SVEDOČENJE LEKARA KOJI JE PRVI UŠAO U UČIONICU PAKLA: Prećutao sam prijateljici da joj je dete ubijeno

Doktor Aleksandar Stijačić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć prvi je, nakon prijave masakra, ušao u OŠ " Vladnislav Ribnikar" , a potom i u učionicu u kojoj je Kosta K. sproveo svoj krvavi pir.

Dr Stijačić navodi da nikada u svojoj karijeri nije video ništa slično i da su njegove kolege i on učinile sve da spasu ranjenu decu. Kako kaže, na žalost njihovim drugovim iz razreda je odmah po ulasku u učionicu mogao samo da konstatuje smrt.

- I kad smo ušli unutra, to je bilo nešto što ja do sada nisam video, a znate, ja 30 godina radim ovde i svakaka sam ubistva, nesreće video, ali ovo je nešto što ostavlja utisak, ne samo kod mene nego kod svih koji su došli - navodi dr Stijačić.

Dr Stijačić navodi da mu je u Hitnoj prišla prijateljica i pitala da li je video njeno dete u školi. Kako kaže, njeno dete je bilo među stradalima, ali on nije imao snage da joj to kaže.

- Jedna prijateljica mi je prišla, čije dete je bilo unutra, znam i dete i nju. Ja sam znao da je dete mrtvo, nisam smeo da joj kažem, reko' - idi u školsko dvorište i vidi šta se dešava. Nisam smeo da joj kažem, žena bi umrla- objašnjava Stijačić.

Dr Ivana Stefanović iz Zavoda za hitnu i medicinsku pomoć navodi da se za situaciju koju je ekipa lekara zatekla na mestu pucnjave ne priprema na fakultetu.

- Sve ekipe su osale do kraja do kada je trebalo, a onda kada smo se vratili neko se i slomio jer to je zaista stres koji za koji se ne pripremate ni na fakultetu - dodaje Stefanovićeva.