OVO JE POZADINA NAPADA NA SVEŠTENIKA U CRKVI U RIPNJU: Vređali i popadiju! Oglasio se i NAPADAČ!

Sveštenik lokalne crkve u Ripnju V.D. napadnut je u subotu u dvorištu crkve kada je na njega nasrnuo jedan od radnika M.K. nakon verbalne rasprave. Prema saznanjima Kurira, sveštenik je neposredno pre napada na sastanku crkvenog odbora upozorio da sa više strana dobija pretnje!

Napad se, da podsetimo, dogodio u dvorištu crkve kada je sveštenik svojim vozilom prišao M.K. i sa njim započeo razgvor, nakon čega je napadač pričao i udario ga. V.D. je nakon toga izašao iz vozila, kada ga je M.K. ponovo napao.

Ceo incident snimile su i sigurnosne kamere.

- Sveštenik je na sastanku crkvenog odbora održanom u četvrtak pod tačkom razno izjavio da dobija pretnje fizičkim napadom i da se oseća ugroženo, a napad se dogodio samo dva dana kasnije - kaže izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, on već izvesno vreme trpi uvrede i sabotažu, a sada je prvi put napadnut fizički.

- Problem je još veći jer i njegova žena, popadija, trpi uvrede i seksualne insinuacije. Ona se takođe više puta žalila da se oseća ugroženo, međutim, sve i dalje traje - kaže naš izvor.

Prema njegovim rečima ugrožavanje porodice sveštenika V.D. je zbog toga što predstavlja pretnju za nepošten rad ove lokalne crkve kojem teži većina zaposlenih.

Takođe, za Kurir se oglasio i na napadač M.K. koji je tvrdio da je i on žrtva uvreda od strane sveštenika koji ga, kako kaže, vređa na nacionalnoj osnovi.

- Više puta mi je rekao da ne treba da budem u crkvi i da tu više neće da me vidi jer sam "garav", ja ovde održam dvorište crkve i pomažem, nekad sam plaćen, nekad nisam nisam, ali sad pošten. Znam da nije trebalo da ga udarim, ali sam to uradio u naletu besa, žao mi je što je to bilo u dvorištu crkve i što sam napao čoveka koji nosi mantiju - rekao je M.K. za Kurir.

On tvrdi da je na sveštenika nasrnuo jer mu je spomenuo porodicu.

Autor: