičnog dela i učinioca policiji ili tužilaštvu.