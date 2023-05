Američki i srpski mediji pomno su pratili početak suđenja Brajanu Volšu koji je optužen za ubistvo supruge Ane Volš, majke troje dece i rođene Beograđanke, koja je, po navodima optužnice, surovo ubijena u novogodišnjoj noći u podrumu porodične kuće u mondenskom mestu Kohaset, kraj Bostona u SAD.

Medijska pažnja nije bila uzaludna, jer su u javnost isplivale pojedinosti za koje se do sada nije znalo, ili se samo nagađalo.

Tužilaštvu su, pre početka suđenja, nedostajale dve važne stvari: prvo je telo žrtve, a drugo je motiv. Ipak, iako telo Ane Volš nije pronađeno, prikupljeni su jezivi dokazi koji govore šta i kako se desilo u podrumu porodične kuće u Kohasetu.

Istražitelji su pronašli tragove krvi, ali i oštećen i krvav nož u podrumu, a na deponiji neke Anine predmete, kao i dokumentaciju i testeru, za koju veruju da je korišćena u komadanju tela nesrećne Beograđanke.

Već ranije je saopšteno da su pronađeni tragovi krvi i tkiva, ali je na početku suđenja precizirano da je na testeri za metal, koju je Brajan Volš kupio 1. januara, pronađen delić kosti koji je poslat na analizu, kao i uzorci krvavih mrlja koje su pronađene u kući, ali i u džipu koji je koristio Brajan Volš.

Takođe su po prvi put prikazani i snimci kamera za video-nadzor koje su „uhvatile“ Brajana kako baca kese za đubre u kontejner, ali i kako u obližnjem depou kupuje sredstva za čišženje i drugi materijal, kao što su zaštitne naočare i odela, kao i već pomenuta testera, u vrednosti od 450 dolara. Ambalaža od sredstava za čišćenje i zaštitna odela su takođe pronađeni.

Ono što je za tužilaštvo bitno je što se, čini se, došlo i do mogućeg motiva za „novogodišnje ubistvo“. Naime, ispostavilo se da su Brajan Volš i njegova majka Dajana Volš, počeli da sumnjaju da Ana vara Brajana.

Policija je došla do saznanja da je Brajan printskrinovao „sumnjivog muškarca“ sa Instagram naloga svoje supruge Ane. I to nije bilo sve.

Njegova majka Dajana unajmila je privatnog detektiva koji je uhodio Anu i trebalo da pribavi dokaze o njenom navodnom neverstvu. Za tužilaštvo to bi mogao biti jasan motiv koji je doveo do brutalnog zločina.

