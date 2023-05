Otac devojčice koja je istrčala iz učionice tokom pucnjave kaže da mu je ona prenela da je u pitanju njihov školski drug, inače odličan đak, koji je ušao u učionicu sa hladnim izrazom lica i pucao.

Kako je rekao, kada je došao ispred škole bilo je puno policije, video je psihologa, nastavnika…

- Izlazio sam iz kuće, išao sam do banke, prošao sam pored škole i video sam puno policije. Bilo je oko 10 do 9, video sam sve zaposlene ispred i svi su bili u šoku. Rečeno mi je bilo da je upucan nastavnik istorije. Pitao sam se gde mi je dete, vratio sam se nazad da pogledam raspored časova i video sam da mi je dete u tom momentu na času istorije. Zvao sam suprugu, izašao sam opet napolje. Video sam u školi da čuvar leži ispod stola na ulazu u školu. Pitao sam odmah šta se dešava, gde mi je dete, niko nije znao ništa da mi kaže - ispričao je Milan Milošević, otac devojčice koja je uspela da pobegne iz učionice i dodao da je tek kasnije saznao da je njegova ćerka uspela da pobegne od pucnjave.

Prema njegovim rečima, agonija je trajala sve dok nije saznao da će njegova ćerkica zvala majku.

- Saznao sam kasnije da mi je dete na Cvetnom trgu, da se javila majci. Ona je bila u učionici gde se dogodila pucnjava, prvo je pucao u nastavnicu a potom i u učenike koji su bili ispod stolova. Moje dete je istrčalo napolje. U šoku smo, van sebe smo svi. Saznao sam ispred škole, jedna devojčica je imala potpuno krvavu majicu, a videla je druge dve devojčice kako leže krvave, klonule glave preko klupe. Za tog dečaka kažu da je bio miran i dobar đak, verovatno dečko nije bio uračunljiv. Nastavnici su u šoku da je to mogao da uradi - ispričao je otac.

"Ćerka kaže da je bio perfektan đak, da je zamuckivao pri govoru"

Milan Milošević kaže da je Kosta Kecmanović bio uzoran đak.

- Trebali smo da pravimo rođendan ćerki sada u subotu, da dođu sva ta deca kod nje. On je išao sa njom u razred, bio je miran i kaže da nikakve incidente nije pravio. Kaže da su ga zadirkivali neki drugi učenici. Ćerka kaže da je bio perfektan đak, da je malo zamuckivao pri govoru. Otac mu je vrsni stručnjak, radiolog. Mediji kažu sada da je on išao na streljaštvo, deca treba da budu što dalje od toga. Kako je do ovoga došlo, to još mora da se vidi. Ćerkina drugarica kaže da je imao dva šaržera, ispostavilo se da ima pet. Kažu da je menjao šaržer u putu ka učionici. Ali, na šta nam četiri molotovljeva koktela ukazuju. To ukazuje na američke filmove, internet. Te vesti su nam samo sa Zapada dolazile do sada. Kako spoznajemo razmere tragedije, osećamo se sve teže i teže.

Otac devojčice koja je uspela da pobegne tokom pucnjave kaže da je njegova ćerka za dlaku izbegla smrt.

- Za dlaku je moja ćerka izbegla smrt. Kaže da kada je ušao u učionicu i krenuo da puca, da ga je pogledala u oči i kaže da je pogledao i da je počeo da puca na drugu stranu. Dve devojčice koje su bile ispred nje su ubijene. Kada je izašao spisak, videli smo da nje nema na spisku, ali na spisku nije bilo ni tih devojčica ispred nje što su sedele a ubijene su - ispričao je Milan.

