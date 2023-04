'NISAM NI DOBIO PAPIRE ZA RAZVOD, A JELENA MI NIJE DALA DA VIDIM DETE 18 DANA' Mašan Lubarda otkriva sve detalje porodične drame

Porodična drama Jelene Abramović (32) i njenog supruga Mašana Lubarde (37), koji se međusobno optužuju za otmicu njihovog dvoipogodišnjeg sina, podigla je Srbiju na noge.

Kako oboje tvrde da je "druga strana", bez njihovog znanja i saglasnosti bračnog druga, odvela dete iz Švajcarske, odnosno iz Srbije i to bez pasoša, Mašan Lubarda je zajedno sa svojim advokatima za "Novosti" izneo tvrdnje koje do sada nisu poznate javnosti, a koje se tiču celokupnog postupka koji su on i njegova supruga Jelena vodili pred državnim organima Srbije i Švajcarske.

- Ističem da nije istina da se vodi postupak razvoda u Srbiji. Prema srpskim pozitivnim propisima, da bi se vodio postupak, potrebno je da se suprotnoj strani to jest meni, dostavi tužba radi razvoda braka, koja mi do danas nije dostavljena. Čak i kada istu primim, imam zakonski rok od 30 dana da dam odgovor na tužbu - priča Mašan.

Povodom prijave majke Jelene Abramović da joj je suprug Mašan Lubarda oduzeo zajedničko dete i sa njim napustio teritoriju Srbije, oglasilo se i Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je saopštilo da već postupa po zahtevu za vraćanje maloletnog deteta na osnovu Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece, koji zahtev je centralni organ Švajcarske konfederacije, preko našeg Ministarstva pravde dostavio MUP-u i tužilastvu, a u cilju provera navoda oca M. L. da je protivno odluci švajcarskog suda majka J. L. sa maloletnim detetom napustila teritoriju Švajcarske

- U švajcarskom pravosuđu postoji propis da ukoliko po Haškoj konvenciji roditelj koji nezakonito odvede dete van Švajcarske, a dete ima prebivalište u Švajcarskoj, ili zadrži dete van Švajcarske bez saglasnosti drugog roditelja, taj roditelj postaje nesavestan, te se protiv takvog nesavesnog roditelja pokreće krivični postupak i savesni roditelj se privremenom merom određuje za staratelja - govori Mašan i dodaje da je njegova supruga Jelena odlučila da preuzme zakon u svoje ruke, iako nije imala nikakvu sudsku odluku, dok je od švajcarskih organa on dobio privremenu meru starateljstva.

- Stalno je, mesecima, ponavljala da su joj advokati garantovali da će dobiti privremenu meru za 7 dana, što se nije desilo. Lišila je dete prava na oca i mene prava na sina. Sama je odredila da mogu da ga vidim na po 2-3 sata dnevno, i to ne ni svakog dana niti svakog drugog dana, jer je nekada sama određivala da ne vidim dete ni po 4-5 dana, pa ukupno nisam video dete 18 dana. Odlučivala je kada ću i gde da vidim dete u uslovima koje je ona kontrolisala i kada ga je dovela kod mene kući, čekala je ispred zgrade, da bi me sprečila da sin prespava kod mene, da mu poželim laku noć kao i dobro jutro. Dete je bilo nesrećno i zapušteno. Advokati su me savetovali, obzirom na njene manipulacije, da je njen naredni potez verovatno lažna prijava za nasilje u porodici, te da ni jedan minut ne smem da provodim sa njom bez svedoka, što sam ih i poslušao. Kada je došlo u Srbiju, dete je imalo 18 kg, a onog dana kada smo krenuli da se vratimo našoj kući u Cirih, imalo je 15 kg. Dete je pretrpelo stres i nazadovalo - govori Lubarda.

Mašan ističe da je mu je supruga rekla da će mu dati da dete prespava kod njega, ako joj on preda švajcarska dokumenta njihovog maloletnog deteta jer su je tako savetovali advokati, ali Mašan kaže da nije pristao na te ucene.

Iako je, kako navodi Mašan, posedovao sve dokaze, nadao se da će sve biti gotovo na prvom ročištu koje je zakazano za 24.3.2023. godine, mada je već sve trebalo da bude gotovo u februaru.

Ministarstvo pravde je, kako navodi, sudiji koji vodi njihov postupak dostavilo rešenje suda iz Ciriha da je on startelj deteta, međutim sudija je pribavila i mišljenja centra za socijalni rad što je, kako kažu Mašanovi advokati, u potpunoj suprotnosti sa čl 12 Haške konvencije gde se navodi da se to mišljenje CZS pribavlja tek godinu dana od odvođenja deteta do dana pokretanja postupka, što to ovde nije slučaj.

Majka Jelena o porodičnoj drami Podsetimo, Jelena Abramović je izašla u medije rekavši da je na Veliki petak njen još uvek venčani suprug, s kojim je u brakorazvodnoj parnici od 6. januara ove godine, oteo je njihovo dvoipogodišnje dete i odveo ga u Švajcarsku bez njene saglasnosti i putnih dokumenta. - Više od trideset sati nisam znala gde je, da li je dobro, da li je jelo, sve dok on nije pustio poruku i javio mi gde se navodno nalazi, ali ne dozvoljava mi ni da ga čujem ni da ga vidim - kaže Jelena. - Zbog njegovog posla jedno vreme smo boravili u Švajcarskoj, ali sve troje imamo prebivalište u Srbiji. Od decembra 2022. smo ovde u Beogradu, a u januaru sam odlučila da tražim razvod zbog njegovog ponašanja, omalovažavanja... Kad je čuo da sam podnela zahtev za razvod braka, počeo je i da preti da će dete vratiti u Švajcarsku. Zbog njegovih reči, koje su mi uterale strah u kosti, već mesecima sam stalno na oprezu, u strahu - rekla je majka Jelena Abramović (32).

- Moj postupak je pokrenut u roku od 3 dana jer je 09.01.2023. godine Jelena Abramović Lubarda odbila da vrati dete u svoj dom u Cirihu, a već 12.01.2023. godine Ministarstvo pravde Švajcarske je pokrenulo postupak - priča Mašan.

- Neću da odustanem. Boriću se u okvirima pravnog sistema i obratiću se Visokom savetu sudstva kao i predsednici Vrhovnog kasacionog suda da se utvrdi odgovornost za postupanje suprotno interesu deteta uz nepoštovanje međunarodne konvencije čime je ugrožen ugled srpskog pravosuđa. Dete i ja smo pretrpeli štetu, što će biti predmet posebnih postupaka. Takođe, tužilaštvo će utvrditi i postupanje sudije u ovom postupku - ispričao je Mašan.

